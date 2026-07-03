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வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்தம்.. கொட்டப்போகும் கனமழை.. சென்னைக்கு அலர்ட்!

Chennai Weather Update: வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், கோவை, நீலகிரி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:46 AM IST
வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்தம்.. கொட்டப்போகும் கனமழை.. சென்னைக்கு அலர்ட்!
Image Credit: Tamil Nadu Weather TodaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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