21 நாட்களுக்கு மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து.. முக்கியமான ரூட் வேற.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Southern Railway Latest Announcement: திருத்தணி - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இன்று (ஏப்ரல் 27) முதல் 21 நாட்களுக்கு  ரத்து செய்யப்படுகிறது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 27, 2026, 10:21 AM IST
Southern Railway Latest Announcement: தலைநகர் சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது  மின்சார ரயில் சேவை. மின்சார ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். வேலைக்கு செல்பவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் என பலரும்  மின்சார ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். மின்சார ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.  

மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்

சென்னை  கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு,  கடற்கரை - வேளச்சேரி, சென்னை சென்ட்ரல் - திருவள்ளூர் - அரக்கோணம், சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி - சூலூர்பேட்டை வழித்தடத்தில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  இந்த ரயில் சேவைகளில் அவ்வப்போது மாற்றங்கள்  செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது.  

அதன்படி, அரக்கோணம் - திருத்தணி  இடையே ரயில் சேவையில் தெற்கு ரயில்வே மாற்றம் செய்துள்ளது. இன்று முதல் 21  நாட்களுக்கு இந்த ரயில் சேவையில் மாற்றம் இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், அரக்கோணம் திருத்தணி ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அரக்கோணம் திருத்தணி இடையே ரயில் சேவை பொதுமக்களுக்கு முக்கிய வழித்தடமாக செயல்பட்டு வருகிறது.  

அரக்கோணம் திருத்தணி வழித்தடத்தில் ரயில் ரத்து

இந்த ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். அரக்கோணத்தில் இருந்து திருத்தணிக்கும், திருத்தணியில் இருந்து அரக்கோணத்திற்கும் இரண்டு ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ரயில் சேவை சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்து வருகிறது. 

இந்த நிலையில் தான், அரக்கோணம் திருத்தணி ரயில் சேவையில் 21 நாட்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் உள்ள அரக்கோணம் பணிமனையில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.  

இதன் காரணமாக இந்த வழித்தடத்தில் மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.  இன்று (ஏப்ரல் 27) முதல் மே 17ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 21 நாட்களுக்கு  அரக்கேணம் திருத்தணி வழித்தடத்தில் ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. 

 

தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

அதன்படி, அரக்கோணத்தில் இருந்து  அதிகாலை 4 மணி மற்றும் காலை 5 மணிக்கு புறப்பட்டு திருத்தணிக்கு செல்லும் ரயில்கள் இன்று முதல் மே 17ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, திருத்தணியில் இருந்து அரக்கோணம் நோக்கி இரவு 9.15 மணிக்கும், 11.10 மணிக்கும் புறப்படும் மின்சார  ரயில்களும் இன்று முதல் மே 16ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், அரக்கோணம் - திருத்தணி வழித்தடத்தில் சில ரயில்கள் பகுதியளவும் ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ரயில் எண் (43411) சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் இடையே பிற்பகல் 11 மணிக்கு புறப்படும் ரயில்,  திருவாலங்காடு வரை மட்டும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

திருத்தணி - சென்ட்ரல் இடையே மதியம் 12.35 மணிக்க இயக்கப்படும் மின்சார ரயில் திருவாலங்காடு வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்ட்ரல் -  அரக்கோணம் இடையே இரவு 11.55 மணிக்கு இயக்கப்படும் மின்சார ரயிலும் அரக்கோணம் வரை செல்லாமல் திருவாலங்கோடு ரயில் நிலையம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

