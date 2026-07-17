/பத்திரிகையாளர் விஜயனை விசாரித்தது ஏன்...? காவல்துறை விளக்கம்

Journalist Vijayan Latest News : தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்கும் சதியில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட யூ-ட்யூபரும், IDPS நிறுவனத்தின் கருத்துக்கணிப்பு அமைப்பைச் சேர்ந்தவருமான திருநாவுக்கரசு உடனான வாட்ஸ்அப் உரையாடல்களின் அடிப்படையில் மூத்த பத்திரிகையாளரும், தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சியின் முதுநிலை ஆசிரியருமான விஜயனிடம் தமிழக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ள செய்திகுறிப்பில், "தமிழக வெற்றி கழகத்தினை சார்ந்த ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தன்னை சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சார்ந்த யூ-ட்யூபர் மற்றும் IPDS என்ற கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனத்தினை நடத்தி வரும் திருநாவுக்கரசு என்பவர் மேலும் சில நபர்களுடன் சேர்ந்து சட்டமன்ற வாக்கெடுப்பில் த.வெ.க எடுக்கும் நிலைப்பாட்டை மீறி அவர்கள் சொல்லும்படி வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு செய்தால் ரூபாய்.35 கோடி லஞ்சமாக வழங்குவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், அவ்வாறு செயல்பட மறுத்ததால் அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதாக கொடுத்தப் புகாரின் பேரில் D1 திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த வழக்கின் மேற்கொள்ளப்பட்ட புலன் விசாரணையில் திருநாவுக்கரசு மேலும் சிலருடன் சேர்ந்து கூட்டுச்சதி செய்து 'மேகாலயா பிராஜக்ட்' என்ற பெயரிட்டு சுமார் 15 தவெக சட்ட மன்ற உறுப்பினர்களை பெருந்தொகை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி ஆட்சியின் நிலைத்தன்மையை சீர் குலைக்கும் வகையில் செயல்பட்டது தெரியவந்தது.
இவ்வழக்கின் ஆவண சாட்சியங்களை ஆய்வு செய்த போது புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் மூத்த பத்திரிக்கை ஆசிரியர் விஜயன் என்பவர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள திருநாவுக்கரசு என்பவருக்கு ஆட்சேபகரமான வகையில் குறுத்தகவல் அனுப்பி குற்றச்சதியின் போது தொடர்ச்சியாக தொடர்பில் இருந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து விசாரிப்பதற்கு பத்திரிக்கை ஆசிரியர் விஜயன் என்பவருக்கு முறையாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டு ஜூலை 15, ஜூலை 16 என இரண்டு நாட்கள் விசாரிக்கப்பட்டு வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது.
இவ்வழக்கின் அவரது செல்போனில் வழக்கு தொடர்புடைய ஆதாரங்களை அறிய சைபர் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்த அவரிடம் இருந்து பெறப்பட்டது. மேலும் தொடர்ந்து விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது" என தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், மூத்த பத்திரிகையாளர் விஜயன், தனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை தெரிவித்த பின்னரும், இரு நாட்கள் விசாரணை என்ற பெயரில் விஜயனை போலீசார் அலைக்கழித்ததாக விஜயன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜயன் மீதான போலீசாரின் இந்த விசாரணை நடவடிக்கைக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், பத்திரிகையாளர் சங்கங்களும் கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளன.
திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி அவரது X பக்கத்தில், "பத்திரிகையாளர் விஜயனை விசாரணை என்னும் பெயரில் அராஜகமான முறையில், அவரது தொலைப்பேசியைப் பறிமுதல் செய்து காவல்நிலையத்தில் அடைத்து வைத்திருக்கும் தவெக அரசின் காவல்துறையின் செயல் வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
பத்திரிகையாளர் திரு. விஜயன் அவர்களை விசாரணை என்னும் பெயரில் அராஜகமான முறையில், அவரது தொலைப்பேசியைப் பறிமுதல் செய்து காவல்நிலையத்தில் அடைத்து வைத்திருக்கும் தவெக அரசின் காவல்துறையின் செயல் வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) July 16, 2026
ஜனநாயக அடிப்படையில் விமர்சிக்கும் மாற்றுக் கட்சியினரைப்…
ஜனநாயக அடிப்படையில் விமர்சிக்கும் மாற்றுக் கட்சியினரைப் பழிவாங்கும் கீழ்மையான அரசியலை, தற்போது பத்திரிகையாளர்கள் மீதும் செய்யத் தொடங்கிவிட்டது தவெக அரசு. உடனடியாக பத்திரிகையாளர் விஜயன் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், "கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் பேரம் பேசப்பட்டதாக கூறப்படும் வழக்கின் விசாரணைக்காக காவல்துறையின் அழைப்பின் பேரில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜரான பத்திரிகையாளர் விஜயனிடம் விசாரணை எனும் பெயரில் காவலில் வைத்து அலைக்கழித்ததோடு, அவரின் செல்போனையும் வலுக்கட்டாயமாக பறிமுதல் செய்திருக்கும் காவல்துறையின் செயல்பாடு கடும் கண்டனத்திற்குரியது.
தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேரம் பேசப்பட்டதாக கூறப்படும் வழக்கிற்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் காவல்துறை, கடந்த மே மாதம் இரவு 8ஆம் தேதி மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு கொடுத்ததாக ஆளுநரிடம் வழங்கப்பட்ட போலிக் கடித விவகாரத்தில் காவல்துறையில் அளிக்கப்பட்ட புகாருக்கு இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாதது ஏன்?" என அவரது X பதிவில் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் பேரம் பேசப்பட்டதாக கூறப்படும் வழக்கின் விசாரணைக்காக காவல்துறையின் அழைப்பின் பேரில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜரான புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் நெறியாளர் திரு.விஜயன் அவர்களிடம் விசாரணை எனும் பெயரில் காவலில் வைத்து…— TTV Dhinakaran (@TTVDhinakaran) July 16, 2026
மேலும் அதில், "மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் குதிரை பேரம் நடத்த முயன்றதோடு, புதுச்சேரியில் தங்கியிருந்தவரை சென்னைக்கு அழைத்து வந்து, காரில் வைத்து கடிதம் ஒன்றில் அவர் கையெழுத்திடுவது போல வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டவர்கள் யார்? என்பதை கண்டறிய முனைப்பு காட்டாத காவல்துறை, தற்போது, ஆளுங்கட்சி விவகாரம் என்பதால் விசாரணை எனும் பெயரில் ஊடகவியலாளர் விஜயனை அலைக்கழித்திருப்பது பத்திரிகை மற்றும் கருத்து சுதந்திரத்தை ஒடுக்கும் செயலாகும்" என்றும் அதில் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
ஊடகவியலாளரை மிரட்டுவது ஏன்?— Velmurugan.T (@VelmuruganTVK) July 16, 2026
சனநாயகத்தின் மீதானத் தாக்குதலை நடத்துவது யார் ?
புதியதலைமுறை தொலைக்காட்சியில் நெறியாளராகப் பணியாற்றி வரும் பத்திரிகையாளர் திரு. விஜயன் அவர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. இளையராஜா அளித்த புகார் தொடர்பான விசாரணைக்காக,… pic.twitter.com/T7nVjTDjzv
சென்னை பத்திரிகையாளர்கள் மன்றம், தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் ஊடகவியலாளர் சங்கம் உள்ளிட்ட பத்திரிகையாளர்கள் சங்கமும் தவெக அரசின் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளன.
பத்திரிகையாளர் திரு.விஜயனை விசாரணை என்ற பெயரில் அழைத்து அவருடைய செல்போனை பறிமுதல் செய்துள்ள காவல்துறையின் அராஜக நடவடிக்கை!— Chennai Press Club | சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம் (@MadrasJournos) July 16, 2026
காவல்துறையின் கருத்துச் சுதந்திர ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கையை சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற…
தமிழக அரசே, பத்திரிகையாளரை நசுக்காதே. திரு. விஜயனை உடனே விடுதலை செய்!— Indra Kumar Theradi (@THE_INDRA_KUMAR) July 16, 2026
புதிய தலைமுறை ஊடகத்தில் பணியாற்றும் பத்திரிகையாளர் திரு. விஜயன் அவர்களை "விசாரணை" என்ற பெயரில் இழுத்துச் சென்று, சட்டவிதிகளையும் நடைமுறைகளையும் மீறி அவரது செல்போனை பறிமுதல் செய்து, இரவு முழுவதும் காவல்… pic.twitter.com/hpwYLBUXxx