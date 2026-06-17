Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Chennai
  • /வண்ணாரப்பேட்டை வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு! ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் எதிரொலி..?

வண்ணாரப்பேட்டை வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு! ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் எதிரொலி..?

சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள வியாபாரிகள், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தால் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை இழக்கும் நிலை உருவாகும் என்று அதிர்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்த முழு செய்தியை, விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:48 PM IST
வண்ணாரப்பேட்டை வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு! ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் எதிரொலி..?
Image Credit: Smart City | Zee File Photo

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வண்ணாரப்பேட்டை வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு! ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட எதிரொலி
Washermenpet6 min ago
2
Chennai1 hr ago
3
Heartin2 hrs ago
4
Team India2 hrs ago
5
CM Vijay2 hrs ago