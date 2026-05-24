/சென்னை டூ திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு ஷாக்.. ஜூன் முதல் நடக்கும் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Southern Railway Latest Announcement: சென்னை திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அரக்கோணம் ரயில்வே யார்டில் மேம்பாட்டு பணிகள் காரணமாக திருப்பதி ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதனை பயணிகள் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
Southern Railway Latest Announcement: ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, கோடை விடுமுறை, வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். தற்போது கோடை விடுமுறை காரணமாக திருப்பதியில் பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து கதரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் தினந்தோறும் ரயில்களில் சென்று தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். சென்னையில் இருந்து திருப்பதி நேரடியாக ரயில் சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறத. இந்த ரயில்களில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சென்று வருகின்றனர். அவ்வப்போது பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக சென்னை - திருப்பதி ரயில் சேவையில் தெற்கு ரயில்வே மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னை திருப்பதி ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
புளிமங்கலம் - அரக்கோணம் பிரிவில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது ரயில் பாதைகளை விரிவாக்கும் பணிகள் நடைபெற உள்ளது. அதே நேரத்தில் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தின் 1 மற்றும் 2வது நடைமேடைகளில் பணிகள் நடைபெற உள்ளது. அரக்கோணம் ரயில் நிலைய பயணிமனையில் தண்டவாள தொழில்நுட்ப பணிகள் மே 26ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 21ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
இதனால், பல ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறீப்பாக, சென்னையில் இருந்து திருப்பதி செல்லும் சில விரைவு ரயில்களிள் குறிப்பிட்ட நாட்களில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, வரும் ஜூன் 19ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து பிற்பகல் 2.25 மணிக்கு புறப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயில், ஜூன் 19ஆம் தேதி மாலை 4.35 மணிக்கு திருப்பதி செல்லும் விரைவு ரயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
மறுமார்க்கத்தில், திருப்பதியில் இருந்து ஜூன் 19ஆம் தேதி காலை 6.30 மணிக்கு புறப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயிலும், அன்றைய தினம் காலை 10.10 மணிக்கு சென்னைக்கு புறப்படும் விரைவு ரயிலும் ரத்து செய்யப்படுகிறது. திருப்பதியில் இருந்து வரும் ஜூன் 21ஆம் தேதி காலை 10.10 மணிக்கு புறப்பட்டு, சென்னை சென்ட்ரல் வரும் சப்தகிரி விரைவு ரயிலும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பதி ரயில் சேவை மட்டுமில்லாமல், 86 விரைவு ரயில்களில் சேவைகள் பாதிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஜூன் 20ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய எழும்பூர் சேலம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ரயில், செங்கல்பட்டில் இருந்து நள்ளிரவு 12.50 மணிக்கு புறப்படும். இதன் மூலம், சென்னை எழும்பூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு இடையே பகுதி சேவை ரத்து செய்யப்படுகிறது.
சென்னை சென்ட்ரல்-மும்பை சிஎஸ்எம்டி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஜூன் 6 முதல் 18 வரை மதியம் 1.15 மணிக்கு பதிலாக 2.30 மணிக்கும், சென்னை சென்ட்ரல்-மங்களூரு சென்ட்ரல் வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஜூன் 6 முதல் 20 வரை மதியம் 1.25 மணிக்கு பதிலாக 2.40 மணிக்கும் புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
மேலும், சென்னை சென்ட்ரல்-அசோகபுரம் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை சென்ட்ரல்-கோயம்புத்தூர் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் சென்னை சென்ட்ரல்-கே.எஸ்.ஆர். பெங்களூரு லால்பாக் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய சேவைகள் ஜூன் 6 முதல் 21 வரை காட்பாடியிலிருந்து புறப்படும். அதே நாட்களில் அசோகபுரம், கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெங்களூருவிலிருந்து திரும்பும் சேவைகளும் காட்பாடியில் நிறுத்தப்படும். சென்னை சென்ட்ரல்-திருப்பதி சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ், ஜூன் 6 முதல் 21 வரை, அதன் திட்டமிடப்பட்ட புறப்படும் நேரமான மாலை 4 மணிக்கு, சென்னை சென்ட்ரலுக்குப் பதிலாக திருத்தணியிலிருந்து புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.