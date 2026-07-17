/‘கில்லி’ பார்த்துக் கொண்டு சிகிச்சை! அமைச்சர் அருண் ராஜ் தொடங்கி வைத்த மருத்துவம்..

தமிழ்நாடு அரசு பன்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையில் அதிஅழுத்த பிராண வாயு சிகிச்சை மையத்தை மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மரு.கோ.க.அருண் ராஜ் அவர்கள் பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைத்தார்.
ஜூலை 17ஆம் தேதியான இன்று, சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு பன்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையின் கை சீரமைப்பு மற்றும் நுண் அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் ரூபாய் 2 கோடி மதிப்பிலான அதிஅழுத்த பிராண வாயு சிகிச்சை மையத்தை (Hyperbaric Oxygen Therapy Unit) பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைத்தார். சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு ஒரே இடத்தில் முழுமையான மற்றும் கட்டணமில்லா அதிஅழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை வழங்கும் நோக்கத்துடன் அரசு பன்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையில் இப்பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு பன்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையில் தற்பொழுது 1978 க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவப் பயனாளர்கள் நீண்ட காலப் புண்கள் (Chronic Ulcers), சிரை சார்ந்தப் புண்கள் (Varicose Ulcers) மற்றும் நீரிழிவு பாதப் புண்கள் போன்ற சிகிச்சைகள் பெற்று வருகின்றனர். இதுபோன்ற புண்களுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க அதிஅழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை வசதி அவசியமாக உள்ளது.
மருத்துவமனையில் அதிஅழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சைக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை கட்டமைப்புகளும் மற்றும் நவீன மருத்துவ உபகரணங்களும் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு (CSR) நிதியின்கீழ் ரூபாய் 2 கோடி மதிப்பீட்டில் நிறுவப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. கடந்த காலங்களில் அதிஅழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை வசதி இல்லாத காரணத்தால் சிகிச்சைக்கு வரும் பயனாளர்கள் மேல்சிகிச்சைக்காக பிற மேம்பட்ட மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதனால் பயனாளர்களுக்கு சிகிச்சை தாமதம், நீண்ட தூர பயணம், கூடுதல் பொருளாதார சுமையும் ஏற்பட்டது.
அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் அருண் ராஜ் கலந்து கொண்ட அதி அழுத்த பிராண வாயு சிகிச்சை மைய திறப்பு நிகழ்வில் ஒளிபரப்பட்ட கில்லி திரைப்படம்— Kannan Jeevanantham (JK) (@Im_kannanj) July 17, 2026
ஓட்டோரி நரி தொலைபேசி உரையாடல் காட்சி @Vignesh_twitz @subashprabhu pic.twitter.com/2PSw0gStOE
அதிஅழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மேற்கொள்ள தனியார் ருத்துவமனைகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு இலட்சம் வரை செலவாகும். தற்போது அரசு பன்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையில் அதிஅழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சைப் பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் சிகிச்சை தேவைப்படும் பொதுமக்கள் கட்டணமில்லாமல் சிகிச்சை பெற்றுப் பயனடையலாம். இந்நிகழ்ச்சியில் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் மரு.ஆர்.சுகந்தி ராஜகுமாரி, அரசு பன்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனை இயக்குநர் மரு.ஆர்.மணி, நிலைய மருத்துவ அலுவலர் மரு.தளவாய் சுந்தரம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த புதிய அதிஅழுத்த பிராண வாயு சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் நோயாளிகள் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் அந்த அறைக்குள் இருக்க வேண்டி வரும். இதனால், அவர்களை திசை திருப்புவதற்காக, தொலைக்காட்சி பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சிகிச்சையின் ஆரம்பம் இன்றுதான் தொடங்கியது என்பதால், அந்த தொலைக்காட்சியில் முதல்வர் விஜய் மற்றும் த்ரிஷா நடித்திருந்த ‘கில்லி’ திரைப்படத்தின் காட்சி, அமைச்சர் அருண்ராஜ் திறந்து வைக்கும் போது திரையிடப்பட்டிருந்தது. இது குறித்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.