English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Mylapore  Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள மயிலாப்பூர் (Mylapore) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 10:00 AM IST
  • மயிலாப்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • மயிலாப்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • மயிலாப்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Trending Photos

மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
camera icon7
TN Weather
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மயிலாப்பூர்  சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள மயிலாப்பூர் தொகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக சட்டமன்றத்தின் (24) தொகுதியாகும். மயிலாப்பூர் தொகுதி ஆழ்வார்ப்பேட்டை, ராஜா அண்ணாமலைபுரம், நந்தனம், தேனாம்பேட்டை, சாந்தோம், மந்தவெளி ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.  இந்த தொகுதியில் நடுத்தர, உயர்தர வகுப்பினர் வசிக்கின்றனர்.  இத்தொகுதியில் பிராமணவர்கள் கணிசகமாக இருக்கின்றனர். தொகுதியில் சில பகுதிகளில் பட்டியிலின, இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் உள்ளனர்.  இத்தொகுதி, தென் சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மயிலாப்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மயிலாப்பூர்  தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

மயிலாப்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):  த.வேலு  

பாஜக (BJP):   தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (அதிமுக கூட்டணி)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):   ஆர்.எல்.அருண் 

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):   வெங்கடராமன் 

மயிலாப்பூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,94,731
ஆண் வாக்காளர்கள்: 93,0,17 
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,01,691
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 23

மயிலாப்பூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 74.52% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

மயிலாப்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  த.வேலு (திமுக) - 68,392 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: நடராஜ் (அதிமுக) - 55,759  வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: ஸ்ரீபிரியா (மநீம) -  14,904  வாக்குகள்

நான்காம் இடம்:  மகாலட்சுமி (நாதக) - 10,124  வாக்குகள்

மயிலாப்பூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தி.நகர் தொகுதியில் 58%  வாக்குகள் பதிவாகின.

 பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அண்ணா நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சைதப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தி.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Mylapore constituency ResultChennai districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News