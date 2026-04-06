இன்று சென்னையில் விஜய் பிரச்சாரம்? கடைசி நிமிடத்தில் ரத்தானது ஏன்?

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது கட்சியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். சமீபத்தியில் புதுச்சேரி சென்று இருந்த விஜய்க்கு அமோக வரவேற்பு இருந்தது. இதனை தொடர்ந்து சென்னை, நெல்லை ஆகிய பகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திட்டம் வைத்து இருந்தார். ஆனால் தலைநகர் சென்னையில் இன்று ஏப்ரல் 6 விஜய் மேற்கொள்ளவிருந்த தேர்தல் பரப்புரை திட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சென்னை தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க: LPG சிலிண்டர் வாங்க இனி முகவரி சான்று தேவையில்லை.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?
சென்னையில் விஜய்யின் சூறாவளி பிரச்சார திட்டம்
தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் தனது முதற்கட்ட பிரச்சாரத்தை முடித்த தவெக தலைவர் விஜய், சென்னையில் உள்ள முக்கிய தொகுதிகளில் கவனம் செலுத்த திட்டமிட்டிருந்தார். அதன்படி, ஏப்ரல் 6ம் தேதியான இன்று, சென்னையின் மையப்பகுதிகளான வில்லிவாக்கம் மற்றும் தியாகராய நகர் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பிரம்மாண்டமான வாகன பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து, திறந்தவெளி வேனில் நின்றபடி அவர் மக்களிடையே உரையாற்ற திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதற்காக கடந்த சில நாட்களாகவே கட்சி நிர்வாகிகள் மேடை அமைப்பது, பேனர்கள் வைப்பது என பல கட்ட பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தனர்.
These are the restrictions imposed, which are not even practically possible to follow:
• Permission for only around 300 people to participate
• Campaign limited to specific approved routes only
• Complete control over public movement during the campaign
• Strict time…
— Sonia Arunkumar (@rajakumaari) April 5, 2026
தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி கட்டுப்பாடு
விஜய்யின் பரப்புரைக்காக காவல்துறை மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறைப்படி அனுமதி கோரப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சென்னையில் விஜய்யின் பரப்புரைக்கு முழுமையான நேர அனுமதி வழங்க தேர்தல் ஆணையம் மறுத்துவிட்டது. வில்லிவாக்கம் மற்றும் தி.நகர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் தலா ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கடுமையான நிபந்தனையுடன் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. தலைநகரின் முக்கிய வணிக பகுதியான தி.நகர் மற்றும் போக்குவரத்து மிகுந்த வில்லிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் நீண்ட நேரம் பரப்புரை மேற்கொண்டால், பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் மற்றும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்பதை கருத்தில் கொண்டே காவல் துறையின் பரிந்துரைப்படி இந்த நேர கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பரப்புரை ரத்து செய்யப்பட்டதன் பின்னணி
தேர்தல் ஆணையம் விதித்த இந்த ஒரு மணி நேரக் கட்டுப்பாடு நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத ஒன்று என தவெக தலைமை கருதுகிறது. பொதுவாக தவெக தலைவர் விஜய் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களும், ரசிகர்களும், பொதுமக்களும் முன்கூட்டியே பெருமளவில் திரண்டு விடுகின்றனர். இந்த மாபெரும் மக்கள் வெள்ளத்தை கடந்து, அவரது வாகனம் பரப்புரை செய்யும் இடத்தை அடைவதற்கே பல மணி நேரங்கள் ஆகிவிடுகின்றன. ஒரு மணி நேரத்திற்குள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி, மேடைக்கு வந்து, உரையாற்றிவிட்டு மீண்டும் அந்த பகுதியை விட்டு பாதுகாப்பாக வெளியேறுவது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்ற காரியமாகும். சிறிய நேர அவகாசத்தில் கூட்ட நெரிசலில் ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் நடந்தால், அது தேவையில்லாத சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையை உருவாக்கும் என்பதாலும், ஒரு மணி நேரம் என்பது ஒரு தொகுதியில் முழுமையாக வாக்கு சேகரிக்க போதுமானதாக இருக்காது என்பதாலும், வேறு வழியின்றி இந்த இரண்டு தொகுதிகளின் பரப்புரையையும் ரத்து செய்யும் முடிவை தவெக தலைமை எடுத்துள்ளது.
தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்
சென்னையில் தங்களது தலைவரின் பேச்சை கேட்க ஆவலுடன் காத்திருந்த தவெக தொண்டர்களுக்கும், அப்பகுதி மக்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு கடும் அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் கொடுத்துள்ளது. தங்கள் பகுதி வேட்பாளரை ஆதரித்து விஜய் பேசுவார் என பெரும் பொருட்செலவில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்த உள்ளூர் நிர்வாகிகளும் இதனால் சோர்வடைந்துள்ளனர். இருப்பினும், சட்டம் ஒழுங்கை மதித்து, பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படக் கூடாது என்ற நல்லெண்ணத்திலேயே தலைவர் விஜய் இந்த ரத்து முடிவை எடுத்துள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.
அடுத்தகட்ட நகர்வு என்ன?
சென்னையில் ரத்து செய்யப்பட்ட இந்த பரப்புரைகளுக்கு பதிலாக, வேறு தேதிகளில் மாற்று இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படுமா அல்லது காணொளி வாயிலாகவோ, சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாகவோ சென்னை மக்களிடம் விஜய் வாக்கு சேகரிப்பாரா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தவெக தலைமை விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் வியூகங்களில் சிறிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அவர்களின் மற்ற மாவட்ட பிரச்சாரங்கள் திட்டமிட்டபடி முழு வீச்சில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: குழப்பத்தில் திருமா.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் மறைமுக டீலிங்? பரபர தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