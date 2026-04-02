பிரதமரின் சென்னை ரோட் ஷோ ரத்து... நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் மோடி - பின்னணி என்ன?

PM Modi Road Show Cancelled: சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வருவதை தொடங்கி ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் தேர்தல் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்ட நிலையில், இன்னும் 2 நாள்கள் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இயலும்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய சூழலில், திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர், தமிழக வெற்றிக் கழகம், சசிகலா - ராமதாஸ் கூட்டணி என பல முனை போட்டி நிலவுகிறது. 234 தொகுதிகளிலும் தேர்தல் களம் அனல் பறந்து வருகிறது. தலைவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமிழ்நாட்டின் மூலை முடுக்கெல்லாம் பயணிக்க இருக்கிறார்கள். சமூக வலைதளம் தொடங்கி டீக்கடை பெஞ்ச்கள் வரை அடுத்த 20 நாள்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசியல் பேச்சுக்கள் தான் நிறைந்திருக்கும்.
பாஜக vs காங்கிரஸ்
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் திமுக, அதிமுகவுக்கு எந்தளவிற்கு முக்கியமோ அந்தளவிற்கு தேசிய கட்சிகளான பாஜகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் முக்கிய தேர்தலாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இருக் கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காமல் உள்ளது.
தமிழ்நாட்டை விட அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி ஆகிய சட்டப்பேரவை தேர்தல்களே பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு அதிமுக்கியம் வாய்ந்ததாக உள்ளன. அசாம், புதுச்சேரியில் ஆட்சியை தக்கவைக்க வேண்டும் என பாஜகவும், அதை கைப்பற்ற காங்கிரஸ் கட்சியும் போட்டியிடுகின்றன. மேற்கு வங்கத்தை எப்படியாவது முதல்முறையாக கைப்பற்ற வேண்டும் என பாஜக துடியாய் துடிக்கிறது. காங்கிரஸ் அங்கு ரேஸிலேயே இல்லை. அதேபோல், கேரளாவில் காங்கிரஸ் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஆட்சியை பிடிக்கும் நோக்கில் உள்ளது, பாஜக அங்கு ஓரிரு வெற்றியை பெற துடிக்கிறது.
தேர்தல் தேதிகள்
அசாம், புதுச்சேரி, கேரளாவுக்கு வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கு பின்னர் தான் மேற்கு வங்கம் மற்றும் தமிழ்நாட்டுக்கு தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டமாகவும், தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாகவும் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. 5 மாநிலங்களிலும் வரும் மே 4ஆம் தேதி அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது.
காங்கிரஸால் ஏற்படும் சுணக்கம்
சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படும் முன்னரே பிரதமர் மோடி மூன்று முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துசென்றுவிட்டார். ஆனால், காங்கிரஸ் முகாமில் இருந்து ராகுல் காந்தியோ, மல்லிகார்ஜுன கார்கேவோ யாருமே எட்டிக்கூட பார்க்கவில்லை. ஏற்கெனவே, திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீட்டில் பல கசப்புகள் ஏற்பட்ட நிலையில், தமிழகத்தின் மீதான காங்கிரஸின் பாராமுகம் களத்தில் திமுக மற்றும் அதன் மற்ற கூட்டணி கட்சிகளுக்கு சுணக்கத்தை உருவாக்கி உள்ளன. வேட்பாளர் அறிவிப்பும் தாமதம் ஆவதால் முதல்வர் கூட வேட்பாளர் இல்லாமல், காங்கிரஸின் தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.
அண்ணாமலக்கு சீட் இருக்கா?
காங்கிரஸில் இத்தனை பிரச்னைகள் இருக்க, எதிர்முகாம் பாஜகவிலும் பிரச்னைகளுக்கு பஞ்சமில்லை. வேட்பாளர்கள் தேர்வில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. அதிமுக ஒதுக்கிய பல தொகுதிகள் அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பே இல்லாத தொகுதிகள் என்றாலும், இருக்கும் ஓரளவு இடங்களிலும் நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் களமிறக்கி வாக்கு வங்கியை அதிகரிக்க பாஜக திட்டமிடுகிறது. ஆனால், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடுவதில்லை என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அவர் கேட்ட பல்லடம், கவுண்டம்பாளையம் உள்ளிட்ட தொகுதிகள் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படாத நிலையில், கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி ஏற்கெனவே சீட் போட்டிவிட்டதாலும் அண்ணாமலைக்கு கடும் அதிருப்தி என கூறப்படுகிறது.
பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது?
மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், பாஜக தேசிய பொதுச்செயலாளர் (அமைப்பு) பிஎல் சந்தோஷ் ஆகியோர் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதிமுகவிடம் வலுவாக வாதாடாததன் காரணமாகவே அதிமுக பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகளை மட்டும் ஒதுக்கியதாக புகைச்சல்கள் உள்ளன. இதில், பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் நாளை வெளியாகும் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, அண்ணாமலை போட்டியிடுகிறாரா?, பாஜகவில் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு?, யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு மறுப்பு என்பதும் நாளை தெரிந்துவிடும்.
மயிலாப்பூர் ரோட் ஷா
பாஜகவில் வேட்பாளர் தேர்விலும், தேர்தல் பணியிலும் கடும் சுணக்கம் நிலவும் சூழலில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சென்னை மயிலாப்பூர் பிரச்சாரமும், ரோட் ஷோவும் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தேர்தல் பணிகளை ஆய்வு செய்வதற்காக, பிரதமர் வரும் ஏப்ரல் 4 அன்று முக்கிய பாஜகவின் நிர்வாகிகளை சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை மயிலாப்பூரில் பாஜக சார்பில் முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் போட்டியிட உள்ளார், அவரை ஆதரித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் மயிலாப்பூரில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
