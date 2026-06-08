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ஆணுறுப்பை வெட்டிய மனைவி.. பெரம்பூரில் கொலையில் பகீர்.. கணவரை கொலை செய்தது எப்படி?

Chennai Perambur Murder Latest News: சென்னை பெரம்பூரில் ஆண் சடலம் மீட்கப்பட்ட  வழக்கில் அதிரடி திருப்பங்கள் நடந்துள்ளது. வேறொரு பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்ததால், ஆத்திரத்தில் மனைவி, கணவனின் ஆணுறுப்பை வெட்டிக் கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த வழக்கில் பெண் மற்றும் அவரது நண்பர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:05 PM IST
ஆணுறுப்பை வெட்டிய மனைவி.. பெரம்பூரில் கொலையில் பகீர்.. கணவரை கொலை செய்தது எப்படி?
Image Credit: Chennai Perambur Murder

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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