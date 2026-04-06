திமுக பரப்பும் தவறான தகவல்.. ஸ்டாலினுக்கு நேரடி சவல் விடும் பியூஷ் கோயல்

மும்மொழி கொள்கை விஷயத்தில் திமுக தவறான தகவல் பரப்புகிறது என்று கூறிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயம் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு நேரடி சவால் ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:44 PM IST
Trending Photos

IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!
camera icon8
IPL
IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!
திருப்பதிக்கு கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ்.. உடனே புக் பண்ணுங்க!
camera icon7
IRCTC
திருப்பதிக்கு கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ்.. உடனே புக் பண்ணுங்க!
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: ரூ.35000 பிரிவில் எந்த போனை வாங்கவது Worth?
camera icon9
Realme 16 5G
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: ரூ.35000 பிரிவில் எந்த போனை வாங்கவது Worth?
நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!
camera icon7
School Holiday
நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!
மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அவருடன் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலும் இருந்தார். தமிழிசை செளந்திரராஜன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த பின்னர், முதலில் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். 

திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் 

பியூஷ் கோயல் பேசியதாவது, தமிழிசை செளந்திரராஜன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த போது மழை பெய்து வருண பகவானும் வாழ்த்தி உள்ளார். தாமரை மலரும் அதன் உடன் இரட்டை இலையும் சேர்ந்து மலரும். ஊழல் மிக்க குடும்ப ஆட்சி நடத்தும் ஸ்டாலின் ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும். சென்னை மக்களுக்கும் மயிலாப்பூர் மக்களுக்கும் எதுவும் திமுக செய்யவில்லை. தமிழகத்தில் போதை புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது. அம்மா ஜெயலலிதா ஆட்சியில் தமிழகம் சிறப்பாக இருந்தது. ஜெயலலிதா ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருந்தது.

திமுக பரப்பும் தவறான தகவல் 

நிச்சயம் மயிலாப்பூர் மக்கள் தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கு வாக்களிப்பார்கள். வேளச்சேரியில் அதிமுக வேட்பாளர் அசோக் குமார் ஆகியோருக்கும், அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு தமிழக மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். தினமும் திமுகவினர் தவறான தகவல்களை பறப்புகிறார்கள். பிரதமர் பயணம் குறித்து தவறான தகவல்களை திமுக பரப்பினர்.  பிரதமர் ரோட் ஷோ ரத்து என சென்னார்கள். 

ஸ்டாலினுக்கு நேரடி சவால் 

நான் வெளிபடையாக சவால் விடுகிறேன், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அதற்கு ஆதாரங்கள் காட்டுங்கள். பிரதமர் ரோட்டு ஷோக்கு இரண்டு வாரம் முன்பே பணிகள் நடக்கும். மும்மொழி கொள்கையில் தவறான தகவல் பரப்புகிறார்கள். முதல்வரும் துணை முதலவரும் தொடர்ந்து அவதூறு கருத்துகளை கூறி வருகிறார்கள். தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான்.

தேசிய கல்வி கொள்கையில் இந்தி மொழி கட்டாயம் என எங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது என முதல்வர் காட்ட வேண்டும். நான் அவருக்கு சவாலாக சொல்கிறேன். அப்படி எங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது என முதல்வர் கூற வேண்டும். தமிழை படிக்க வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் கூறியுள்ளோம் என பியூஷ் கோயம் தெரிவித்தார். 

தமிழிசை செளந்திரராஜன் பேட்டி 

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், என்னுடன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் போது தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளரும் மத்திய அமைச்சருமான பியூஸ் கோயல் உடன் இருந்தார். யார் வெற்றி பெறப் போகிறார்கள் என்பதை இந்த சூழலே சொல்கிறது. தற்போது சூரியன் மறைந்து இருக்கிறது. மழை வந்து கொண்டிருக்கிறது  தாமரை மலரும். அதுதான் எங்களின் தாரக மந்திரம், இயற்கையே சூரியனை மறைய வைத்து மழையை வரவழைத்து தாமரையை மலர வைத்திருக்கிறது.

அனைத்திலும் ஊழல் 

தாமரையோடு இலையும் சேர்ந்து மலரும், மயிலாப்பூரில் நான் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன். நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது இந்த தொகுதியில் அதிக வாக்குகளை பெற்ற உள்ளேன். வாரத்தில் இரண்டு நாள் எப்போதும் மயிலாப்பூரில் இருப்பேன். மயிலாப்பூர் திமுக வேட்பாளர் வேலுவை வேல் வைத்து அப்புறப்படுத்துவோம். மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல், குடிசை மக்களுக்கு வீடு கட்டி அளித்ததில் ஊழல் என பல்வேறு பிரச்சினைகள் உள்ளது. அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பேன். மீனவர்கள் பிரச்சினை தீர்ப்பதற்கு தனியாக ஒரு துறையை நாங்கள் வைத்துள்ளோம் என தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க: தவெக யார் ஓட்டை பிரிக்கும்? விஜய் யாரின் B டீம்? பாஜக சொல்லும் கணக்கில் குழப்பம்!

மேலும் படிக்க: தவெக எத்தனை தொகுதிகளில் வெல்லும்? முதலில் விஜய் ஜெயிப்பாரா? ஓர் அலசல்

மேலும் படிக்க: சாத்தான்குளம் வழக்கு.. காவலர்கள் 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை.. அதிரடி தீர்ப்பு

