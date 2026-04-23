தேர்தல் களம் ஒரு பக்கம்.. தங்கம் விலை சரிவு மறுபக்கம்! நகைப்பிரியர்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்

Chennai Gold Rate: தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது. அமெரிக்கா - ஈரான் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு போன்ற காரணங்களால் முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை வெளியேற்றுவது விலைக் குறைவுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 23, 2026, 12:19 PM IST

Chennai Gold Rate Today Price: தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள வேளையில், சாமானிய மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதமாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் பெரும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து விலை குறைந்து வருவது, நகை பிரியர்களுக்கும் மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. ஏப்ரல் 23 நிலவரப்படி, சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் மாற்றங்கள் இந்திய சந்தையில் எதிரொலித்துள்ளன. இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள் மற்றும் இன்றைய நிலவரத்தை காண்போம்.

சென்னையில் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

சென்னையின் ரீடைல் சந்தையில் இன்று தங்கம் விலையில் கணிசமான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக 22 கேரட் மற்றும் 24 கேரட் தங்கம் என இரண்டிலுமே சரிவு பதிவாகியுள்ளது.

24 கேரட் தங்கம் (தூய தங்கம்) விலையை பொறுத்த வரை ஒரு கிராம் தங்கம் நேற்று விற்கப்பட்ட விலையை விட ரூ.98 குறைந்து ரூ.15,448 ஆக உள்ளது. 10 கிராமுக்கு கிட்டத்தட்ட 1,000 ரூபாய் வரை குறைந்துள்ளது முதலீட்டாளர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

22 கேரட் தங்கம் (ஆபரணத் தங்கம்) விலையை பொறுத்தவரை நகை தயாரிக்கப் பயன்படும் 22 கேரட் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.90 குறைந்து ரூ.14,160 ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 18 கேரட் தங்கத்தின் இன்றைய விலை கிராமுக்கு ரூ.70 சரிந்து ரூ.11,810 ஆக உள்ளது. தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக விலை சரிந்து வருவதால், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் சேமிப்பில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு இது "குட் நியூஸ்" ஆக அமைந்துள்ளது.

வெள்ளி விலையிலும் பலத்த சரிவு: கிலோவுக்கு ரூ.5000 குறைவு!

தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 5 ரூபாய் குறைந்து ரூ.270 ஆக விற்கப்படுகிறது. அதேபோல் ஒரு கிலோ வெள்ளி மொத்தமாக 5,000 ரூபாய் சரிந்து ரூ.2,70,000 ஆக உள்ளது. வெள்ளியில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு இந்த விலை குறைவு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது.

எம்சிஎக்ஸ் (MCX) சந்தையில் எதிரொலித்த மாற்றம்

இந்தியாவின் மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் (MCX) சந்தையில் இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கிய போதே தங்கம் 1 சதவீதமும், வெள்ளி 2 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகவும் சரிந்தது. ஜூன் மாதத்திற்கான தங்க பியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் 10 கிராமுக்கு 0.50 சதவீதம் சரிந்து ரூ.1,51,947 ஆக இருந்தது. மே மாதத்திற்கான வெள்ளி ஒப்பந்தங்கள் சுமார் 2 சதவீதம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ.2,43,856 ஆக வர்த்தகமானது.

தங்கம் விலை குறைய 4 முக்கிய காரணங்கள்

தங்கம் விலை திடீரென இவ்வளவு பெரிய சரிவைச் சந்திக்க சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரக் காரணங்களே பின்னணியாக உள்ளன. 

1. அமெரிக்கா - ஈரான் பதற்றம் மற்றும் லாபத்தை வெளியேற்றுதல்

முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் தாங்கள் முதலீடு செய்திருந்த லாபத்தை தற்போது வெளியேற்றத் தொடங்கியுள்ளனர். ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவும் புதிய பதற்றங்கள் காரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை மறுசீரமைப்பு செய்து வருகின்றனர்.

2. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) பிரச்சனை

உலக வர்த்தகத்தில் மிக முக்கியமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக போக்குவரத்து இன்னும் இயல்பு நிலைக்கு வரவில்லை. ஈரான் தனது கடல் எல்லையில் அமெரிக்காவின் தடை நீங்கும் வரை இந்த வழியைத் திறக்கப்போவதில்லை என அறிவித்துள்ளது. இது கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

3. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி சிக்கலால் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 2 சதவீதம் உயர்ந்து, ஒரு பேரல் 103 டாலருக்கு மேல் வர்த்தகமாகிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தால் அது பணவீக்கத்தை அதிகரிக்கும். பணவீக்கம் அதிகரித்தால், வங்கிகள் வட்டி விகிதத்தைக் குறைக்க முன்வராது. இது தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டு ஆர்வத்தைக் குறைக்கிறது.

4. டாலர் இன்டெக்ஸ் உயர்வு

அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு 0.15 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. பொதுவாக டாலர் வலுவடைந்தால், தங்கத்தின் விலை குறையும் என்பது சந்தை விதியாகும்.

டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியது என்ன?

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' தளத்தில் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார். "ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்க விரும்புகிறது. ஏனெனில் இந்த தடையால் அவர்கள் தினமும் 500 மில்லியன் டாலர் வருமானத்தை இழந்து வருகின்றனர். இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மிடில் கிளாஸ் மக்கள் இப்போது நகை வாங்கலாமா?

தங்கம் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சரிவு மிகப்பெரிய அளவில் இல்லாவிட்டாலும், தொடர்ந்து 3 நாட்களாக விலை குறைந்து வருவது சாதகமான சூழலாகும். சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர் சூழலைப் பொறுத்தே அடுத்த சில நாட்களுக்கான விலை மாற்றம் அமையும்.

விலை சரிவின் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்கத்தைச் சேமிப்பது (Sovereign Gold Bonds அல்லது Physical Gold) நீண்ட கால அடிப்படையில் லாபகரமாக இருக்கும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.

தங்கம் விலை சரிவு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் மற்றும் 24 கேரட் தங்கம் விலை என்ன?

இன்று சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14,160-க்கும், 24 கேரட் தூய தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.15,448-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் இது கணிசமான சரிவாகும்.

2. கடந்த 3 நாட்களில் தங்கம் விலை எவ்வளவு குறைந்துள்ளது?

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்களால், கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. இன்று மட்டும் 10 கிராம் தங்கத்திற்கு சுமார் 1,000 ரூபாய் வரை விலை குறைந்துள்ளது.

3. தங்கம் விலை திடீரென குறைய என்ன காரணம்?

முக்கியமாக அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவும் போர் பதற்றங்கள் சற்று தணிந்துள்ளதாலும் (Ceasefire uncertainty), அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு உயர்ந்துள்ளதாலும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. மேலும், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் பணவீக்கம் அதிகரித்து, வட்டி விகிதங்கள் குறையாது என்ற எதிர்பார்ப்பும் விலைச் சரிவுக்குக் காரணமாகும்.

4. வெள்ளி விலையிலும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதா?

ஆமாம், தங்கம் விலையைப் போலவே வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாகக் குறைந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை 5,000 ரூபாய் சரிந்து ரூ.2,70,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

5. நகை வாங்க இது சரியான நேரமா?

தற்போது தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால், நீண்ட கால அடிப்படையில் சேமிக்க விரும்புபவர்கள் மற்றும் திருமணம் போன்ற தேவைகளுக்காக நகை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் இந்த சரிவைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

