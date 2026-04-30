சைலண்டாக சென்ற சேகர்பாபு... தவெக குறித்து பேசாதது ஏன்? - வியூகமா? அச்சமா?

Chennai News: தமிழ்நாட்டில் மு.க. ஸ்டாலின் தான் மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்பார் என அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறிய நிலையில், அப்படியென்றால் 2வது இடம் யாருக்கு என செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் ஏதும் கூறவில்லை.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 30, 2026, 09:08 AM IST
  • சேகர்பாபு துறைமுகம் தொகுதியில் போட்டியிட்டார்
  • தேர்தல் நாள் அன்று தவெக வேட்பாளருடன் அவர் வாக்குவாதம் செய்த காட்சிகள் வைரல்
  • துறைமுகத்தில் சேகர்பாபுவுக்கு வெற்றி வாய்பபு அதிகம் உள்ளது

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Latest News: தமிழ்நாட்டின் 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு முடிந்துவிட்டது. அந்த வகையில், திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக என முன்னணி கட்சிகளும், வேட்பாளர்களும் வரும் மே4ஆம் தேதிக்கு (திங்கள்) வெயிட்டிங்...

ஆன்மீக விசிட் 

பல்வேறு கட்சிகளின் முன்னணி தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் தற்போது கோயில் கோயிலாக சுற்றி வருகின்றனர். அதிலும் தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 28) திருச்செந்தூர், இன்று (ஏப்ரல் 29) மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஷீரடி சாய்பாபா என தொடர்ந்து ஆன்மீக விசிட் அடித்துக்கொண்டிருக்கிறார். அடுத்து எங்கெல்லாம் செல்ல இருக்கிறார் என்பதே பலரின் கேள்வியாக இருக்கிறது.

இது ஒருபுறம், சென்னையில் பிரசித்தி பெற்ற திருவொற்றியூர் தியாகராஜ சுவாமி உடனுறை வடிவுடையம்மன் கோவிலில், இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சரும், திமுக வேட்பாளராக சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் போட்டியிட்டவருமான சேகர்பாபு நேற்று (ஏப்ரல் 30) சாமி தரிசனம் செய்தார்.

சேகர்பாபுவின் பதிலும், அமைதியும்...

அப்போது, செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு, "தெய்வத்தின் சன்னதிக்கு முன்பு இருந்து சொல்கிறேன். மே 4ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஆளுநர் மாளிகையில் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ற குரல் நிச்சயமாக ஒலிக்கும்" என்று பெரும் நம்பிக்கையுடன் கூறினார். 

தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் அவரிடம், திமுக முதலிடம் என்றால் இரண்டாவது இடத்தை யார் பிடிப்பார்கள்? என கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால், அமைச்சர் சேகர்பாபு, அந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்க மறுத்து சைலண்டாக சென்றுவிட்டார்.

3வது பெரிய சக்தியா தவெக?

அமைச்சர் சேகர்பாபு சைலண்டாக சென்றது ஒருபுறம் என்றாலும், எப்போதும் தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் களம் திமுக - அதிமுக என இரு துருவ அரசியலையே பார்த்திருக்கிறது. தற்போது மூன்றாவது பெரிய சக்தியாக தவெக உருவெடுத்திருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாது ஒன்று. காரணம், இளம் தலைமுறையினர், பெண்கள், நடுநிலையாளர்கள் உள்ளிட்டோரை சாதி, மத வேறுபாடு கடந்து தவெக கவர்ந்திருக்கிறது.

தவெக தேர்தல்

தவெக மீதான இந்த கவர்ச்சி நிலைக்குமா? அடுத்த தேர்தல் வரை நிலைக்குமா? என்பதெல்லாம் வேறு கதை. ஆனால், இந்த தேர்தலில் நிச்சயம் தவெகவின் தாக்கம் 234 தொகுதிகளிலும் (எடப்பாடி தொகுதி உள்பட) எதிரொலிக்கும். அது யாருக்கு சாதகமாக மாறியிருக்கிறது? விஜய்யின் கனவு நிறைவேறுமா? என்பதெல்லாம் மே 4இல் தான் தெரியும். ஆனாலும், இந்த தேர்தலின் ஸ்பெஷலே தவெக தான் என்பதை கட்சிகள் தாண்டி அனைவருமே ஒப்புக்கொள்ளும் அளவிற்கே களம் இருந்தது.

சென்னையில் தவெக எப்படி இருக்கு?

இப்படியிருக்க, திமுகவின் கோட்டையான சென்னையில் தவெக பல்வேறு ஓட்டைகளை போட்டு உள்ளே நுழைந்திருப்பதாக கருத்துக்கணிப்புகள் தொடர்ச்சியாக கூறி வருகின்றனர். களத்திலும் கூட பல்வேறு இடங்களில் தவெகவுக்கு சாதகமாக சூழலை பார்க்க முடிகிறது. 

பெரம்பூர், ஆர்.கே. நகரில் அதிக வெற்றி வாய்ப்பும்; வில்லிவாக்கம், எழும்பூர் தொகுதியில் திமுக - தவெக இடையேவும் கடுமையான போட்டி நிலவும் என்றும்; ராயபுரம், தி.நகர், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிமுக - தவெக இடையேயவும் போட்டி என்றும் பரவலாக கணிக்கப்படுகிறது.

