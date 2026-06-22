Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /சென்னைக்கு குட் நியூஸ்; ஜூலையில் பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ - எப்போது திறப்பு?

சென்னைக்கு குட் நியூஸ்; ஜூலையில் பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ - எப்போது திறப்பு?

CMRL Latest News Updates : பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி இடையே ரெடியாக இருக்கும் மெட்ரோ ரயில் சேவை எப்போது மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:19 PM IST
சென்னைக்கு குட் நியூஸ்; ஜூலையில் பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ - எப்போது திறப்பு?
Image Credit: Image Credits : Light House - Poonamalle Bypass | Image Source : X/@CMRL

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு திட்டம்: புதுச்சேரி மகளிருக்கு ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை எப்போது?
Puducherry35 min ago
2
Coimbatore52 min ago
3
Tamil Nadu politics1 hr ago
4
vijay1 hr ago
5
C Vijayabaskar1 hr ago