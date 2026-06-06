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உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு சீட் ஜெயிச்சு காட்டுங்க - உதயநிதிக்கு நேரடி சவால் விட்ட ஆதவ்.!

Aadhav Speak about Udhay: ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் நடைபெற்ற தவெக பொதுக் கூட்ட விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனார், திமுகவை விமர்சித்து பேசியதுடன், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஒரு மேயர் பதவியை ஜெயித்துக் காட்டுங்கள் என உதயநிதிக்கு நேரடி சவால் விட்டார்.

Written ByMathan
Published: Jun 06, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:48 AM IST
உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு சீட் ஜெயிச்சு காட்டுங்க - உதயநிதிக்கு நேரடி சவால் விட்ட ஆதவ்.!
Image Credit: Aadhav Speaking about Udhayanithi

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Mathan

Mathan

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