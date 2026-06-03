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கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாள்: கவிதையால் புகழாரம் சூட்டிய கவிஞர் வைரமுத்து..!

Vairamuthu Poetric About Karunanithi: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கவிஞர் வைரமுத்து உருக்கமாக கவிதைகளை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Written ByMathan
Published: Jun 03, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:23 PM IST
கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாள்: கவிதையால் புகழாரம் சூட்டிய கவிஞர் வைரமுத்து..!
Image Credit: Kavignar Vairamuthu About poet Karunanithi Birthday

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Mathan

Mathan

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