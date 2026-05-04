தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Perambur Election Result 2026: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரம்பூர் (Perambur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 08:12 AM IST
  • பெரம்பூர் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2026
  • பெரம்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
  • பெரம்பூர் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரம்பூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (12) தொகுதியாகும். இத்தொகுதி மூலக்கடை, கொடுங்கையூர், கண்ணாதாசன் நகர், மகாகவி பாரதியார் நகர், வியாசர்பாடி, பார்வதி நகர் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.  வட சென்னையில் பகுதியில் அமைந்துள்ள பெரம்பூர் தொகுதியில், தொழில் வர்க்கத்தினர் அதிகம் வசிக்கின்றனர். குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகவும் பெரம்பூர் இருக்கிறது. இத்தொகுதியில் குறிப்பிட்ட அளவில் கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் இருக்கின்றனர். தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதியாக இருப்பதால், தொழிலாளர்களின் வாக்குகள் மிகவும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

பெரம்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பெரம்பூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

பெரம்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ஆர்.டி.சேகர்  (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

பாமக (PMK):  திலகபாமா (அதிமுக கூட்டணியில்)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வெற்றி தமிழன் 

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): விஜய்

பெரம்பூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,22,792
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,07,995
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,14,726
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 71

பெரம்பூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.73% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பெரம்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஆர்.டி.சேகர் (திமுக) - 1,05,267 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: தனபாலன் (அதிமுக) - 50,291 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: மெர்லின் சுகந்தி - 19,891 வாக்குகள்

மநீம: பொன்னுசாமி  - 17,072 வாக்குகள்

அமமுக : லட்சுமி நாராயணன் - 4,042 வாக்குகள்

பெரம்பூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பெரம்பூர் தொகுதியில் 68.25% வாக்குகள் பதிவாகின.

மேலும் படிக்க:  Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

