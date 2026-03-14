வந்தாச்சு வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை.. எங்கெல்லாம் நிற்கும்? கால அட்டவணை இதோ

Chennai Velacherry St Thomas Mount Train: சென்னை மக்களின் நீண்ட கால கனவு திட்டமான வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையேயான பறக்கும் ரயில் நீட்டிப்புப் பாதையில் ரயில் சேவைகள் இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது. இதனால், சென்னை வாசிகள் குஷியில் உள்ளனர்.
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை தொடங்கியது
ஏற்கனவே, கடற்கரை - வேளச்சேரி இடையே மட்டும் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று முதல் பரங்கிமலை மலை பறக்கும் ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 2008 முதல் 18 ஆண்டுகளாக காத்திருந்த சென்னை வாசிகளின் கனவு இன்று நனவானது. வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே 4.5 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு பறக்கும் ரயில் சேவை இன்று (மார்ச் 14) முதல் நீடிக்கப்பட்டது. இந்த வழிட்டத்தில் புதிதாக புழுதிவாக்கம், ஆதம்பாக்கம், பரங்கிமலை ஆகிய மூன்று ரயில் நிலையங்கள் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடற்கரை - பரங்கிமலை இடையே 43 ஜோடி ரயில்களும், கடற்கரை - வேளச்சேரி இடையே 2 ஜோடி ரயில்களும, வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே 3 ஜோடி ரயில்களும் ஷட்டில் சேவையாக இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது. செயல்பாட்டுக் காரணங்களுக்காக, ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகளின் போது ஆதம்பாக்கம் நிலையத்தில் ரயில்கள் நிறுத்தப்படாது. , மேலும் ஆதம்பாக்கத்தில் ரயில் நிறுத்தங்களைத் தொடங்குவதற்கான தேதி உரிய நேரத்தில் தனித்தனியாக அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ரயில்கள் எங்கெங்கு நிற்கும்?
சென்னை கடற்கரை - பரங்கிமலை பறக்கும ரயில், சென்னை கோட்டை, சென்னை பார்க் டவுன், சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சேப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி, லைட் ஹவுஸ், முண்டகக்கண்ணி அம்மன் கோயில், திருமயிலை, மந்தவெளி, கிரீன்வேஸ் சாலை, கோட்டூர்புரம், கஸ்தூரிபா நகர், இந்திரா நகர், திருவான்மியூர், பெருங்குடி, தரமணி, புழுதிவாக்கம், வேளச்சேரி, பரங்கிமலை ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும். ஆதம்பாக்கத்தில் நிற்காது. மறுமார்க்கத்திலும், ஆதம்பாக்கத்தில் ரயில் நிற்காது. வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை புழுதிவாக்கத்தில் மட்டும் தான் நிற்கும். அதன்பிறகு, நேரடியாக பரங்கிமலை மற்றும் வேளச்சேரியில் நிற்கும். பரங்கிமலை - வேளச்சேரி இடையேயும் புழுதிவாக்கத்தில் மட்டும் தான் நிற்கும்.
பறக்கும் ரயில் சேவை கால அட்டவணை
கடற்கரை - பரங்கிமலை இடையே (ரயில் எண் 41001) முதல் ரயில் சேவை காலை 5 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இந்த ரயில் காலை 6.05 மணிக்கு பரங்கிமலை சென்றடைகிறது. கடற்கரை - பரங்கிமலை இடையே கடைசி ரயில் சேவை இரவு 22.20க்கு இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் பரங்கிமலைக்கு இரவு 23.25 மணிக்கு சென்றடைகிறது. பரங்கிமலை - கடற்கரை இடையே முதல் ரயில் காலை 5 மணிக்கு தொடங்குகிறது. கடைசி ரயில் இரவு 22.20 மணிக்கு இயக்கப்பட்டு, இரவு 23.25 மணிக்கு கடற்கரை சென்றடைகிறது.
தொடர்ந்து, சென்னை கடற்கரை - பரங்கிமலை இடையே, காலை 5.25, 5.50, 6.15, 6.40, 7.02, 7.22, 7.42, 8.02, 8.22, 9.02, 9.22, 9.42, 10.02, 10.22, 10.32, 11.02 மணிக்கு இயக்கப்படுகிறது. மதியத்தில் 12.02, 12.32, 1.02, 1.32, 2.02, 2.32, 3.00. 3.32 மணிக்கு இயக்கப்படுகிறது. மாலையில் 4.12, 4.32, 4.52, 5.12, 5.32, 5.52, 6.12, 6.32, 7.15, 7.32, 7.52 என தொடர்ந்து இரவு 10.20 மணி வரை இயக்கப்படுகிறது என தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. கடற்கரை - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை நீடிப்பு ஒட்டுமொத்த சென்னை மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக மாறியுள்ளது. நேரம் மிச்சப்படுவதோடு, பயண செலவுகளும் வெகுவாக குறைகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
