தவெக பூந்தமல்லி வேட்பாளர் மீது பாலியல் புகார்.. எதிர்ப்பு மனு! உண்மை என்ன?

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் மனைவி சங்கீதா (43). இவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்ட மகளிர் அணி நிர்வாகியாக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் கலந்து கொண்டார். அதில் சங்கீதாவும் கலந்து கொண்டதாகவும் அப்போது அருகில் இருந்த தவெக தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் பிரகாசம்( எ) குட்டி என்பவர் அருகில் நின்றவாறு பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் தனிமையில் உல்லாசமாக இருக்கலாம் என வற்புறுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தவெக வேட்பாளர் மீது பாலியல் புகார்
இதனை அடுத்து சங்கீதா இது குறித்து கணவரிடம் கூறிய நிலையில், அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் மாவட்ட செயலாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்று கேட்டுள்ளார். அதற்கு எல்லாவற்றிற்கும் அனுசரித்தால் மட்டுமே கட்சியில் பயணிக்க முடியும் என்றும் நேற்று நடந்ததை வெளியில் சொன்னால் கொன்றுவிட்டு தடயமே இருக்காது என்றும் பகிரங்கமாக மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது . இதுகுறித்து தவெக தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்று சங்கீதா மற்றும் அவரது கணவர் மணிகண்டன் ஆகியோர் புகார் அளித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பூந்தமல்லி தொகுதியில் வேட்பாளராக பிரகாசம் போட்டியிடுவதை தெரிந்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதையடுத்து ஏற்கனவே பாலியல் சீண்டல் தொடர்பாக புகார் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில், காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
பொய்யான புகார்
இந்த நிலையில், தவெக பூந்தமல்லி வேட்பாளர் பிரகாசம் என்கிற குட்டி என்பவர் மீது அதே கட்சியை சேர்ந்த சங்கீதா என்பவர் பொய்யான பாலியல் புகார் அளித்துள்ளார் என திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்ட சார்பில் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் மனைவி மற்றும் அவருடன் தவெக மகளிர் அமைப்பினர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் மனுவை அளித்துள்ளனர்.
அந்த மனுவில், கூட்ட நெரிசலில் சங்கீதா என்பவர் மீது பிரகாசம் என்கின்ற குட்டி என்பவர் கைபட்டது தெரியாமல் நடந்த ஒரு செயலாகும். பிரகாசம் என்கின்ற குட்டி என்பவர் மிகவும் நேர்மையானவர். பெண்களை மதிக்கிறவர் எனவே, அவர் மீது பொய்யான புகார் அளித்த சங்கீதா மீதுதான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
