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4 வருசமா ‘டிமிக்கி’ கொடுத்து வரும் மேயர்? கலைக்கப்படுகிறதா சென்னை மாமன்றம்?

Mayor Priya Assets: சென்னை மாநகராட்சி மேயராக பிரியா பதவியேற்று நான்கரை ஆண்டுகளை கடந்த நிலையில், அவர் இதுவரை சொத்து விவரங்கள் மற்றும் சொத்துக் கணக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படாதது சட்ட விதிமுறைகளை மதிக்காமல் இருப்பதால், மாமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் தமிழக அரசுக்கு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 08, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:38 AM IST
4 வருசமா ‘டிமிக்கி’ கொடுத்து வரும் மேயர்? கலைக்கப்படுகிறதா சென்னை மாமன்றம்?
Image Credit: Mayor Priya Assest

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Mathan

Mathan

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