/கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாள்: கவிதையால் புகழாரம் சூட்டிய கவிஞர் வைரமுத்து..!

Vairamuthu Poetric About Karunanithi: திமுக தலைவராக இருந்த தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்களின் 103-வது பிறந்தநாள் இன்று (மே-3) கொண்டாடப்படுகிறது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கலைஞரின் பிறந்தநாளையொட்டி காலையில் அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கருணாநிதியில் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து 75 அடி உயரம் கொண்ட கொடிக் கம்பத்தில் திமுக கொடியை ஏற்றினார். இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு மெரினாவில் உள்ள கலைஞர் நினைவிடத்தில் மலர் தூவி அவரது திருவுருவ படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு திமுக அலுவலகங்களில் திமுக நிர்வாகிகள் கலைஞரின் உருவப்படத்தை வைத்து மலர் தூவி மரியாதை செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்தவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது. பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் மறைந்த கலைஞருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் கவிஞர் வைரமுத்து உருக்கமான கவிதைகள் மூலம் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார். தமிழ், சமூக நீதி மற்றும் வரலாற்றில் கருணாநிதியின் அழியாத இடத்தை தனது கவிதைகள் மூலம் உணர்ச்சிபூர்வமாக பதிவு செய்துள்ளார்.
வைரமுத்து தனது எக்ஸ் வலைத்தளப் பதிவில் கூறியுள்ளதாவது;
“ஒரு சமூகத்தில்
மாறாத தேசிய குணம்
மறதி
சூரியனை மறந்துவிடும்
வானத்தைப் போல
சொற்களை மறந்துவிடும்
மொழியைப் போல
உன்னையும் மறக்கிறதய்யா
சின்னதொரு கூட்டம்
ஆனால்,
மறதியை மறக்கச் செய்யும்
மந்திரம் போட்டவன் நீ
வள்ளுவர் சிலையை முத்தமிடும்
கன்னியாகுமரிக் கடலலை
கலைஞரே என்று உச்சரிக்கிறது.
வள்ளுவர் கோட்டத்துத்
தேர்க் கோபுரத்தில்
தெறிக்கும் மழைத்துளி
உன்னைத் தேடியே
மண்ணில் வீழ்கிறது
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின்
உலை அரசி கொதித்து
உனக்கு நன்றி என்று
உடைந்து சொல்கிறது
சம்பவம் மீது
சம்பவம் விழுந்து
சரித்திரம் புதையலாம்
ஆனால்,
தமிழ் மீது
தமிழ் விழுந்து
சரித்திரம் அழிவதில்லை
தொல்காப்பியனும்,
வள்ளுவனும் இளங்கோவனும்
மறக்கப்படாதவரை
நீயும் நினைக்கப்படுவாய்
கேள்விகளுக்கு
விடையாய் இருந்தவனே
தோல்விகளுக்கு
மருந்தாகவும் இரு”
என்று உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.