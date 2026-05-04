தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கொளத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (13) தொகுதியாகும். தொகுதி மறுசீரமைப்பில் 2011ஆம் ஆண்டு கொளத்தூர் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் இருந்த சில பகுதிகளளும், புரசைவாக்கம் தொகுதியில் இருந்த சில பகுதிகளையும் உள்ளடக்கி கொளத்தூர் தொகுதி உருவானது. வட சென்னையில் பகுதியில் அமைந்துள்ள கொளத்தூர் தொகுதியில், கொளத்தூர் தொகுதியில் நடுத்தர மற்றும் உயர் நடுத்த மக்கள் வசிக்கும் பகுதியாக உள்ளது. அரசு ஊழியர்களும் அதிக அளவு வசகிகும் பகுதியாக இருக்கிறது. இங்கு ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
கொளத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கொளத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
கொளத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): மு.க.ஸ்டாலின்
அதிமுக (AIADMK): சந்தான கிருஷ்ணன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சௌந்தரபாண்டியன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி.எஸ்.பாபு
பெரம்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,07,251
ஆண் வாக்காளர்கள்: 99,607
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,07,607
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 37
கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.04% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கொளத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) - 1,05,522 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ராஜராம் (அதிமுக) - 35,138 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கெமிலசு செல்வா - 11,304 வாக்குகள்
மநீம: ஜெகதீசு குமார் - 14,210 வாக்குகள்
கொளத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் 64.63% வாக்குகள் பதிவாகின.
