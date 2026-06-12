/கோயம்பேடு : கார் ஏற்றி இளம்பெண் கொல்லப்பட்ட வழக்கு..இருவர் ஜாமீன் கோரி மனு!

Koyambedu Yansi Murder Case : இலங்கை தமிழ் பெண் ஒருவரை, சென்னையில் இருவர் கார் ஏற்றி கொலை செய்த விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கு குறித்த சமீபத்திய தகவல், தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
விழுப்புரத்தில் இருக்கும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில், இலங்கை தமிழ் பெண்ணான யான்சி வசித்து வந்தார். இவர், சென்னையில் உள்ள அவருடைய தோழிகளுடன் கடந்த மே மாதம் 30ஆம் தேதி, கோயம்பேட்டில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இருக்கும் மதுபான பாருக்கு சென்றனர். அங்கு அவர்கள் நடனமாடும் போது, பாலியல் சீண்டலில் சில இளைஞர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால், பவுன்சர்கள் அவர்களை வெளியேற்றியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள், இரு சக்கர வாகனத்தில், தோழியுடன் சென்ற யான்சி மீது காரை வைத்து மோதியுள்ளனர். இதனால், தூக்கி வீசப்பட்ட யான்சி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த ஃபவுசியா, மருத்துவமனையில் ஆபத்தான நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இவரும் சில நாட்களில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 7 பேரையும், ஜூன் 4ஆம் தேதி போலீசார் கைது செய்தனர்.
இலங்கைப்பெண்ணை கார் ஏற்றி கொன்ற விவகாரத்தில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள தியாகராஜன், பாரதி ஆகியோர் ஜாமீன் கோரி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருக்கின்றனர். இதில், சம்பவம் நடந்தபோது தாங்கள் சம்பவ இடத்தில் இல்லை என்றும், சம்பவத்தில் தொடர்புபடுத்த, நேரடியாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்றும் அந்த மனுவில் கோரியிருக்கின்றனர். தங்களுக்கு எதிராக பொய் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதனால் தங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளனர். இந்த மனுவின் விசாரணையை, நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன் ஜூன் 17ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்திருக்கிறார்.