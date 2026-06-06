/கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் பறந்த ட்ரோன்: என்னமோ பறக்குதே? வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள்...

Koyambedu Drone Survilence: கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் கிளாம்பாக்கத்திற்கு மாற்றிய பிறகு, இங்கு வரும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தது. பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தாலும் இந்த பகுதியில் கோயம்பேடு பயணிகளிடம் நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்கள் மட்டும் குறையவே இல்லை. இதனால் இப்பகுதியில் எந்நேரமும் போலீஸார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவர். இருப்பினும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த ட்ரோன் மூலம் குற்றச் சம்பவங்களை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சென்னையின் முக்கிய போக்குவரத்து இணைப்பு பகுதியாக விளங்கும் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் 24 மணி நேரமும் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும். நகரின் மையப் பகுதியில் எப்போதும் மிகுந்த போக்குவரத்து நெரிசலைக் கண்ட தமிழக அரசு அதனை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளுக்கென்று ஒரு பிரத்யேக பேருந்து நிலையம் கட்ட ஏற்பாடு செய்தது.
இந்த நிலையில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு இறுதியில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டது. இந்த பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டவும் கோயம்பேட்டிற்கு வரும் தென்மாவட்ட பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை முற்றிலும் குறைந்தது.
என்னதான் பேருந்து நிலையத்தை கிளாம்பாக்கத்திற்கு மாற்றினாலும், தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளும், வட மாவட்டங்களான வேலூர், திருவண்ணாமலை, தருமபுரி, திருப்பத்தூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தான் புறப்படும். இது மட்டுமல்லாமல் அம்பத்தூர், ஆவடி, பூந்தமல்லி, மதுரவாயல் போன்ற முக்கிய பகுதிகளில் இருந்தும் பொதுமக்கள் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் வந்து தான் தாங்கள் விரும்பிய இடங்களுக்கு பயணித்து வருகின்றனர். முக்கியமாக மெட்ரோ ரயில் சேவையும் கோயம்பேட்டில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படி எந்நேரமும் பரபரப்பாக காணப்படும் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் குற்றச் சம்பவங்கள் என்பது சாதாரணமாக நடைபெறுகிறது. இதனைக் கட்டுபடுத்த 24 மணி நேரமும் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் கே 11 காவல் நிலைய போலீஸார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவர். என்னதான் போலீஸார் இரவும் பகலாக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தாலும் குற்றச் சம்பவங்கள் நடந்த வண்ணம் தான் வருகிறது. குறிப்பாக கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தின் பின்புறம் மற்றும் ஒதுக்குப்புறமான இடங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் இவ்வாறு நடைபெறுகின்றன.
இது மட்டுமல்லாமல் கோயம்பேடு சந்தை பகுதியிலும் குற்றம் நடைபெற்ற வண்ணம் உள்ளது. ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய காய்கறி, பூ, பழங்களின் மார்க்கெட்டானா விளங்கும் இந்த பகுதியிலும் சந்தைக்கு வரும் வடமாநில ஓட்டுநர்களை குறிவைத்து சட்டவிரோதமாக போதைப் பொருட்களை விற்பனை செய்கின்றனர். இப்படி கோயம்பேடு மார்கெட்டிற்கு வருபவர்கள், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திற்கு வருபவர்கள் என அனைவரையும் நோட்டமிட்டு அவர்களிடம் இருந்து பணம், நகைகளை கொள்ளயடிக்கவும் செய்கின்றனர். இப்படி இருக்கின்ற வேளையில் முன்பை விட தற்போது இது போன்ற சம்பவங்கள் குறைவே என்றே சொல்லலாம்.
இருப்பினும் கொள்ளை சம்பவங்கள் குறைந்த வண்ணம் இருந்தாலும், போதைப் பொருட்களின் பயன்பாடு என்பது அதிகரித்துவிட்டது. இளைஞர்களின் வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்கும் இது போன்ற போதைப் பொருட்களைக் கட்டுபடுத்தவும் அதனை விற்பனை செய்யும் நபர்களை கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கையும் எடுக்க கோயம்பேடு போலீஸார் ஒரு புதிய முன்னெடுப்பை எடுத்துள்ளனர். மறைமுகமான இடங்களில் நடைபெறும் நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்களை கண்காணிக்க ட்ரோன் பறக்கவிட்டு கண்காணித்து வருகின்றனர்.
கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் வானத்தில் எதோ பறக்கிறது என்று வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள், பிறகு ட்ரோன் கேமரா எனத் தெரியவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து கோயம்பேடு போலீஸாரின் இந்த வித்தியாசமான முன்னெடுப்புக்கு பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர்.