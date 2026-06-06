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கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் பறந்த ட்ரோன்: என்னமோ பறக்குதே? வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள்...

Koyambedu Drone Survilence: சென்னையின் முக்கிய போக்குவரத்து முனையமாக செயல்படும் கோயம்பேட்டில் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருதி குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்க கோயம்பேடு போலீஸார் ட்ரோன் கேமரா பறக்கவிட்டு தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது பொதுமக்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 06, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:06 PM IST
கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் பறந்த ட்ரோன்: என்னமோ பறக்குதே? வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள்...
Image Credit: Koyambedu Drone Survilence

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Mathan

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