English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Chennai
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Royapuram Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள ராயபுரம் (Royapuram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 08:53 AM IST
  • ராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • ராயபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • ராயபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Trending Photos

மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
camera icon7
TN Weather
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ராயபுரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (17) தொகுதியாகும். வட சென்னையில் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த ராயுபரம் தொகுதியில்,  அதிகளவில் இஸ்லாமியர்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக மீனவர்களும், தலித்துகளும் இருக்கின்றனர். இங்கு ஏழை, எளிய அடித்தட்டு மக்கள் வசிக்கும் பகுதியாக இருக்கிறது. இங்கு இஸ்லாமியர்களின் வாக்குகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இத்தொகுதி, வட சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ராயபுரம்  தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

ராயபுரம்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): சுபைர் கான் 

அதிமுக (AIADMK):  ஜெயக்குமார்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பாபு மயிலன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  கே.வி. விஜயதமு

ராயபுரம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்:1,56,931.
ஆண் வாக்காளர்கள்: 75,870 
பெண் வாக்காளர்கள்: 81,004
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 57

ராயபுரம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.19% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ராயபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  ஐட்ரீம்ஸ் மூர்த்தி (திமுக) - 64,424 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஜெயக்குமார் (அதிமுக) - 36,645 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: கமாலி - 7,953 வாக்குகள்

மநீம: எஸ். குணசேகரன் - 8,166 வாக்குகள்

ராயபுரம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ராயபுரம்  தொகுதியில் 67.82%  வாக்குகள் பதிவாகின.

 ஆர்.கே.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

எழும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறைமுகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

 

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Royapuram ResultChennai districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News