/4 வருசமா ‘டிமிக்கி’ கொடுத்து வரும் மேயர்? கலைக்கப்படுகிறதா சென்னை மாமன்றம்?

Mayor Priya Assets: சென்னை மாநகராட்சி பதவியில் உள்ள உறுப்பினர்கள் தங்களது சொத்துக் கணக்கு விவரங்களை ஆண்டுதோறும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற சட்டவிதிமுறைகள் இருந்தும், அவர்கள் சட்ட திட்டங்களை மதிக்காமல் இருப்பது கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது. மேயர் பிரியா பதவியேற்று நான்கரை ஆண்டுகளைக் கடந்த நிலையில், இதுவரையில் அவரும், மாமன்ற உறுப்பினர்கள் 157 பேரும் சொத்து விவரங்களை வெளியிடாதது மாநகராட்சியில் சட்டவிதிகளை அவர்களே மீறுவதால், மேயர் பிரியா பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு சென்னை மாமன்றம் கலைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டவிதிகளின்படி, மேயர் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் தாங்கள் பதவியேற்ற 90 நாட்களுக்குள் தங்களது சொத்து விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என்பது விதிமுறையாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் சொத்து விவரங்கள் மற்றும் கடன் விவரங்கள், தங்களது வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் தொகை விவரங்கள் என சொத்து விவரங்களையும் மாநகராட்சியில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, பதவிக்காலத்தின் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் 31-ம் தேதி இறுதிக்குள் புதுப்பிக்கப்பட்ட சொத்து விவரங்களை மாநகராட்சி ஆணையரிடம் உரிய படிவத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
சென்னை மாமன்றத்தில் பதவி வகிக்கும் கவுன்சிலர்களின் சொத்துவிவரங்களின் வெளிப்படைத் தன்மையை அறியவே இத்தகைய விது அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 200 மாமன்ற உறுப்பினர்களில் மேயர் பிரியா, துணை மேயர் மகேஷ்குமார் உள்ளிட்ட பெரும்பாலன மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இதுவரை அவர்களது சொத்து விவரங்களை வெளியிடவில்லை என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
ஆம் ஆத்மியின் மாநில வழக்கறிஞர் அணியைச் சேர்ந்த சங்கர் என்பவர் கடந்த மார்ச் மாதம், மாமன்ற உறுப்பினர்களின் சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்யும்படி தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழே கேட்டிருந்தார். ஆனால், தேர்தல் காரணமாக அடுத்தடுத்து 2 மாதங்கள் சொத்து விவரங்களை குறித்த விவரங்களை தாக்கல் செய்வது தாமதமானது. மாமன்றத்தில் உள்ள 200 உறுப்பினர்களின் 43 பேர் மட்டுமே தங்களது சொத்து விவரங்களை அண்மையில் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
ஆனால், தேர்தல் முடிந்து முடிவுகளே வெளிவந்து ஒரு மாதத்தை கடந்த நிலையில் இதுவரையில், தங்களது சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்யாமல் இருப்பது உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சட்டவிதிகளை அவமதிப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாக வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு மாநகராட்சிக்கு தலையாக விளங்கும் மேயர் அவர்களுக்கு இந்த சட்ட விதிகளெல்லாம் தெரியவில்லையா என்ற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.
200 உறுப்பினர்களில் மேயர் உட்பட 157 பேர் தங்களது சொத்து விவரங்களை இதுவரையில் சமர்ப்பிக்கவில்லை. இந்த சட்டவிதிமுறைகள் குறித்து இதற்கு முந்தைய ஆட்சி செய்த திமுகவினரும் கண்டுக்கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுசொத்து விவரங்களின் தகவல்கள் வழங்காதது குறித்து பேசிய வழக்கறிஞர் சங்கர், கவுன்சிலர்களே சட்டவிதிமுறைகளை மதிப்பது இல்லை என்பதை இது காட்டுகிறது. சட்டத்திட்டங்களைக் கடந்து தங்களை இந்த மாநகராட்சியை நிர்வாகம் செய்ய தேர்ந்தெடுத்த மக்களுக்கு சொத்து விவரங்களை தெரிவிப்பது தார்மீக உரியமையும் கூட ஆகும்.
இவர்களது சொத்துவிவரங்களை வெளியிட்டால் எங்கு தங்கள் பதவிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு, தங்கள் மீது சொத்துகுவிப்பு வழக்குகள் பாயும் என்ற அச்சத்திலேயும் பல உண்மைகள் வெளிவரக்கூடும் என்பதாலும் இவர்கள் சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்ய அச்சப்படுகிறார் என்பதையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் விதிகளின்படி, மாமன்ற உறுப்பினர்களாக பதவியேற்ற 90 நாட்களுக்குள் தங்களது சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடக்காதபட்சத்தில் அவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதி பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவர்.
அது மட்டுமன்றி, சொத்துக்கள் பற்றி தவறான தகவலகள் தருவருது மற்றும் விவரங்களை தர மறுப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது இவையெல்லாம் சட்டவிதிகளை மதிக்காமல் நடப்பது போன்ற செயல்களால் அவர்களுக்கு அதிகபட்ச அபராதம் விதிக்கப்பட்டு பதவியை இழக்க நேரிடும்.
சொத்துக்களை மறைக்கும் உறுப்பினர்கள் மீது வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், அவர்கள் மீதான குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் உயர் நீதிமன்றம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதன்படி முன்னாள் கவுன்சிலர்கள் மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது போன்ற, உண்மை நிலவரங்களைக் கண்டறிந்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால், அவர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பே அவர்களின் பதவிகள் பறிக்கப்பட்டு சென்னை மாமன்றம் கலைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை மேயராக பிரியா பதவியேற்று சுமார் நான்கரை ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இதுவரையில் அவரது சொத்து விவரங்களை வெளியிடவில்லை. பதவிக்காலம் முடிவடைய இன்னும் 6 மாதங்களே உள்ள நிலையில், சொத்து விவரங்களை வெளியிடாதது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. சமீபத்தில் பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஆளும்கட்சி எம்.எல்.ஏ-வை அவமதித்தது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் விதிமுறைகளின் படி தான் அனைத்தையும் செய்யப்படுகிறது என்று தெரிவித்தார்.
இது போன்று சட்டவிதிகளை பேசும் மேயருக்கு, உள்ளாட்சி சட்டவிதிகள் தெரியவில்லையா? ஆட்சி நான்கரை ஆண்டுகளைக் கடந்த நிலையில், இதுவரையில் சொத்துவிவரங்களை தாக்கல் செய்யாமல் இருப்பது அவருடைய சட்டவிதியில் வருகிறதா? என்ற கேள்வியையும் பொதுமக்கள் எழுப்பி வருகின்றனர். மேயர் பிரியா சட்டவிதிகளை பின்பற்றாததாலும், சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்யாததாலும் அவருடன் சேர்த்து 157 பேரின் பதவிகள் பறிக்கப்பட்டு, மாமன்றம் கலைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.