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CM விஜய் தொகுதியில் ஷாக்! பெரம்பூரில் சூட்கேஸில் கிடந்த தலையில்லாத சடலம்.. குலைநடுங்கிய மக்கள்

Chennai Perambur Crime News: சென்னை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில்  இன்று (ஜூன் 5) காலையிலேயே ஆண் சடலத்தை போலீசார் மீட்டுள்ளனர். ரயில் நிலையத்தில் சூட்கேசில் இருந்த தலை இல்லாத ஆண் சடலம் மீட்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:23 PM IST
CM விஜய் தொகுதியில் ஷாக்! பெரம்பூரில் சூட்கேஸில் கிடந்த தலையில்லாத சடலம்.. குலைநடுங்கிய மக்கள்
Image Credit: Chennai Perambur Crime News

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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