துறைமுகம் தொகுதி நிலவரம்

இதில் சேகர்பாபு துறைமுகம் தொகுதி இல்லை என்றாலும், துறைமுகம் தொகுதியில் தவெக பெரியளவில் பணியாற்றியிருக்கிறது. அதிமுகவில் ராயபுரம் மனோ, மாவட்ட செயலாளர் என்பதால் மக்களிடம் அதிகளவில் சென்று சேர்ந்திருக்கிறார். சேகர்பாபுவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என்றாலும் மனோவும், தவெகவில் சினோரா அசோக்கும் இரண்டாம் இடத்திற்கு போட்டிப் போடுகிறார்கள்.

தேர்தல் நாளில் நடந்த சண்டை

சினோரா அசோக் ரஜினி ரசிகர் மன்ற பின்னணியில் இருந்து வந்தாலும், தவெகவில் இணைந்து ஓரளவு பணியாற்றி இருக்கிறார். ஆனால், விஜய் - விசில் காம்பினேஷனில் அவருக்கு சற்று வாக்குகள் அதிகம் கிடைக்கின்றன. இளைஞர்களின் ஆதரவு தொகுதியில் இருப்பதால் சேகர்பாபுவுக்கு பெரிய தலைவலியை அவர் கொடுத்து வருகிறார். தேர்தல் அன்று நடந்த வாக்குவாதத்தையும் இதில் நாம் உற்றுநோக்க வேண்டும். அதிமுகவின் இளைஞர்கள் வாக்கும், ஆதரவும் மிஸ்ஸிங். 

எனவே, துறைமுகம் தொகுதியில் சேகர்பாபு வெற்றிபெற்றாலும், அடுத்த 5 ஆண்டுகள் அல்லது அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் தவெக, திமுகவுக்கு பல நெருக்கடிகளை அளிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், துறைமுகத்தில் மட்டுமில்லை, தமிழ்நாடு முழுவதும் இரண்டாம் இடத்திற்கு அதிமுகவும், தவெகவும் அடித்துக்கொள்ளும்பட்சத்தில்(?), சேகர்பாபு எந்த கட்சியையும் கூறாமல் சைலண்டாக சென்றதற்கு 2 காரணங்கள் இருக்கலாம்.

ஸ்டாலின் மோடில் சேகர்பாபு

ஒன்று, தவெக குறித்து பேச வேண்டாம் என முடிவெடுத்திருக்கலாம். தேவையற்ற கவனத்தை கொடுக்க வேண்டாம் என்பதற்காக இந்த முடிவை அவர் எடுத்திருக்கலாம். திமுகவில் ஸ்டாலின், உதயநிதி கூட பெரியளவில் விஜய்யை, தவெகவை அட்டாக் செய்யவில்லை என்பதை கவனிக்கலாம். ஓரிரு முறை தவெகவை சேகர்பாபு விமர்சித்திருந்தாலும், தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என நினைத்திருப்பார்.

சேகர்பாபுவின் யுக்தி

இல்லையெனில், தவெக மீது அவருக்கு அதிருப்தி இருந்திருந்தால் அதிமுக தான் இரண்டாம் இடம் கூட சொல்லிவிட்டுச் சென்றிருக்கலாம். ஆனால் அதிலும் சைலண்டாக சென்று, அதிமுக - தவெக மோதலை திமுக வேடிக்கையே பார்க்கும் என்பதையும் அவர் சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறார் என புரிந்துகொள்ளலாம். தவெகவை களத்தில் கையாள சேகர்பாபு கையிலெடுத்திருக்கும் யுக்தியே இந்த சைலண்ட் மோட் என்றும் புரிந்துகொள்ளலாம்.

தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு

முன்னதாக, நேற்று மாலை தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகின. அதில் பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக ஆட்சியமைக்கும் என்றும், ஓரிரு கருத்துக்கணிப்புகள் அதிமுக ஆட்சியமைக்கும் மற்றும் தொங்கு சட்டப்பேரவை அமையும் என்றும் கணித்துள்ளன. ஒரே ஒரு கருத்துக்கணிப்பில் மட்டும் தவெக ஆட்சியை பிடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜீ நியூஸ் கணிப்பு என்ன?

நமது ஜீ தமிழ் நியூஸ் சார்பில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் கொண்டு, AI தொகுப்பாளர் Zeenia மூலம் எடுக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில், திமுக 43-46 சதவீதமும், அதிமுக 36-39 சதவீதமும், தவெக 14-19 சதவீதமும், நாம் தமிழர் 4-5 சதவீதமும் வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்பட்டிருந்தது.

அதிலும், திமுக 140-162 இடங்களை கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என AI தொகுப்பாளர் Zeenia கணித்துள்ளது. அதிமுக 52-74 இடங்களை கைப்பற்றும் என தெரிவித்துள்ளது. தவெக 8-18 இடங்களையும், நாதக 0-2 இடங்களையும் கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

