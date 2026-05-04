தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள மயிலாப்பூர் தொகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக சட்டமன்றத்தின் (24) தொகுதியாகும். மயிலாப்பூர் தொகுதி ஆழ்வார்ப்பேட்டை, ராஜா அண்ணாமலைபுரம், நந்தனம், தேனாம்பேட்டை, சாந்தோம், மந்தவெளி ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இந்த தொகுதியில் நடுத்தர, உயர்தர வகுப்பினர் வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதியில் பிராமணவர்கள் கணிசகமாக இருக்கின்றனர். தொகுதியில் சில பகுதிகளில் பட்டியிலின, இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். இத்தொகுதி, தென் சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
மயிலாப்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
மயிலாப்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): த.வேலு
பாஜக (BJP): தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆர்.எல்.அருண்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வெங்கடராமன்
மயிலாப்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,94,731
ஆண் வாக்காளர்கள்: 93,0,17
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,01,691
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 23
மயிலாப்பூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 74.52% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
மயிலாப்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: த.வேலு (திமுக) - 68,392 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: நடராஜ் (அதிமுக) - 55,759 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ஸ்ரீபிரியா (மநீம) - 14,904 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: மகாலட்சுமி (நாதக) - 10,124 வாக்குகள்
மயிலாப்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தி.நகர் தொகுதியில் 58% வாக்குகள் பதிவாகின.
