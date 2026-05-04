தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரம்பூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (12) தொகுதியாகும். இத்தொகுதி மூலக்கடை, கொடுங்கையூர், கண்ணாதாசன் நகர், மகாகவி பாரதியார் நகர், வியாசர்பாடி, பார்வதி நகர் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. வட சென்னையில் பகுதியில் அமைந்துள்ள பெரம்பூர் தொகுதியில், தொழில் வர்க்கத்தினர் அதிகம் வசிக்கின்றனர். குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகவும் பெரம்பூர் இருக்கிறது. இத்தொகுதியில் குறிப்பிட்ட அளவில் கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் இருக்கின்றனர். தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதியாக இருப்பதால், தொழிலாளர்களின் வாக்குகள் மிகவும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
பெரம்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பெரம்பூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பெரம்பூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஆர்.டி.சேகர் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
பாமக (PMK): திலகபாமா (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வெற்றி தமிழன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): விஜய்
பெரம்பூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,22,792
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,07,995
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,14,726
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 71
பெரம்பூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.73% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பெரம்பூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஆர்.டி.சேகர் (திமுக) - 1,05,267 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: தனபாலன் (அதிமுக) - 50,291 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: மெர்லின் சுகந்தி - 19,891 வாக்குகள்
மநீம: பொன்னுசாமி - 17,072 வாக்குகள்
அமமுக : லட்சுமி நாராயணன் - 4,042 வாக்குகள்
பெரம்பூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பெரம்பூர் தொகுதியில் 68.25% வாக்குகள் பதிவாகின.
ஆர்.கே.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அண்ணா நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சைதப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தி.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க: Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!