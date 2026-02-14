English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திடீரென வளைந்த 'ஸ்கைவாக்'... களத்தில் குதித்த CMDA - கிளாம்பாக்கத்தில் நடப்பது என்ன?

Kilambakkam Skywalk Bridge: கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தையும், ரயில் நிலையத்தையும் இணைக்கும் ஆகாய நடைபாதையில் வளைவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இதுகுறித்த அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 14, 2026, 06:49 PM IST
  • ஐஐடி மெட்ராஸ் இதுகுறித்து ஆய்வு செய்துள்ளது.
  • சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் புதிய உத்தரவு
  • ரயில் நிலைய பணிகள் 95% நிறைவடைந்துள்ளது.

திடீரென வளைந்த 'ஸ்கைவாக்'... களத்தில் குதித்த CMDA - கிளாம்பாக்கத்தில் நடப்பது என்ன?

Kilambakkam Skywalk Bridge: தென்மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்னையில் இருந்து பயணிப்போர் பேருந்துக்காக, கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் செல்ல வேண்டும். இதனால், தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு மட்டுமில்லை, வார இறுதி நாள்கள், அரசு விடுமுறைகள், தொடர் விடுமுறை நாள்களிலும் இப்பகுதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகம் இருப்பதை காண முடியும். போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படும்.

கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம்

இது ஒருபுறம் இருக்க, சென்னை நகரில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் செல்ல வேண்டும் என்றால், கோயம்பேடு உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பேருந்து வசதி உள்ளது. கிண்டி, தாம்பரம் வழியாகவும் பேருந்தில் செல்லலாம், கோயம்பேட்டில் இருந்து புறவழிச்சாலை மூலமாகவும் கிளாம்பாக்கத்திற்கு செல்லலாம். மின்சார ரயிலில் செல்ல விரும்புபவர்கள் வண்டலூர் வரையிலோ அல்லது ஊரப்பாக்கம் வரையிலோ சென்று அங்கிருந்து நடந்தோ அல்லது ஷேர் ஆட்டோ, பேருந்து பிடித்தோ பேருந்து நிலையம் செல்வார்கள். ஊரில் இருந்து சென்னைக்கு வரும்போது இது சிக்கல்தான். எனவே, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு பயணிகள் எளிமையாக வந்துசெல்ல ரயில் நிலையத்தை அருகே அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்தன. ரயில் நிலையமும் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது, விரைவில் திறக்கப்பட உள்ளது.

ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆய்வு

இதையடுத்து, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தை, ஜிஎஸ்டி சாலையின் எதிரே உள்ள புதிய ரயில் நிலையத்துடன் இணைக்கும் வகையில் 79 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிரம்மாண்ட ஆகாய நடைபாதை (Skywalk) கட்டப்பட்டு வருகிறது. சுமார் 275 மீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த நடைபாதை பணிகள் ஓரளவு நிறைவடைந்திருக்கும் சூழலில், சில தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டதாக தெரியவந்தது. எனவே, கட்டப்பட்டு வரும் நடைபாதையை பரிசோதித்த ஐஐடி மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் 'கியூப்' (CUBE) அமைப்பு அறிக்கை ஒன்றை தயாரித்துள்ளது, அந்த அறிக்கையில் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்களும் வெளியாகி உள்ளன.

என்ன பிரச்னை?

அதன்படி, அங்கு MTC பேருந்து நிறுத்தம் அருகே உள்ள நடைபாதையின் தளம், இருக்க வேண்டிய மட்டத்தை விடச் சற்று அதிகமாகக் கீழ்நோக்கித் தணிந்து (Deflection) இருப்பதாகவும், இந்தப் பாதையில் மக்கள் நடக்கும்போது ஒருவித நடுக்கத்தையோ அல்லது அதிர்வையோ உணரக்கூடும் என்றும், இது நீண்டகால அடிப்படையில் பாதுகாப்பிற்கு உகந்தது அல்ல என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முடுக்கிவிடப்பட்ட பணிகள்

இந்த விவகாரத்தை தொடர்ந்து, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் (CMDA) ஆகாய நடைபாதையில் ஏற்பட்ட சிக்கலை, சீரமைக்கும் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. ஐஐடி நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, பாலத்தில் வளைவு கண்டறியப்பட்ட பகுதியில் கூடுதல் இரும்புத் தூண்கள் மற்றும் வலுவான பிணைப்புகள் மூலம் கட்டமைப்பு பலப்படுத்தப்பட உள்ளது. பயணிகள் வசதிக்காக 6 நகரும் படிக்கட்டுகள், 4 லிப்ட்கள் மற்றும் வழுக்காத தரைத்தளம் அமைக்கும் பணிகளும் போர்க்கால அடிப்படையில் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் நிலையம் திறப்பு எப்போது?

கிளாம்பாக்கம் புதிய ரயில் நிலையப் பணிகள் 95% முடிவடைந்துவிட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், ரயில் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் அதே நாளில் இந்த நடைபாதையையும் திறக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்துப் பாதுகாப்பு சோதனைகளும் முடிக்கப்பட்டு, முறையான சான்றிதழ் பெற்ற பிறகு, வரும் மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் இந்தப் பாலம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என அதிகாரிகள் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளனர். 

