English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kolathur Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள கொளத்தூர் (kolathur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 08:18 AM IST
  • கொளத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • கொளத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • கொளத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Trending Photos

கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கொளத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (13) தொகுதியாகும். தொகுதி மறுசீரமைப்பில் 2011ஆம் ஆண்டு கொளத்தூர் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் இருந்த சில பகுதிகளளும், புரசைவாக்கம் தொகுதியில் இருந்த சில பகுதிகளையும் உள்ளடக்கி கொளத்தூர் தொகுதி உருவானது.  வட சென்னையில் பகுதியில் அமைந்துள்ள கொளத்தூர் தொகுதியில், கொளத்தூர் தொகுதியில் நடுத்தர  மற்றும் உயர் நடுத்த மக்கள் வசிக்கும் பகுதியாக உள்ளது. அரசு ஊழியர்களும் அதிக அளவு வசகிகும் பகுதியாக இருக்கிறது. இங்கு ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

கொளத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கொளத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

கொளத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): மு.க.ஸ்டாலின் 

அதிமுக (AIADMK):  சந்தான கிருஷ்ணன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சௌந்தரபாண்டியன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி.எஸ்.பாபு

பெரம்பூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,07,251
ஆண் வாக்காளர்கள்: 99,607
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,07,607
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 37

கொளத்தூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.04% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கொளத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக) - 1,05,522 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ராஜராம் (அதிமுக) - 35,138 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: கெமிலசு செல்வா - 11,304 வாக்குகள்

மநீம: ஜெகதீசு குமார் - 14,210 வாக்குகள்

கொளத்தூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் 64.63% வாக்குகள் பதிவாகின.

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Kolathur ResultChennai districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News