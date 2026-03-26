எல்பிஜி சிலிண்டர் இன்றைய விலை நிலவரம் (மார்ச் 26, 2026): விலை உயருமா? அல்லது குறையுமா?

Today's Cylinder Price in Chennai News: சமையலறை முதல் தெருமுனை வரை, ஏன் நாடாளுமன்றம் வரை எங்கும் எல்பிஜி (LPG Cylinder) பற்றியே விவாதிக்கப்படுகிறது. ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு இடையே நடந்து வரும் போருக்கு மத்தியில், எல்பிஜி தொடர்பான செய்திகளை உன்னிப்பாக கவனிப்பது மிக முக்கியம். ஏனென்றால், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலையில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. எனவே இன்று (மார்ச் 26, 2026) சமையல் எரிவாயு விலை நிலவரம் என்ன? எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயருமா? அல்லது எல்பிஜி சிலிண்டர் குறையுமா? உட்பட எல்பிஜி சிலிண்டர் குறித்து லேட்டஸ்ட் நிலவரத்தை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
மத்திய அரசின் புதிய எல்பிஜி லாக்-இன் பீரியட் விபரங்கள்
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, மார்ச் மாத தொடக்கத்திலிருந்தே எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தில் மத்திய அரசு சில கடுமையான கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. நாட்டில் அதிகரித்து வரும் எரிவாயு தேவை மற்றும் விநியோக அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில், எல்பிஜி தொடர்பாக மத்திய அரசாங்கம் பல முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. மார்ச் மாதத்தின் முதல் பாதியில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள், உள்நாட்டு எரிவாயு கிடைப்பதை சமநிலைப்படுத்த விதிமுறைகள் கடுமையாக்கப்படுவதை தெளிவாகக் காட்டுகின்றன.
நகர்ப்புறங்களில் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதற்கான புதிய விதிகள்
மார்ச் 6-ம் தேதி முதல் உள்நாட்டு எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவுகளுக்கு அரசாங்கம் 21 நாட்கள் லாக்-இன் (lock-in) காலத்தை அமல்படுத்தியது. அதாவது நுகர்வோர் ஒரு சிலிண்டரை வாங்கிய பிறகு மற்றொரு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய குறைந்தது 21 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் மார்ச் 9 அன்று, சிலிண்டர் தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக, நகர்ப்புறங்களில் இந்த லாக்-இன் காலம் 25 நாட்களாக நீட்டிக்கப்பட்டது. நகரங்களில் எரிவாயு நுகர்வைக் கட்டுப்படுத்த இது செய்யப்பட்டது.
கிராமப்புற சிலிண்டர் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்
அதைத்தொடர்ந்து மார்ச் 12 அன்று, கிராமப்புறங்களுக்கும் அரசாங்கம் கட்டுப்பாடுகளைக் கடுமையாக்கியத. சிலிண்டர் முன்பதிவு இடைவெளியை 45 நாட்களாக அதிகரித்தது. கிராமப்புறங்களில் நிலவும் குறைந்த விநியோகத்தை நிவர்த்தி செய்ய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
எரிவாயு (PNG) வைத்துள்ளவர்களுக்குத் தடை
இது தொடர்பாக, பெட்ரோலிய அமைச்சகம் மார்ச் 14 அன்று மற்றொரு முக்கிய முடிவை எடுத்தது. உங்கள் வீட்டில் குழாய் மூலம் வரும் இயற்கை எரிவாயு (PNG) இணைப்பை பயன்படுத்தும் நுகர்வோர் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை வைத்திருப்பது சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிஎன்ஜி (PNG) இணைப்பு உள்ள நுகர்வோர் இப்போது தங்களின் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் மற்றும் அவற்றை மீண்டும் நிரப்ப முடியாது என கூறப்பட்டு உள்ளது.
