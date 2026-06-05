/CM விஜய் தொகுதியில் ஷாக்! பெரம்பூரில் சூட்கேஸில் கிடந்த தலையில்லாத சடலம்.. குலைநடுங்கிய மக்கள்

Chennai Perambur Crime News: தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கொலை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, கோவையில் 10 சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இதனால், தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு கேள்விக்குறியாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதல்வர் விஜய்யை வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், விஜய்யின் பெரம்பூர் தொகுதியில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஆண் சடலத்தை போலீசார் மீட்டெடுத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை பெரம்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் சூட்கேஸில் தலையில்லா ஆண் சடலம் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பெரம்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் 4வது பிளாட்பார்மில் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த சூட்கேசில் தலை இல்லாமல் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சூட்கேசில் 35 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் இருந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
இதனை அடுத்து, பயணிகள் உடனே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதனை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் ஆண் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மேலும் சம்பவ இடத்தில் ரெயில்வே எஸ்.பி. ஆய்வு மேற்கொண்டார். காவல்துறை தகவலின்படி, இன்று (ஜூன் 5) காலை சுமார் 7.15 மணிக்கு 4ஆம் நடைமேடைக்கு செல்லும் படிக்கட்டுக்கு அருகில் நீல நிற சூட்கேஸ் ஒன்று கிடந்துள்ளது.
அந்த சூட்கேஸில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசியிருக்கிறது. சந்தேகத்திற்கிடமாக இருப்பதை பார்த்த பயணிகள் ரயில் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ரயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர. அங்கு சூட்கேஸில் தலை, கைகள், கால்கள் இல்லாமல், உடல் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு இருந்ததாக கூறினர். மேலும், சூட்கேஸில் ரத்த கசியவில்லை என்பதால், கொலை வேறு எங்கோ நடந்திருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. கொலைக்கு பொறுப்பானவர்களைக் கண்டறிய , புலனவாய்வாளர்கள் ரயில் நிலையம் மற்றும் அருகில் உள்ள பகுதிகளின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். மேலும், காணாமல் போனவர்கள் குறித்து புகார்களை காவல்துறை சரிபார்த்து வருவதுடன் இறந்தவர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான பணிகளையும் காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எந்நேரமும் பரபரப்பாக இருக்கும் பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மர்மநபர்கள் ஒருவரை கொலை செய்து சூட்கேசில் உடலை வைத்துச் சென்றுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.