/உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு சீட் ஜெயிச்சு காட்டுங்க - உதயநிதிக்கு நேரடி சவால் விட்ட ஆதவ்.!

Aadhav Speak about Udhay: சென்னை ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் சட்டமன்ற கட்டிடம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவைத் தொடர்ந்து தவெக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, மரிய வில்சன் உட்பட தவெக நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களிடையே பேசிய ஆதவ் திமுகவை சரமாரியாக விமர்சித்து பேசினார்.
திமுகவினர் எப்போதும் தங்கள் கட்சிக்குள்ளேயே இருக்கின்ற பிரச்சனை பார்க்காமால் அடுத்த கட்சியை விமர்சிப்பதையே வேலையாக வைத்துள்ளனர். ஆட்சியில் இல்லை என்றாலும் இப்போதும் நாங்கள் தான் என்ற ஆணவத்தில் இருக்கின்றனர். அவர்களது கட்சியினரை ஏவி விட்டு ஆளுங்கட்சிக்கு கலங்கம் ஏற்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர்களின் பணிகளுக்கு இடையூறு செய்வது. தவெகவினர் குறித்து மக்களிடையே தவறான பிம்பத்தை ஏற்படுத்துவது. வார்டு பகுதிகளுக்கு உரிய குடிநீர் வழங்காமலும், குப்பைகளை அகற்றாமலும் நிர்வாகத்திற்கு கெட்ட பெயர் விளைவிக்கும் நோக்கில் நடந்துக் கொள்வது.
தற்போது சென்னை மேயர் பதவியில் அமர்ந்துள்ள பிரியா திமுகவைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் திமுக தலைமை என்ன சொல்கின்றதோ அதனை ஏற்று செயல்படுவது. இவ்வாறு பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்கள் மேயர் மீது உள்ளன. அடிக்கடி மின்சார தடைகள் ஏற்படுவது. மின்சார தடை ஏற்படுவது குறித்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் எங்காவது இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு கிடப்பது. இவை அனைத்தையும் செய்வது திமுக தான். இன்னும் அவர்களின் அதிகார திமிர் அடங்கவில்லை என்றும் பேசினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிப் பெற்ற 108 இடங்களில் ஒரு வெற்றி என்னை கலங்க வைத்ததாக ஆதவ் பேசினார். திரு.வி.க நகர் கர்பிணிப் பெண்ணான பல்லவை 8 மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும் போது அவருக்கு சீட் வழங்கப்பட்டது. ஒரு நிறைமாத கர்பிணிப் பெண்ணுக்கு சீட் வழங்கியது குறித்து நான் தலைவர் விஜயிடம் பேசிய பொழுது, அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை நான் அனைத்தையும் முறியடித்து வென்று வருவதாகவும், 8 மாதம் கர்ப்பிணியாக மட்டுமல்ல, குழந்தையே பிறந்திருந்தாலும் குழந்தையை எடுத்துக் கொண்டு சென்று மக்களிடம் சென்று என்னால் வாக்கு சேகரிக்க முடியும் என்று கூறியதாகவும் தெரிவித்தார். என் குழந்தை பிறக்கும் போது தளபதி அவர்கள் தான் முதலமைச்சராக இருப்பார் எனவும் தெரிவித்தார். அதன் பிறகு அவருடைய வெற்றி என்னை பிரம்மிக்க வைத்ததாக ஆதவ் பேசினார்.
கடந்த ஜூன் 4-ஆம் தேதி புளியந்தோப்பு பள்ளிக்கட்டிடம் திறப்பு விழாவிற்கு திரு.வி.க நகர் எம்.எல்.ஏவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அழைப்பை ஏற்று அங்கு சென்ற நிலையில், அங்கு மேயர் பிரியாவும் வந்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து பள்ளிக் கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில், பிரியா குத்துவிளக்கேற்றிவிட்டு, மெழுகுவர்த்தி வாங்க கை நீட்டிய எம்.எல்.ஏ பல்லவியிடம் தர மறுத்து அவமானம் செய்யப்பட்ட நிகழ்வு பிரியாவின் அகங்காரத்தை குறிக்கிறது. ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் மக்கள் பிரதிநிதியை எவ்வாறு நடத்துவது என்று கூட தெரியாதவர் புரோட்டோக்கால் பற்றி பேசுகிறார். அமைச்சர்களுக்கு குடை பிடிப்பது போன்ற செயல் தான் புரோட்டோக்காலா என்று ஆதவ் கேள்வியெழுப்பினார். இது போன்ற அகங்காரத்தையும் ஆணவத்தையும் உருவாக்கியது திமுக தான் என்றும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.
தமிழகத்தில் தாங்கள் இன்னொரு ஆளுங்கட்சி என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் திமிரை விரைவில் உடைப்போம். வருகின்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுகவின் திமிரை உடைக்க மீண்டும் வேலை செய்வோம். சென்னை மாநாகராட்சியை தங்கள் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டு தாங்கள் ஆடிய ஆட்டம் கொஞ்சம் இல்லை. உதயநிதிக்கு நேரடியாக சவால் விடுகிறேன், இன்னும் 8 மாதங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் தைரியம் தில்லு இருந்தால் 25 மேயர் சீட்டுக்களில் ஒரு சீட் வெற்றி பெற்று காட்டுங்கள். அப்போது நாங்கள் புரிந்துக் கொள்கிறோம் திமுக என்றால் அசைக்க முடியாது என்று. இவ்வாறு ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்தார்.