இந்த அரசாங்க முடிவுகள் எரிவாயு கிடைப்பதை சிறப்பாக நிர்வகிக்கவும், தேவைப்படும் நுகர்வோருக்கு விநியோகத்தை உறுதி செய்யவும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், புதிய விதிகள் எரிவாயு முன்பதிவு செய்யும்போது பொதுமக்களுக்கு தாமதத்தையும் சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இன்றைய சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நிலவரம்
இன்று, மார்ச் 26 அன்று, ஒரு வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை டெல்லியில் சுமார் ₹913, சென்னையில் ₹928.50, மும்பையில் ₹912.50 மற்றும் கொல்கத்தாவில் ₹939 ஆக உள்ளது. இன்று நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் வீட்டு உபயோகம் (Domestic LPG cylinder) சிலிண்டர்களின் விலை பட்டியல் பின்வருமாறு
- புது டெல்லி - ₹913
- சென்னை- ₹928.50
- கொல்கத்தா - ₹939
- மும்பை- ₹912.50
- ஹைதராபாத் - ₹965
- பெங்களூரு- ₹915.50
ஏப்ரல் 1 முதல் சிலிண்டர் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா?
வரும் ஏப்ரல் 1-ம் தேதி எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி விலையை மாற்றியமைப்பது வழக்கம். தற்போதைய சூழலில், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் சூழல் தீவிரமடைந்தால், இறக்குமதி செலவு அதிகரித்து சிலிண்டர் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. அதேநேரம் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அமைதி திரும்பினால் விலை குறையவோ அல்லது மாற்றமின்றி நீடிக்கவோ வாய்ப்புள்ளது.
எல்பிஜி நெருக்கடி சாமான்ய மக்கள் பாதிப்பு
எல்பிஜி நெருக்கடி சாமானிய மக்களை நேரடியாகப் பாதித்துள்ளது. ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களில் உணவு விலைகளும் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சூழல் சிறு வணிகர்களுக்கு இன்னும் சவாலாக மாறியுள்ளது, ஏனெனில் அதிகரித்த செலவுகளால் அவர்களின் வருமானம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எரிவாயு நுகர்வு குறைந்து வருவதற்கான காரணம் என்ன?
சிலிண்டர்களைச் சார்ந்திருப்பதை குறைக்க பிஎன்ஜி (PNG) வலையமைப்பு வேகமாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில் செலவுகளைக் குறைக்க மக்கள் மாற்று ஆதாரங்களை நோக்கித் திரும்புவதால் எல்பிஜி நுகர்வு குறைந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களில் எரிவாயு நுகர்வு சுமார் 17 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாகத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. மக்கள் மாற்று எரிசக்திக்கு மாறுவதும், விலை உயர்வுமே இதற்கு முக்கியக் காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.
எல்பிஜி சிலிண்டர் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
கேள்வி 1: இன்று (மார்ச் 26) சென்னையில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை என்ன?
பதில்: சென்னையில் இன்று ஒரு வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் (Domestic LPG) விலை ₹928.50 ஆக உள்ளது. வணிக ரீதியான சிலிண்டரின் விலை ₹2,043.50 ஆகும்.
கேள்வி 2: சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய எத்தனை நாட்கள் இடைவெளி (Lock-in Period) இருக்க வேண்டும்?
பதில்: புதிய விதிகளின்படி, நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் வாங்கிய பிறகு அடுத்த சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் இந்த இடைவெளி 45 நாட்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேள்வி 3: என்னிடம் PNG (குழாய் வழி எரிவாயு) இணைப்பு இருந்தால் சிலிண்டர் வைத்திருக்கலாமா?
பதில்: இல்லை. மார்ச் 14-ம் தேதி வெளியான அறிவிப்பின்படி, PNG இணைப்பு உள்ளவர்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை வைத்திருப்பது சட்டப்படி செல்லாது. அவர்கள் தங்கள் சிலிண்டர்களை அந்தந்த எரிவாயு நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேள்வி 4: சிலிண்டர் விலை எப்போது மாற்றியமைக்கப்படும்?
பதில்: வழக்கமாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் 1-ம் தேதி சிலிண்டர் விலையை மாற்றியமைக்கும். அதன்படி, அடுத்த விலை மாற்றம் ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கேள்வி 5: ஆன்லைனில் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
பதில்: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மூலம் வாட்ஸ்அப் (WhatsApp), மொபைல் ஆப் (Indane/HP/Bharat Gas), அல்லது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்யலாம். ஆனால், புதிய லாக்-இன் பீரியட் விதிகளுக்கு உட்பட்டே உங்களால் புக் செய்ய முடியும்.
