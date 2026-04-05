பயணிகளுக்கு ஷாக்.. இனி எழும்பூரில் ரயில்கள் புறப்படாது.. 6 ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்!

Southern Railway Latest Update:  சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, தென் மாவட்ட ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ரயில்கள் இனி தாம்பரத்தில் இருந்து தான் புறப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 5, 2026, 12:15 PM IST
  • எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது
  • இதனால், தென் மாவட்டம் செல்லும் ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்
  • தென் மாவட்ட ரயில் எழும்பூரில் இருந்து புறப்படாது என அறிவிப்பு

Southern Railway Latest Update: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயிணத்து வருகின்றனர். ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும். குறிப்பாக, விசேஷ தினங்கள், பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பயணிகள் கூட்டம் எப்போது அதிகமாக இருக்கும். 

எழும்பூர் ரயில் நிலையம்

குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னையில் உள்ள தலைநகர் சென்னையில் உள்ள எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் எப்போதுமே அலைமோதும். எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், எழும்பூர் ரயில் நிலையம் எப்போதுமே பரபரப்பாகவே காணப்படும். 

இதற்கிடையில், எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது.  எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 10,11வது நடைமேடைகளில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகறிது. இதனால், மின்சார ரயில்கள் பிப்ரவரி 20 முதல் 5,6 நடைமேடைகளில் இருந்து மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது. மேலும், மின்சார ரயில்களின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கப்பட்டது. 

தென் மாவட்ட ரயில் சேவையில் மாற்றம்

இதனால், பயணிகள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வந்தனர். தினமும் வேலைக்கு செல்பவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர். இதனால், ரயில்களில் எப்போதுமே பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாகவே இருந்தது. இதற்கிடையில்,  எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொண்டு வந்த பணிகள் அ முடிவடைந்துள்ளன. இதன் காரணமாக, மின்சார ரயில்கள் வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 

இதனால், பயணிகள் சற்று நிம்மதி அடைந்தனர். இந்த நிலையில் தற்போது தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, விரைவு ரயில்களின் சேவையில் சில மாற்றங்களை தெற்கு ரயில்வே செய்துள்ளது. அதாவது, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்துள்ளது.  

எந்தெந்த ரயில்கள் தெரியுமா?

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ரயில் எண் (12632) நெல்லை - எழும்பூர் விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி வரை  தாம்பரத்துடன் நிறுத்தப்படுகிறது.  என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் தாம்பரத்திற்கு காலை 6.25 மணிக்கு வந்தடையும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், ரயில் எண் (1675) ராமேஸ்வரம் - எழும்பூர்  விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் மறுஅறிவிப்பு வரும் வரை தாம்பரத்துடன் நிறுத்தப்படும். ராமேஸ்வரம் ரயில் 7.10 மணிக்கு வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரயில் எண் (12760) ஹைதராபாத் - தாம்பரம் இடையே இயக்கப்படும் சார்மினார் விரைவு ரயில் சென்னை கடற்கரையுடன் நிறுத்தப்படும். ஏப்ரல் 5ஆம் தேதியான இன்று முதல் மறு அறிவிப்பு வரும்  வரை சார்மினார் விரைவு ரயில் கடற்கரை ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. 

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் செங்கோட்டை, பொதிகை விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். பொதிகை, செங்கோட்டை விரைவு ரயில்கள் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இரவு 8.05 மணிக்கு புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், ரயில் எண் (16751) சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் விரைவு ரயில் ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி முதல் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தாம்பரத்தில் இருந்து தான புறப்படும். இந்த ரயில் தினமும்ம் இரவு 9.05 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. ரயில் எண் (12759) தாம்பரம் - ஹைதராபாத் விரைவு ரயில் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முதல் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனை அறிந்து கொண்டு, பயணிகள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. 

கோடை விடுமுறை சிறப்பு ரயில்கள்

கோடை விடுமுறையொட்டி, தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களையும் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் இருந்து திருவனந்தபுரம், கொல்கத்தாவுக்கு சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 4 முதல்  ஜூன் 6ஆம் தேதி வரை  ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையு இரவும் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து சந்தராகச்சிக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமார்க்கத்தில் ஒவ்வொரு திங்கள் கிழமையும் சந்தராகச்சியில் இருந்து ரயில் புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் கூடூர், நெல்லூர், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி, விசாகப்பட்டினம், புவனேஸ்வர் உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 5ஆம் தேதி வரை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு, திருவனந்தபுரம் சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் கொல்லம், கோட்டயம், திருச்சூர், பாலக்கோடு, கோவை, ஈரோடு, சேலம், காட்பாடி போன்ற ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோடை விடுமுறையில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க இந்த சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.

