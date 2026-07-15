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ரூ.800 கோடி சென்னை திட்டங்களை முடக்கிய தவெக அரசு? விஜய் மீது சேகர்பாபு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.800 கோடி மதிப்பிலான சென்னை வளர்ச்சி திட்டங்களையும் கல்வெட்டுகளையும் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு முடக்கி, பெயர் மாற்றி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:56 PM IST
ரூ.800 கோடி சென்னை திட்டங்களை முடக்கிய தவெக அரசு? விஜய் மீது சேகர்பாபு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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