/நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி நகை பறிப்பு.. அதிர வைத்த திருட்டு சம்பவம்!

தென் மாவட்ட மக்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்த கூடிய ரயில் நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ரயில் எப்போதும் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அப்படி பரபரப்பான ரயிலை நடுவழியில் நிறுத்தி பெண் பயணியிடம் தங்க நகைகளை பறித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது தொடர்பாக போலீசார் ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர்.
காட்டாங்கொளத்தூர் - பொத்தேரி இடையே இருக்கும் சிக்னலில் துணியை கட்டி மறைத்து ரயிலை நிறுத்தி இருக்கிறார் ஒருவர். பின்னர் பெண் பயணிடம் தங்க நகையை பறித்து தப்பி ஓட்டி உள்ளார். இந்த வினோத திருட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அந்த நபரை ரயில்வே போலீசார் கைது செய்து இருக்கின்றன. அவர் பகல் நேரங்களில் ஆட்டோ ஓட்டுநனராகவும் இரவு நேரங்களில் ரயில் பயணிகளை குறிவைத்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
சென்னை எக்மோரில் இருந்து தினமும் இரவு 8.50 மணிக்கு புறப்படும். அந்த வகையில் ஜூன் 15 ஆம் தேதி நெல்லைக்கு புறப்பட்டுள்ளது. ரயில் தாம்பரம் தாண்டி காட்டாங்குளத்தூர் - பொத்தேடி இடையே சென்று கொண்டிருக்கையில் சிக்னல் கோளாறு காரணமாக ரயில் நடுவழியில் நின்றுள்ளது. அப்போது திடீரென ஒருவர் ரயில் பெட்டிக்குள் நுழைந்து பெண் பயணி ஒருவரின் கழுத்தில் இருந்த தங்க செயினை பறித்துவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளார்.
இதன் காரணமாக அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த பெண் பயணி உடனடியாக ரயில்வே போலீஸிடம் புகார் அளித்துள்ளார். பின்னர் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சம்பவ இடத்தில் இருக்கும் ரயில்வே சிக்னலில் பச்சை நிற விளக்கு எரியும் பகுதி துணியால் கட்டப்பட்டு மறைக்கப்பட்டு இருந்துள்ளது. சிக்னலை பயன்படுத்தி ரயிலை நிறுத்தி, அந்த நபர் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
இதையடுத்து போலீசார் அங்குள்ள சிசிடிவி கேமரா ஒன்றை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதில் சென்னை வில்லிவாக்கத்தை சேர்ந்த குமரேசன் என்பவர் இந்த செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அவர் பகலில் ஆட்டோ டிரைவராகவும் இரவு நேரங்களில் இப்படியான கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டும் வந்துள்ளார். இவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. பின்னர் குமரேசனை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
குமரேசம் மீது சென்னை சென்டிரல், ராயபுரம், கொருக்குப்பேட்டை என 6 காவல் நிலையங்களில் வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது. ஆட்டோ ஓட்டுநர் குமரேசனிடம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். மேலும், நடுவழியில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நிறுத்தி பயணியிடம் நகை பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.