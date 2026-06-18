Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி நகை பறிப்பு.. அதிர வைத்த திருட்டு சம்பவம்!

நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி நகை பறிப்பு.. அதிர வைத்த திருட்டு சம்பவம்!

Nellai Express Robbery News: நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி பெண் பயணி ஒருவரிடம் தங்க நகை பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 18, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:45 PM IST
நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி நகை பறிப்பு.. அதிர வைத்த திருட்டு சம்பவம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி நகை பறிப்பு.. அதிர வைத்த சம்பவம்
Chennai crime1 min ago
2
US Iran Deal5 min ago
3
UAE10 min ago
4
Chennai30 min ago
5
FIFA World Cup51 min ago