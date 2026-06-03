/ பூந்தமல்லி - வடபழனி ரூட்டில் ‘ஆளில்லா மெட்ரோ’ சேவை - இனி 20 நிமிடம் தான் பயணம்...

Poonamallee-Vadapalani Metro: சென்னையில் நாளுக்கு நாள் மக்கள் தொகை அதிகரித்து வரும் நிலையில், போக்குவரத்து நெரிசலும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த மாநகராட்சி நிர்வாகமும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில் சென்னையில் இரண்டு வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கி வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகின்ற நிலையில், அடுத்தடுத்த பகுதிகளுக்கு மெட்ரோ சேவையை விரிவு செய்ய மெட்ரோ நிர்வாகம் முடிவு செய்து அதனை செயல்படுத்தி வருகிறது.
சென்னையின் 3-வது மெட்ரோ வழித்தடமான பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலையில் இருந்து கலங்கரை விளக்கம் வரையிலான சுமார் 26 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மஞ்சள் நிற வழித்தடத்தில் மெட்ரோ பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல்கட்டமாக பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான 15 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோ பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இந்த வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது.
இந்த பாதையில் சாலிகிராமம், ஆழ்வார்த்திருநகர், ஆலப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 5 இடங்களில் மட்டும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் வேலை முழுமையடைந்துள்ளன. மீதியுள்ள பகுதிகளில் பணிகள் மந்தமாக நடைபெற்று வருவதால் மெட்ரோ திறப்பு விழாவில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பூந்தமல்லி-வடபழனி இடையில் ஆளில்லா மெட்ரோ ரயில் சேவையும் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இதற்கான சோதனை ஓட்டமும் நிறவடைந்த நிலையில், மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஆளில்லா மெட்ரோ ரயிலானது சுமார் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் என்றும், இந்த ஆளில்லா மெட்ரோ சேவை பயன்பாட்டுக்கு வந்தால் இதற்காக நியமிக்கப்படும் ஓட்டுநரின் சம்பளமும் மிச்சப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றால் மேலும், ஆள் இல்லாத மெட்ரோ ரயில்களும் கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆளில்லாத மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கு மத்திய அரசு பச்சைக் கொடி காட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலையில் தொடங்கி வடபழனி வரையில் பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை, பூந்தமல்லி, முல்லைத்தோட்டம், கரையான்சாவடி, குமணன்சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், அய்யப்பன்தாங்கல், தெள்ளியாரகரம், போரூர் ஜங்சன், வடபழனி ஆகிய இடங்களில் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் டிக்கெட் கவுண்டர்கள், பயணிகளுக்கான நகரும் படிக்கட்டுகள் ஆகியவைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. ஆலப்பாக்கம், வளசரவாக்கம், சாலிகிராமம் ஆகிய பகுதிகளில் கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்த நிலையில், பயணிகளுக்கான அடிப்படை வேலைப்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றது.
இதனால் பூந்தமல்லியில் தொடங்கி போரூர் வரையில் 10 ரயில் நிலையங்களில் நிற்கும் ரயிலானது, அடுத்து போரூரில் தொடங்கி வடபழனியில் தான் நிற்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் போரூர் வடபழனி இடையிலான மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் பணிகள் நிறைவடையாதது தான் காரணம். தற்போதைய சூழலில் மத்திய அரசு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தை திறப்பதற்கான தேதியை சொல்லிவிட்டால் எப்போது வேண்டுமானாலும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் அனைத்தும் தயார் நிலையில் உள்ளன.
போரூர்-வடபழனி இடையே மெட்ரோ சேவை இயக்கப்பட்டவுடன் ஆற்காடு சாலையில் உள்ள போக்குவரத்து நெரிசல் பாதியாகக் குறையும். அதுமட்டுமின்றி இதற்கு இடைப்பட்ட 3 முக்கிய இடங்களில் ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மெட்ரோ சேவையினால் பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி இடையிலான பயண நேரம் வெறும் 20 நிமிடங்களாகக் குறையும். அதுமட்டுமன்றி மருத்துவமனைகள், விமான நிலையங்கள், ஐடி பூங்காக்கள் போன்றவற்றிற்கு பொதுமக்கள் விரைவாக செல்ல முடியும்.