Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /‘கில்லி’ பார்த்துக் கொண்டு சிகிச்சை! அமைச்சர் அருண் ராஜ் தொடங்கி வைத்த மருத்துவம்..

‘கில்லி’ பார்த்துக் கொண்டு சிகிச்சை! அமைச்சர் அருண் ராஜ் தொடங்கி வைத்த மருத்துவம்..

தமிழ்நாட்டு அரசு பன்நோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையில், அதிஅழுத்த பிராண வாயு சிகிச்சை மையத்தை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது, அந்த சிகிச்சையில் இருப்பவர்களுக்கு ‘கில்லி’ படத்தின் காட்சிகள் காண்பிக்கப்பட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:45 PM IST
‘கில்லி’ பார்த்துக் கொண்டு சிகிச்சை! அமைச்சர் அருண் ராஜ் தொடங்கி வைத்த மருத்துவம்..
Image Credit: Minster Arun Raj New Inauguration Medical | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்
EPFO49 min ago
2
Parliament55 min ago
3
Palani1 hr ago
4
SBI ATM1 hr ago
5
Madurai recruitment1 hr ago