Tamil Serial: வீடியோ காலில் கணவருடன் தகராறு.. பிரபல நடிகை த*கொலை!

சென்னையில் பிரபல சின்னத்திரை நடிகை தூக்கிட்டு தற்கொலை. கணவருடன் வீடியோ காலில் பேசிக்கொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக தற்கொலை என முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 6, 2026, 12:53 PM IST
பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியலில் நடித்து வரும் துணை நடிகையான சுபாஷிணி, சென்னை ஐயப்பன்தாங்கலில் உள்ள தனது அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சின்னத்திரை வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. வீடியோ காலில் கணவருடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் காரணமாக அவர் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்திருப்பதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. 

யார் இந்த நடிகை சுபாஷிணி?

இலங்கையை பூர்வீகமாக கொண்ட 36 வயதான சுபாஷிணி என்கிற ஷாஸ்விபாலா, தமிழ் சின்னத்திரையில் துணை நடிகையாக வலம் வந்தவர். குறிப்பாக, ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்ற கயல் தொடரில் நடித்து மிகவும் பிரபலமானார். இதுதவிர, சில திரைப்படங்களிலும் அவர் சிறு சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். இவருக்கும் பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் 38 வயதான பிபின் சந்திரா என்பவருக்கும் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. திருமணத்திற்கு பிறகு கணவருடன் பெங்களூருவில் வசித்து வந்த சுபாஷிணி, படப்பிடிப்பு இருக்கும் நாட்களில் மட்டும் சென்னைக்கு வந்து செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.

 

விபரீதத்தில் முடிந்த வீடியோ கால்

இந்நிலையில், சின்னத்திரை படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்வதற்காக கடந்த ஏப்ரல் 3 அன்று சுபாஷிணி சென்னை வந்துள்ளார். படப்பிடிப்புக்காக சென்னை ஐயப்பன்தாங்கல் பகுதியில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் அவர் வாடகைக்கு அறை எடுத்து தங்கியிருந்துள்ளார். நேற்று இரவு படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு தனது அறைக்கு திரும்பிய சுபாஷிணி, பெங்களூருவில் உள்ள தனது கணவர் பிபின் சந்திராவுடன் செல்போனில் வீடியோ காலில் பேசியுள்ளார். அப்போது கணவன் - மனைவி இருவருக்கும் இடையே குடும்ப பிரச்சினை காரணமாகக் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வாக்குவாதத்தால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சுபாஷிணி, வீடியோ கால் இணைப்பில் இருக்கும்போதே தனது படுக்கையறையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். தனது கண்முன்னே மனைவி தூக்கில் தொங்குவதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த பிபின் சந்திரா, உடனடியாக சுபாஷிணி தங்கியிருந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் காவலாளியைத் தொடர்புகொண்டு பதற்றத்துடன் தகவலை தெரிவித்துள்ளார். 

போலீசார் தீவிர விசாரணை

இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த காவலாளி, உடனடியாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கொடுத்தார். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த எஸ்.ஆர்.எம்.சி காவல் நிலைய போலீசார், நடிகை சுபாஷிணியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார், தற்கொலைக்கான உண்மையான காரணம் என்ன? குடும்ப பிரச்சினை மட்டும்தானா அல்லது வேறு ஏதேனும் அழுத்தம் இருந்ததா? என்ற கோணத்தில் கணவர் பிபினிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பிரபல சின்னத்திரை நடிகை ஒருவர் கணவருடன் வீடியோ காலில் பேசியபடியே தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம், சக சின்னத்திரை நடிகர், நடிகைகள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்கொலை தடுப்பு உதவி எண்கள் (Suicide Prevention Helplines):

மன உளைச்சலோ, தற்கொலை எண்ணமோ மேலிடும்போது, உரிய ஆலோசனை பெற்றால் புதிய வாழ்க்கை அவர்களுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

அதற்காகவே, மாநில சுகாதாரத்துறையின் 'ஸ்நேகா' (Sneha) தற்கொலைத் தடுப்பு உதவி எண்: 044-24640050 என்ற எண்ணிற்கும், தமிழக அரசின் '104' என்ற மருத்துவ உதவி எண்ணிற்கும் தொடர்புகொண்டு இலவசமாக ஆலோசனைகளைப் பெறலாம்.

