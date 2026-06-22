/சென்னைக்கு குட் நியூஸ்; ஜூலையில் பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ - எப்போது திறப்பு?

Chennai Metro, Light House - Poonamalle Bypass : சென்னை பெருநகரத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், பொது போக்குவரத்தை அதிகப்படுத்த பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
சென்னை மெட்ரோவில் முதல் கட்டமாக இரண்டு வழித்தடங்களில் சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் மூன்று வழித்திட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, நான்காவது வழித்தடமான 26.1 கி.மீ., நீளம் கொண்ட கலங்கரை விளக்கம் - பூந்தமல்லி பைபாஸ் முக்கிய வழித்தடமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதில் தற்போது 14.6 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி வழித்தட பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்தும் திறக்கப்படாமல் பல நாளாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்தது. இதற்கான அனைத்து அனுமதிகளும் தற்போது பெறப்பட்டுள்ளன.
தற்போது சாலை வழியாக பூந்தமல்லி பைபாஸ் பகுதியில் இருந்து வடபழனி வரை பயணிக்க சுமார் 1.30 மணிநேரம் எடுக்கும், ஆனால் இந்த மெட்ரோ செயல்பாட்டுக்கு வருவதன் மூலம் பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி பயண நேரம் அரைமணிநேரமாக குறையும்.
முதற்கட்டமாக, பூந்தமல்லி பைபாஸில் இருந்து புறப்படும் ரயில்கள் போரூர் வரை உள்ள 10 நிலையங்களில் மட்டுமே நின்று செல்லும். போரூரில் இருந்து வடபழனி இடையே உள்ள ஆலப்பாக்கம், வளசரவாக்கம், சாலிகிராமம் உள்ளிட்ட 6 இடைநிலை நிலையங்களில் தற்சமயம் நிற்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி வழித்தடத்தை தொடங்குவதற்கு தேவையான அனைத்து கட்டாய அனுமதிகளையும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் பெற்றுள்ளது என அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இந்நிலையில், வரும் ஜூலை மாதம் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது வாரத்தில் தமிழகம் வர இருக்கிறார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஜூலை தொடக்கத்தில் மத்திய அமைச்சரவையில் சிறு மாற்றம் வர இருக்கிறது, அதை தொடர்ந்தே பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருவார் என கூறப்படுகிறது.
பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தை மட்டுமின்றி முடிக்கப்பட்ட பல ரயில்வே திட்டங்களையும், பிரதமர் மோடி அன்றைய தினம் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் என மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு தரப்பில் இருந்து தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் இரண்டு புதிய திட்டங்களுக்கும் பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டுவார் என கூறப்படுகிறது.
Phase 2 Line 4 Poonamallee Bypass - Vadapalani (excluding Porur - Vadapalani Intermediate Arcot road stations) will likely be inaugurated by Prime minister in July 3rd wee Official date confirmation awaited !— Venks (@TheVenks) June 22, 2026
It will be good if CMRL can also confirm the… https://t.co/n4eJ1rDoX7 pic.twitter.com/1u3PtVdIJD