/சென்னை கடற்கரை டூ செங்கல்பட்டு: மின்சார ரயிலில் செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. ஜூன் 1 முதல் மாற்றம்!

Chennai Suburban Train Timing Changes: ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் சென்னை மின்சார ரயில் சேவையின் நேரத்தில் தெற்கு ரயில்வே மாற்றம் செய்துள்ளது குறிப்பாக, கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Chennai Suburban Train Timing Changes: தலைநகர் சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. மின்சார ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். சென்னை கடற்கரை, தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, அரக்கோணம், கும்மிடிப்பூண்டி உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில், மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தெற்கு ரயில்வே அவ்வப்போது ரயில் சேவையில் சில மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. இதுகுறித்து முன்னறிவுப்புகளை தெற்கு ரயில்வே விடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது மின்சார ரயில் சேவை குறித்த அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஜூன் 1ஆம் தேதியான நாளை முதல் மின்சார ரயில் சேவையின் நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் புறநகர் மின்சார சேவைகளுக்கான கால அட்டவணையைத் தெற்கு ரயில்வே திருத்தியுள்ளது. இந்த புதிய அட்டவணைப்படி ரயில்கள் ஜூன் 1 முதல் இயக்கப்படுகிறது. திருத்தப்பட்ட கால அட்டவணைப்படி, வார நாட்களில் 106 மின்சார ரயில் சேவைகளும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 97 சேவைகளும் இயக்கப்படுகின்றன.
மிக முக்கியமான மாற்றங்களில் சென்னை கடற்கரையில் இருந்து மதியம் 12.15 மணிக்கு புறப்பட்ட ரயில் எண் 40047 என்ற ரயில் மதியம் 12.15 மணிக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், ஜூன் 1 முதல் 1.15 மணிக்கு புறப்படும். இது ஒரு மணி நேர மாற்றமாகும். ரயில் எண் 40053 என்ற ரயில் மதியம் 2 மணியில் இருந்து 2.40 மணிக்கு இயக்கப்படும். ரயில் எண் 40055 என்ற ரயில் மதியம் 2.40 மணிக்கு பதிலாக ரூ.3.25 மணிக்கு இயக்கப்படும். ரயில் எண் 40057 என்ற ரயில் மதியம் 3.15 மணிக்கு பதிலாக ஜூன் 1 முதல் 3.55 மணிக்கு இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
மேலும், தினமும் அதிகாலை 4.10 மணிக்கும், 7 மணிக்கும் இடையில் சென்னை கடந்கரையில் இருந்து புறப்படும் ரயில்கள் சுமார் 5 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக புறப்படுகின்றன. முன்னதாக சென்னை கடற்கரையிலிருந்து 5:15 மணிக்குப் புறப்பட்ட அரக்கோணம் செல்லும் அதிவேக ரயில் 40701, இப்போது 5:10 மணிக்குப் புறப்படுகிறது. அரக்கோணம் செல்லும் ரயில் 40801, 7:27 மணியிலிருந்து 7:20 மணிக்கு என ஏழு நிமிடங்கள் முன்னதாகப் புறப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, சென்னை கடற்கரையில் இருந்து ரயில் எண் 40091 இரவு 11.30 மணிக்கு புறப்பட்டு வந்த நிலையில், ஜூன் 1 முதல் இரவு 11.59 மணிக்கு புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தெற்கு ரயில்வேயின் புதிய அட்டவணைப்படி, கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு வழித்தத்திலும், அரக்கோணம், காஞ்சிபுரம், திருமலைபூர் நோக்கி செல்லும் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 5ஆம் தேதி வரை சில மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது. சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் மார்க்கத்தில், அரக்கோணம் யார்டில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 5ஆம் தேதி முதல் 48 மின்சார ரயில்களில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 5ஆம் தேதி வரை அரக்கோணம் - திருத்தணி வழித்தடத்தி காலை 4,5 மணிக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களும், திருத்தணி - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இரவு 9.15, 11.10 மணிக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களும், திருத்தணி - சென்ட்ரல் வழித்தத்தில் காலை 6.30 மணிக்கு இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.