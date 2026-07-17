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பத்திரிகையாளர் விஜயனை விசாரித்தது ஏன்...? காவல்துறை விளக்கம்

Journalist Vijayan Latest News : தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்கும் சதியில் ஈடுபட்டதாக கைதானவருடன், சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறி மூத்த பத்திரிகையாளர் விஜயனிடம் இரு நாட்கள் விசாரணை என்ற பெயரில் அலைக்கழித்ததாக போலீசாருக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:14 AM IST
பத்திரிகையாளர் விஜயனை விசாரித்தது ஏன்...? காவல்துறை விளக்கம்
Image Credit: Journalist Vijayan Investigated | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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