பாராசிட்டமால் மாத்திரையை சாப்பிட வேண்டாம்! பொது சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை..என்ன காரணம்?

தமிழகம் முழுவதும், கோடை வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் உக்கிரமாக மாறி வருகிறது. இதன் காரணமாக, இந்த சீசனில் வரும் நோய்களும் அதிகரித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த நோய்களுக்கு பாராசிட்டமால் மாத்திரையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று பொது சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதற்கு காரணம் என்ன? முழு விவரத்தை, இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!
சுகாதாரத்துறை, மருத்துவரின் பரிந்துரையின்றி மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது தவறு என்றும், அதிலும் குறிப்பிட்ட சில வகை மாத்திரைகளை நிச்சயம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்ற எச்சரிக்கை ஹைலைட்டாக இருக்கிறது.
கோடைக்காலமும் நோய்களும்..!
கோடைக்காலங்களில் நீர் வழியாக நோய்கள் அதிமாக பரவ வாய்ப்புள்ளது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதிலும் குறிப்பாக, அசுத்தமான நீர் மூலமாக, கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு அதனால் மஞ்சள் காமாலை நோய் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. இதைத்தவிர, சுத்தமற்ற நீர் மற்றும் உணவினால், வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் காலரா உள்ளிட்ட நோய்கள் ஏற்படலாம். இதன் மூலம் பரவும், ‘சால்மோனெல்லா’ என்கிற ஒரு வகை பாக்டீரியாவால், டைஃபாய்ட் நோயானது கோடையில் பரவ நிறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகள் மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும்.
பாராசிட்டமால் வேண்டாம்!
மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்றி, நம்மில் பலர் காய்ச்சல் வரும் நேரத்தில் பாராசிட்டமால் மாத்திரையை எடுத்துக்கொள்வதுண்டு. இப்படி செய்யக்கூடாது என்று பல முறை மருத்துவர்களே அறிவுறுத்தியும், யாரும் அவர்களின் பேச்சினை கேட்ட பாடில்லை. இதையடுத்து, மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்றி, பாராசிட்டமால் உள்ளிட்ட மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கோடை வெயிலால், ஏற்கனவே உடலின் வெப்பநிலை அதிகரித்து இருக்கும். யாராவது, சோர்வடைந்து மயக்கம் என்று படுத்துவிட்டால் அதை சாதாரண காய்ச்சல் என்று நினைத்து, பாராசிட்டமால் இல்லையென்றால் ஆஸ்பிரின் உள்ளிட்ட மாத்திரைகளை வழங்கக்கூடாது என்று பொது சுகாதாரத்துறை கூறியிருக்கிறது.
பாராசிட்டமால் ஏன் ஆபத்தானது?
கோடை காலத்தில் ஏற்கனவே உடலில் வெப்பமானது அதிகமாக இருக்கும். இந்த வெப்பத்தால் வெப்பவாதம் (Heat Stroke) ஏற்படலாம். இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பாராசிட்டமால் கொடுக்கும் போது அவை கடுமையான எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். ஒரு சில நேரங்களில், இதனால் உயிருக்கே ஆபத்து கூட வரலாம் என சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுக்கிறது.
வெப்பவாதம், உடலில் சாதாரணமாக ஏற்படும் காய்ச்சல் கிடையாது. சாதாரண காய்ச்சலில், மூளையில் இருக்கும் வெப்ப கட்டுப்பாட்டு மையம் வெப்பநிலையை உயர்த்தும். ஆனால், வெப்பவாதம் என்பது, வெளியிலிருக்கும் கடும் வெப்பத்தால் உடலின் குளிரூட்டும் அமைப்பு செயலிழந்து போவதால் ஏற்படும் ஒன்றாகும்.
பாராசிட்டமால் விளைவுகள்..
பாராசிட்டமால் போன்ற சில மருந்துகள், மூளையில் இருக்கும் காய்ச்சல் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் மூலம் உடலின் வெப்பத்தை குறைக்கிறது. ஆனால், வெப்பவாதம் ஏற்படும் போது, உடலின் வெப்பநிலை வெளிப்புற வெப்பத்தால் உயரும். இது, மூளையின் தூண்டுதலால் ஏற்படுவது அல்ல. எனவே, மருந்துகளை வைத்து உடல் வெப்பத்தை தணிப்பது என்பது இயலாத காரியம். அந்த சமயத்தில் பாரசிட்டமால் மாத்திரையை எடுத்துக்கொண்டால்தான் இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.
ரத்த கசிவு!
வெப்பவாதம் ஏற்படுகையில், உடலில் ரத்த ஓடமானது குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது. இது கல்லீரலுக்கு செல்லும் ரத்தத்தின் அளவையும் பாதிக்கலாம். இந்த நிலையில், பாராசிட்டமால் உட்கொள்வது என்பது ஏற்கனவே அழுத்தத்தில் இருக்கும் கல்லீரலை மேலும் பாதிக்கலாம். ரத்தத்தில் உள்ள தட்டுகள் மற்றும் ரத்தம் உறைவதற்கான காரணியாக, இது இருக்கலாம். இந்த சமயத்தில் ஆஸ்பிரின் போன்ற மருந்துகள் ரத்தத்தை மேலும் நீர்க்க செய்யும். இதனால் உட்புற ரத்தக்கசிவும் ஏற்படலாம்.
வெப்பவாதத்தை தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
கோடை வெயில் காலத்தில் அதிகளவில் வெப்பவாதம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அது மட்டுமன்றி, உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவாக இருக்கும் போதும், இது போன்ற மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறனை பாதித்து, சிறுநீரக செயலிழப்பை உண்டாக்கலாம். வெப்பவாதம் ஏற்படும் போது, ஐஸ் கட்டிகள் அல்லது குளிர் நீரால் உடலை துடைக்க வேண்டும். ஏசி, மின்விசிறியின் கீழ் படுக்க வேண்டும். இதனை பாராசிட்டமால் போன்ற மருந்து மாத்திரைகளால் குணப்படுத்த முடியாது என்று கூறியிருக்கும் சுகாதாரத்துறை, அதற்கு குளிர்விப்பு முறையே பாதுகாப்பானது என்று தெரிவித்திருக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : கோடைக்காலத்தில் சுகாதாரத்துறை எந்த எச்சரிக்கை வெளியிட்டுள்ளது?
பதில் : கோடைக்கால நோய்களுக்கு மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சுகாதாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது. குறிப்பாக Paracetamol மாத்திரைகளை தவிர்க்க சொல்லப்பட்டுள்ளது.
கேள்வி: ஏன் பாராசிட்டமால் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது?
பதில்: கோடைக்காலத்தில் ஏற்படும் Heat Stroke (வெப்பவாதம்) சாதாரண காய்ச்சல் அல்ல. இதனால் உடல் வெப்பம் வெளிப்புற சூட்டால் அதிகரிக்கும், அதனால் பாராசிட்டமால் வேலை செய்யாது, மாறாக பாதிப்பு தரும்.
கேள்வி : கோடையில் அதிகம் ஏற்படும் நோய்கள் என்ன?
பதில் : மஞ்சள் காமாலை, வயிற்றுப்போக்கு, காலரா, டைஃபாய்ட்.
