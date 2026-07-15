/ரூ.800 கோடி சென்னை திட்டங்களை முடக்கிய தவெக அரசு? விஜய் மீது சேகர்பாபு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்த தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் சட்டமன்ற தேர்தலில் வென்று கூட்டணி ஆட்சி அமைத்துள்ளார். தற்போது தொடர்ந்து திமுக மீதான விமர்சனத்தை முன் வைத்து வருகிறார். சில திட்டங்களின் பெயரை மாற்றியும் உள்ளார். சமீபத்தில் மகளிர் விடியல் பயணத்தை மகளிர் பயணம் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த அறிவிப்பு ஏதும் வரவில்லை என்றாலும் அனைத்து பேருந்துகளிலும் பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், தலைநகர் சென்னைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட 800 கோடி ரூபாய் திட்டத்தை விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு முடக்கி உள்ளதாக துறைமுகம் திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார்.
செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், இந்த துறையில் நடக்கும் அனைத்து முறைகேடுகளையும் மற்றும் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளையும் சட்டமன்ற மானிய கோரிக்கையின் போது நாங்கள் தெளிவாக எடுத்துரைப்போம். இதற்காக 100 நாட்கள் என திட்டமிட்டுள்ளோம்.
திமுக ஆட்சியில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.800 கோடிக்கும் அதிகமான வளர்ச்சி பணிகளை தற்போதைய தவெக அரசு ரத்து செய்துள்ளது. மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இன்றியமையாத இந்த திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அவற்றை உடனடியாக மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும். ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தோடு தொடர்புடைய 'வட சென்னை வளர்ச்சித் திட்டத்தை' நிதி நெருக்கடியை காரணம் காட்டி தற்போதைய அரசு முற்றிலும் முடக்கியுள்ளது.
திமுகவிற்கும் எங்கள் தலைவருக்கும் புகழ் சேர்த்துவிடும் என்ற காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக, முந்தைய ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட நூலகங்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள், பூங்காக்கள், மின்சார திட்டங்கள் போன்ற மக்கள் நலப் பணிகளுக்கு தடை விதிப்பதோடு, திட்டங்களின் பெயர்களையும் மாற்றி வருகிறார்கள். மேலும், முந்தைய ஆட்சியில் துணை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்த திட்டங்களின் கல்வெட்டுகளையும் அகற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக, ராயபுரம் மண்டலம் 5க்கு எதிரில் உள்ள முதலமைச்சர் திருமண மாளிகையில் இருந்த 2 கல்வெட்டுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
கல்வெட்டுகளை நீக்குவதால் மக்களின் மனதில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்திருக்கும் எங்கள் தலைவரின் புகழை யாராலும் மறைக்க முடியாது. இந்த மக்கள் விரோத செயல்களை பொதுமக்கள் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தகுந்த நேரத்தில் இதற்கு பதிலடி கொடுப்பார்கள் என சேகர்பாபு கூறினார்.