அப்பா - மகன் பஞ்சாயத்து ஓவர்... ராணிப்பேட்டையில் மீண்டும் காந்தி - விட்டுக்கொடுத்த வினோத்

Ranipet Assembly Constituency: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இன்று தான் கடைசி நாளாக உள்ளது. இதனால், வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய தீவிரமாக உள்ளனர். வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாளில் திமுகவில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. அதாவது, திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் சில மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது, ராணிப்பேட்டை தொகுதி வேட்பாளர் மாற்றம் செய்து திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.
ராணிப்பேட்டை வேட்பாளர் மாற்றம்
ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் அமைச்சர் ஆர்.காந்தி. அமைச்சர் காந்தி ராணிப்பேட்டை திமுக மாவட்ட செயலாளராகவும் இருக்கிறார். இவர் முதல்முறையாக ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் 1996ஆம் ஆண்டு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து, 2001 தேர்தலில் காந்தி தோல்வி அடைந்து, 2006 தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்.
மேலும், 2011 தேர்தலில் மீண்டும் தோல்வி அடைந்த காந்தி, 2016ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். இப்படியாக ஒருமுறை ஜெயித்தால், மறுமுறை தோல்வி என காந்தி இருந்து வந்தார். இதனை உடைத்து ஏறியும் வகையில், திமுகவும் 2021ஆம் ஆண்டு காந்திக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது. அதேபோல, காந்தியும் 2021 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, அவருக்கு அமைச்சர் பதவியும் கிடைத்தது.
இந்த நிலையில், 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மீண்டும் தனக்கே சீட் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார். ஆனால், எதிர்பார்த்த காந்திக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. தற்போது அமைச்சர் காந்திக்கு 80 வயதாகிறது. இதனால், இந்த முறை அவருக்கு திமுக சீட் வழங்கவில்லை. அவரது வயதை காரணம் காட்டி, திமுக காந்திக்கு சீட் வழங்கவில்லை. காந்திக்கு பதிலாக அவரின் மூத்த மகன் வினோத் காந்திக்கு திமுக ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிட சீட் வழங்கியது. இதனால், காந்தி அதிருப்தியில் இருந்து வந்தார்.
இதனால், தனக்கு தான் சீட் வழங்க வேண்டும் என திமுக தலைமைக்கு பிரஷர் கொடுத்து வருவதாக திமுக வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. இதனால், திமுக தலையும் காந்திக்கு சீட் வழங்குவதாக பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தியது. இதனால், திமுக தலைமையும் காந்தியிடம் பேச்சுவாரத்தை நடத்தியது. இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்பதால், ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் வினோத் காந்திக்கு பதிலாக காந்தி போட்டியிடுவதாக உறுதியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து வினோத் காந்தியும் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ராணிப்பேட்டையில் மீண்டும் காந்தி போட்டி
இதற்கிடையில், வினோத் காந்தியும் சமூக வலைதளத்தில் முக்கியமான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் கூறுகையில், 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் இராணிப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிடும் அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்து, என்னை நம்பிக்கை வைத்து தேர்ந்தெடுத்த தலைவருக்கும், சகோதரர் உதயநிதி அவர்களுக்கும் எனது இதயம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆனால், என் தந்தையார் மீண்டும் போட்டியிடும் உறுதியான விருப்பத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த வாய்ப்பை அவருக்கு மரியாதையுடன் மீண்டும் ஒப்படைக்க முடிவு செய்துள்ளேன். என்னை உறுதியாக ஆதரித்து, நம்பிக்கை அளித்த அனைத்து ஆதரவாளர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள். இன்னும் நீண்ட வாழ்க்கை முன் உள்ளது என்பதில் உற்சாகத்துடன், சேவை செய்து சாதிக்க நான் உறுதியுடன் இருக்கிறேன்” என்று கூறினார்.
ராணிப்பேட்டை தொகுதி கள நிலவரம்
சென்னையின் அண்டை மாவட்டமாக இருக்கும் ராணிப்பேட்டையில், ஏகப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த இடமாக இருக்கிறது. இங்கு ஏழை, எளிய, நடுத்தர, தொழில் வர்க்கத்தினர் உள்ளனர். ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அரக்கோணம், ஆற்காடு, சோளிங்கர், ராணிப்பேட்டை என 4 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இந்த தொகுதியில் முதலியார், நாயுடு, ரெட்டி, ஆதிதிராவிடர் வாக்குகளை நம்பி திராவிட கட்சிகள் களமிறங்குகின்றனர்.
ஆனால், நாயுடு, முதலியார் சமூகத்தினரே இங்கு வெற்றியை தீர்மானிக்கு சக்தியாக உள்ளனர். இத்தொகுதியில் திமுக, அதிமுக என மாறி மாறி வெற்றியை பார்த்திருக்கிறது. கடந்த 2021ஆம் தேர்தலில் திமுகவின் மூத்த நிர்வாகி காந்தி 1,03,291 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் சுகுமார் 86,793 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் காந்தி 81,724 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் ஏழுமுலை 73,828 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.
2011 தேர்தலில் அதிமுகவின் முகமதுஜான் 83,834 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுகவின் காந்தி 69,633 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். 2006ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவின் காந்தி 92,584 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். 2001 தேர்தலில் அதிமுகவின் சந்திரசேகரன் வெற்றி பெற்றார். இப்படியாக ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக ஒருமுறை வெற்றி பெற்றால், மறுமுறை தோல்வி அடைந்தது.
இந்த வழக்கத்தை கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக உடைத்தெறிந்தது. இந்த நிலையில், இந்த முறையும் திமுகவின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ மகன் வினோத் காந்திக்கு திமுக வாய்ப்பு கொடுத்தது. அதே நேரத்தில், இந்த முறை அதிமுக போட்டியிடாமல், தமாகாவுக்கு கொடுத்தது. தாமரை சின்னத்தில் தமாகவின் வி.எம்.காந்திகேயன் போட்டியிடுகிறார். நாதக சார்பில் தரிகா சல்மான், தவெக சார்பில் தஹீரா போட்டியிடுகின்றனர்.
