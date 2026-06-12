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கோயம்பேடு : கார் ஏற்றி இளம்பெண் கொல்லப்பட்ட வழக்கு..இருவர் ஜாமீன் கோரி மனு!

Koyambedu Yansi Murder Case : சென்னையில், சில நாட்களுக்கு முன்னர் இளம்பெண் ஒருவர் கார் ஏற்றி கொள்ளப்பட்ட வழக்கில் கைதாகியிருக்கும் இருவரும் ஜாமீன் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்துள்ளனர். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:08 PM IST
கோயம்பேடு : கார் ஏற்றி இளம்பெண் கொல்லப்பட்ட வழக்கு..இருவர் ஜாமீன் கோரி மனு!
Image Credit: Koyambedu Yansi Murder Case | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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