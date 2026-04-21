அதிமுக சார்பில் பணம் பட்டுவாடா..மடக்கி பிடித்த தேர்தல் அதிகாரிகள்! சிக்கிய தொகை எவ்வளவு?

சட்டமன்ற தேர்தல், 23ஆம் தேதி நடைபெறுவதையொட்டி, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதையடுத்து, ஆம்பூரில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பணம் பட்டுவாடா:
தமிழக சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் நிறைவுப்பெறும் நிலையில், அனைத்து கட்சியினரும், தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுப்பட்டு வரும் நிலையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம். ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பாலூர் பகுதியில் இன்று அதிகாலை தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி அதிமுகவினர், வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்வதாக, தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுக்கு, தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் பேரில் பாலூர் பகுதிக்கு விரைந்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர், பாலூர் பகுதியில் அதிகாலை பொழுதில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்துக்கொண்டிருந்த, ஆம்பூரை சேர்ந்த ரஞ்சித் என்பவரிடம் இருந்து 3 லட்சத்து 6 ஆயிரம் ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து ரஞ்சித்தை, ஆம்பூர் கிராமிய காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணை:
அதனை தொடர்ந்து அவரிடம், காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்க்கொண்டு, அவரிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்த பணத்தை ஆம்பூர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர், அதிக தொடர்ந்து அப்பணம், ஆம்பூர் சார்நிலை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேலும் அதிகாலை பொழுதில், வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்த அதிமுக நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்றுடன் முடிந்த பிரச்சாரம்!
இன்னும் 1 தினத்தில் தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி, ஏப்ரல் 21ஆம் தேதியான இன்று மாலை 6 மணியுடன் பிரச்சாரங்கள் அனைத்தும் முடிவடைகின்றன. இதனால், திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக, பாஜக உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் அனைத்து முக்கிய பிரதான கட்சிகளும் தங்கள் தேர்தல் பணிகளை இன்றுடன் முடிக்கின்றன. இதன் பிறகு, தேர்தல் முடிந்து, ரிசல்ட் வந்த பிறகுதான் இனி எந்த தலைவரின் நேர்காணலோ, பிரச்சாரமோ நடைபெறும். இந்த ஆண்டில் ஆட்சி மாற்றம் வருமா? தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம் என்ன? என்பதை இந்த தேர்தல்தான் முடிவு செய்ய இருக்கிறது.
