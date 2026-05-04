தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ராயபுரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (17) தொகுதியாகும். வட சென்னையில் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த ராயுபரம் தொகுதியில், அதிகளவில் இஸ்லாமியர்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக மீனவர்களும், தலித்துகளும் இருக்கின்றனர். இங்கு ஏழை, எளிய அடித்தட்டு மக்கள் வசிக்கும் பகுதியாக இருக்கிறது. இங்கு இஸ்லாமியர்களின் வாக்குகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
ராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ராயபுரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ராயபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சுபைர் கான்
அதிமுக (AIADMK): ஜெயக்குமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பாபு மயிலன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே.வி. விஜயதமு
ராயபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்:1,56,931.
ஆண் வாக்காளர்கள்: 75,870
பெண் வாக்காளர்கள்: 81,004
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 57
ராயபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.19% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ராயபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஐட்ரீம்ஸ் மூர்த்தி (திமுக) - 64,424 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜெயக்குமார் (அதிமுக) - 36,645 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கமாலி - 7,953 வாக்குகள்
மநீம: எஸ். குணசேகரன் - 8,166 வாக்குகள்
ராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ராயபுரம் தொகுதியில் 67.82% வாக்குகள் பதிவாகின.
