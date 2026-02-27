சென்னை, காஞ்சிபுரத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்: 1000-க்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்கள்

Job Fair at Chennai, Kanchipuram: வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு முக்கிய செய்தி!! சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடைபெறவுள்ளன. நல்ல வேலைக்காக முயற்சித்துக்கொண்டிருக்கும் நபர்கள் இந்த முகாம்களை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடக்கும் இடம், நாள், எடுத்துச்செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் பிற முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Job Fair at Chennai: பிப்ரவரி 28 அன்று சென்னை கிண்டியில் மெகா வேலைவாய்ப்பு முகாம்
பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி சென்னையில் ஒரு மெகா வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்படவுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் சென்னை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் உள்ள வேலை தேடும் நபர்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை வழங்கும். கிண்டியில் நடைபெறும் இந்த வேலைவாய்ப்பு கண்காட்சியில் 200க்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த பெரிய அளவிலான ஆட்சேர்ப்பு முகாம் மூலம் இளைஞர்கள் பின்வரும் துறைகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களுடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்:
- ஐடி,
- உற்பத்தி,
- சில்லறை விற்பனை,
- சுகாதாரம்,
- வங்கி,
- லாஜிஸ்டிக்ஸ்,
- ஹாஸ்பிடாலிட்டி மற்றும்
- கஸ்டமர் சர்வீஸ்
யாரெல்லாம் இதில் பங்குகொள்ளலாம்?
8 ஆம் வகுப்பு, 10 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு, ஐடிஐ, டிப்ளமோ, இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் ஆகிய நிலையிலான தகுதி கொண்டவர்கள் இதில் கலந்து கொள்ளலாம். அனுபவம் இல்லாத புதியவர்கள் (ஃப்ரெஷர்ஸ்) மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் இருவரும் வாக்-இன் ஆட்சேர்ப்பு செயல்பாட்டில் பங்கேற்கலாம்.
கிண்டி வேலைவாய்ப்பு முகாம்: நாள், நேரம்
இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் நாளை, அதாவது பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி காலை 8:00 மணி முதல் பிற்பகல் 3:00 மணி வரை நடத்தப்படும். இதில் பங்கேற்பு முற்றிலும் இலவசம்.
கிண்டி வேலைவாய்ப்பு முகாம்: எடுத்துச்செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள்
வேலைக்கு முயறிசிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வருவனவற்றை எடுத்துச் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்:
- புதுப்பிக்கப்பட்ட ரெஸ்யூம் (பல பிரதிகள்)
- கல்விச் சான்றிதழ்கள்
- ஆதார் அட்டை அல்லது செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்று
- பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள்
சென்னையில் பல பன்னாட்டு நிறுவனங்களும், உள்நாட்டு நிறுவனங்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகின்றன. இதன் காரணமாக வேலை தேடும் நபர்களுக்கான வாயப்புகளும் அதிகமாகின்றன. சென்னையின் வளர்ந்து வரும் தனியார் துறையில் வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும், வேலையின்மையைக் குறைக்கவும், உடனடி வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கவும் இந்த முயற்சி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஆன்லைன் பதிவு
ஆர்வமுள்ள நபர்கள் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கலந்துகொள்வதற்கு முன்பு தமிழ்நாடு தனியார் வேலைவாய்ப்பு போர்டல் மூலம் ஆன்லைன் பதிவை செய்து முடிக்கலாம்.
Job Fair at Kanchipuram: மார்ச் 02 அன்று காஞ்சிபுரத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
மார்ச் 02 ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்த திட்டமிடப்படுள்ளது. 1000 -க்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்களை நிரப்புவதற்காக, இந்த முகாமுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கும் இடம்
வேலை தேடும் நபரளுக்கான இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நடைபெறும். மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் இந்த தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மாதந்தோறும் வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள்
அனைத்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையங்களில் மாதந்தோறும் சிறிய அளவிலான தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை மூலம் நடத்தப்படுகின்றது. இது தவிர ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை பெரிய அளவிலான தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்களை நடத்தவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, மார்ச் மாதம் 2 ஆம் தேதி, திங்கட்கிழமை, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வேலைவாய்ப்பு முகாமை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல மாவட்ட இளைஞர்களும் பங்குகொண்டு பயன்பெறுவார்கள் என நம்பப்டுகின்றது.
1000 -க்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்கள்
மார்ச் 2 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள முகாமில், பல தனியார் துறை நிறுவனங்கள் கலந்துகொள்ளும் என்றும், இதில், 1000 -க்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் வேலைவாய்ப்பு முகாம்: நேரம், தகுதி, தேவையான ஆவணங்கள்
18 முதல் 35 வயது வரை உள்ளவர்கள் இதில் கலந்துகொள்ளலாம். நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்கள் வேலைக்கு தேர்வுசெய்யப்படுவார்கள். பட்டதாரிகள், டிப்ளமோ படித்தவர்கள், ஐ.டி.ஐ, 12 வது வகுப்பு படித்தவர்கள், 10 ஆம் வகுப்பு படித்படித்தவர்கள் ஆகியோர் இதில் கலந்துகொள்ளலாம்.
இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கலந்துகொள்ள விருப்பம் கொண்டவர்கள் பயோ-டேட்டா, கல்வி சான்றிதழ்கள், பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படம், அடையாளச் சான்று ஆகியவற்றுடன் மார்ச் 2 ஆம் தேதி காலை 09.30 மணிக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று பயனடையலாம்.
