புழல் சிறை கைதி உயிரிழப்பு; போலீஸ் காரணமா? ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் பரபரப்பு

Chennai Latest News Updates: சென்னை தாம்பரம் சங்கர் நகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் வசித்து வந்தவர் புனிதன். இவர் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் மதுபான பாரில் ஏற்பட்ட தகராறு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர் என கூறப்படுகிறது.
அப்போது ஏற்பட்ட சண்டை தொடர்பாக சங்கர் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்த போதிலும், வழக்கு பதிவு செய்யாமல் இருக்க 25 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக புனிதனின் குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். அந்த தொகையை வழங்க மறுத்ததால், அவர்மீதே வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்ததாகவும் குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
உடல்நலக் குறைபாடு
இதனை தொடர்ந்து, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, 'பிணையில் வெளிவர முடியாத வாரண்ட் உள்ளது' என கூறி மூன்று போலீசார் புனிதனை அழைத்துச் சென்று, பின்னர் புழல் சிறையில் அடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. புனிதனுக்கு ஏற்கனவே உடல்நலக் குறைபாடு இருந்ததாக அவரது தாய் தெரிவித்தார். கைது செய்யும் போது உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறிய போதிலும், அவசர சிகிச்சை அளிக்காமல் சிறையில் அடைத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
மருத்துவமனையில் உயிரிழப்பு
புழல் சிறையில் உடல்நிலை மோசமடைந்ததால், அவரை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும், அங்கு சிறைவாசி வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று (பிப். 19) அவர் உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை தரப்பில் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. புனிதனின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாகவும், காவலில் துன்புறுத்தப்பட்டதே மரணத்திற்கு காரணம் எனவும் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வரவில்லை
இறந்த உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் போது, உறவினர்கள் மற்றும் போலீசாருக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது. இச்சம்பவம் குறித்து சென்னை போலீசார் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வெளியாகவில்லை. மரணத்திற்கான துல்லிய காரணம் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பின்னரே தெரியவரும் என கூறப்படுகிறது.
