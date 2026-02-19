English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • புழல் சிறை கைதி உயிரிழப்பு; போலீஸ் காரணமா? ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் பரபரப்பு

புழல் சிறை கைதி உயிரிழப்பு; போலீஸ் காரணமா? ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் பரபரப்பு

Chennai Latest News: சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறை கைதி புனிதன் என்பவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. போலீசார் துன்புறுத்தினால்தான் புனிதன் உயிரிழந்ததாக அவரின் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 19, 2026, 08:57 PM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
OTT Release : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! லக்கி to ஹாட்ஸ்பாட்..எதை எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
OTT Release : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! லக்கி to ஹாட்ஸ்பாட்..எதை எதில் பார்ப்பது?
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
புழல் சிறை கைதி உயிரிழப்பு; போலீஸ் காரணமா? ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் பரபரப்பு

Chennai Latest News Updates: சென்னை தாம்பரம் சங்கர் நகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் வசித்து வந்தவர் புனிதன். இவர் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் மதுபான பாரில் ஏற்பட்ட தகராறு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர் என கூறப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

அப்போது ஏற்பட்ட சண்டை தொடர்பாக சங்கர் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்த போதிலும், வழக்கு பதிவு செய்யாமல் இருக்க 25 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக புனிதனின் குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். அந்த தொகையை வழங்க மறுத்ததால், அவர்மீதே வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்ததாகவும் குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

உடல்நலக் குறைபாடு

இதனை தொடர்ந்து, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, 'பிணையில் வெளிவர முடியாத வாரண்ட் உள்ளது' என கூறி மூன்று போலீசார் புனிதனை அழைத்துச் சென்று, பின்னர் புழல் சிறையில் அடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. புனிதனுக்கு ஏற்கனவே உடல்நலக் குறைபாடு இருந்ததாக அவரது தாய் தெரிவித்தார். கைது செய்யும் போது உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறிய போதிலும், அவசர சிகிச்சை அளிக்காமல் சிறையில் அடைத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

மருத்துவமனையில் உயிரிழப்பு

புழல் சிறையில் உடல்நிலை மோசமடைந்ததால், அவரை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும், அங்கு சிறைவாசி வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று (பிப். 19) அவர் உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை தரப்பில் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. புனிதனின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாகவும், காவலில் துன்புறுத்தப்பட்டதே மரணத்திற்கு காரணம் எனவும் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வரவில்லை

இறந்த உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் போது, உறவினர்கள் மற்றும் போலீசாருக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது. இச்சம்பவம் குறித்து சென்னை போலீசார் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வெளியாகவில்லை. மரணத்திற்கான துல்லிய காரணம் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பின்னரே தெரியவரும் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | திமுகவின் 5 ஆண்டு சாதனை என்ன? -வெள்ளை அறிக்கை கேட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி சரமாரி கேள்வி

மேலும் படிக்க | புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

மேலும் படிக்க | பிறப்பு சான்றிதழ்: குழந்தைகளின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? கடைசி தேதி இதுதான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Chennaicrimepuzhal jailStanley HospitalTamil News

Trending News