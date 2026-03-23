பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்: தெற்கு ரயில்வேயின் அதிரடி கோடைக்கால ஸ்பெஷல் ரயில்கள் அறிவிப்பு

Southern Railway Summer Special Trains 2026 : அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்க உள்ள நிலையில், அதனை முன்னிட்டு தற்போது விருதுநகர், திருவண்ணாமலை திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி நோக்கி சிறப்பு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலை இங்கே காணலாம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 23, 2026, 03:35 PM IST
Southern Railway Summer Special Trains 2026 : தமிழகத்தில் தற்போது பத்தாம், பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வுகள் நடத்து வருகிறது. இதில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கடந்த மார்ச் இரண்டாம் தேதியும், அதேபோல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு மார்ச் 11ஆம் தேதியும் தொடங்கியது. அதனுடன் தற்போது வரை 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வுகள் தொடங்கப்படவில்லை. அதன்படி ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்புகளுக்கான முழு ஆண்டு தேர்வு வருகிற ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி வரை நடத்தப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை முன்னதாக அறிவித்து இருந்தது அனைவரும் அறிந்ததே. எனினும் பாட வாரியாக எப்போது தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என்கிற தகவலை இன்னும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை. ஆனால், இதற்கான தேர்வுக்கால அட்டவணை இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். 

கோடை விடுமுறை எப்போது தொடங்கும்?

இதனிடையே வரும் ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி உடன் முழு ஆண்டு தேர்வு நிறைவடையும் வகையில் அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், வகுப்புகள் வாக்குச்சாவடி மையங்களாக செயல்பட உள்ளது. இதனால், 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே நடத்தி முடிக்கப்படும். மேலும், முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறையும் தொடங்கப்பட உள்ளது. அதன்படி ஏப்ரல் 17ஆம் தேதியுடன் தேர்வுகள் முடிக்கப்படும் கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் இந்த கோடை விடுமுறையானது மே 30 ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அள்ளிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே (Southern Railway) வழங்கும் கோடை கால சிறப்பு ரயில்கள்

இந்நிலையில் தற்போது அடுத்த மாதம் அதாவது ஏப்ரலில் கோடை விடுமுறை (Summer Holiday) தொடங்க உள்ள நிலையில், அனைத்தும் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு விடுமுறை நாளை கழிக்க செல்வார்கள். இதனால் ரயிலில் டிக்கெட் கிடைப்பது மிகுவும் கடினம். எனவே பயணிகளின் அதிகரிக்கும் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, தற்போது தெற்கு ரயில்வே (Southern Railway) திருவண்ணாமலை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, மற்றும் தூத்துக்குடி நோக்கி சிறப்பு ரயில்களை இயக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திருநெல்வேலி இருந்து சென்னை எழும்பூர் 

ஏப்ரல் 16 முதல் ஜூன் 11 வரை ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் திருநெல்வேலி இருந்து சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம் நோக்கி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். 

ஏப்ரல் 17 முதல் ஜூன் 12 வரை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம் இருந்து திருநெல்வேலி நோக்கி ரயில்கள் இயக்கப்படும். 

அதுமட்டுமின்றி பயணிகளின் வசதிக்கு ஏற்ப இந்த ரயில்கள் "விருதுநகர் (Virudhunagar), மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி, விருத்தாச்சலம் மற்றும் விழுப்புரம்" வழியாக செல்லும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

திருநெல்வேலியில் இருந்து தாம்பரம்

ஏப்ரல் 12 முதல் ஜூன் 7 வரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் திருநெல்வேலியில் இருந்து தாம்பரம் ரயில் நிலையம் நோக்கி ரயில்கள் இயக்கப்படும். 

ஏப்ரல் 13 முதல் ஜூன் 8 வரை ஒவ்வொரு திங்கள்கிழமைகளில் தாம்பரம் இருந்து திருநெல்வேலி நோக்கியும் 17 பெட்டிகள் கொண்ட மற்றொரு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். 

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இந்த ரயில்கள் "விருதுநகர், மதுரை, திருச்சி, விருத்தாச்சலம் மற்றும் விழுப்புரம்" வழியாகச் செல்லும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால் பயணிகளுக்கு அதிக ரயில் தேர்வுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் இருந்து தூத்துக்குடி

ஏப்ரல் 13 முதல் ஜூன் 8 வரை ஒவ்வொரு திங்கள்கிழமைகளில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் இருந்து தூத்துக்குடி நோக்கி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கபடும்.

ஏப்ரல் 14 முதல் ஜூன் 9 வரை ஒவ்வொரு செவ்வாய்கிழமைகளில் தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி 24 பெட்டிகள் கொண்ட சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். 

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இந்த ரயில்கள் "திண்டுக்கல், விருதுநகர், மதுரை, சேலம் மற்றும் ஜோலார்பேட்டை" வழியாகச் செல்லும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேற்கண்ட அனைத்து சிறப்பு ரயில்களுக்கான நேர அட்டவணை மற்றும் முன்பதிவு விவரங்களை தெற்கு ரயில்வே கூடிய விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு பயணிகளின் பயணம் அதிகளவு இருக்கும் என்பதால் இந்த சேவைகளை மூலம் பயணிகள் பயன்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

