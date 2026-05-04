தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சைதாப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Saidapet  Election Result 2026: சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள சைதாப்பேட்டை (Saidapet) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 09:50 AM IST
  • சைதாப்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • சைதாப்பேட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • சைதாப்பேட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

சைதாப்பேட்டை  சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சென்னை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தென் சென்னையில் அமைந்துள்ள சைதாப்பேட்டை தொகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக சட்டமன்றத்தின் 23வது தொகுதியாகும்.  சைதாப்பேட்டை தொகுதி வேளச்சேரி, நந்தனம்  ஆகிய இடங்களை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதியில் பட்டியலின, பழங்குடி மக்கள் வசிக்கின்றனர். மேலும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் கணிசமாக வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதியில் திமுக, அதிமுக என மாறி மாறி வெற்றி வாகை சூடுடினர்.  இத்தொகுதி, தென் சென்னை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

சைதாப்பேட்டை  தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சைதாப்பேட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

சைதாப்பேட்டை  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):  மா.சுப்பிரமணியன்

அமமுக (AMMK):  செந்தமிழன் (அதிமுக கூட்டணி)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):  ஸ்ரீவித்யா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  அருள் பிரகாசம்

சைதாப்பேட்டை தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,00,697
ஆண் வாக்காளர்கள்: 96,950 
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,03,685
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 62

சைதாப்பேட்டை தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 77.83% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

சைதாப்பேட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: மா.சுப்பிரமணியன் (திமுக) - 80,194 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  சைதை துரைசாமி (அதிமுக) - 50,786 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: சினேகபிரியா (மநீம) -  13,454 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: சுரேஷ் குமார் (நாதக) - 10,717  வாக்குகள்

சைதாப்பேட்டை தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் 63%  வாக்குகள் பதிவாகின.

