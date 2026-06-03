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பூந்தமல்லி - வடபழனி ரூட்டில் ‘ஆளில்லா மெட்ரோ’ சேவை - இனி 20 நிமிடம் தான் பயணம்...

Poonamallee-Vadapalani Metro: பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ பணிகள் 90 சதவீதத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், சில ரயில் நிலையங்களில் மட்டும் சிறு சிறு வேலைப்பாடுகள் காரணமாக மெட்ரோ தொடக்கம் தாமதமாகி வருகிறது. இந்த நிலையில் ஆளில்லா மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டத்தை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில் இதற்கான மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 03, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:14 PM IST
பூந்தமல்லி - வடபழனி ரூட்டில் ‘ஆளில்லா மெட்ரோ’ சேவை - இனி 20 நிமிடம் தான் பயணம்...
Image Credit: Poonamalle-vadapalani metro

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