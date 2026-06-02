/சென்னை மக்களே உஷார்! தலைமை செயலகம் அருகே சல்பேட் வாயு கசிவு..என்ன பாதிப்பு வரும்?

Sulfate Gas Leak TN Secretariat : சென்னை தலைமை செயலகத்திற்கு அருகே, திடீரென இன்று காலை 11 மணி முதல் புகை மூட்டம் போன்ற சூழல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, தலைமை செயலகத்திற்கு அருகே உள்ள, துறைமுகத்திலிருந்து கசிந்த வாயுவால் அங்கிருந்த மக்களுக்கு அசௌகரியம் ஏற்பட்டது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
சென்னை தலைமை செயலகம் அருகே திடீரென புகை சூழ்ந்தது. அங்கிருந்த மக்கள், கண்ணெரிச்சல், நெஞ்செரிச்சல், மூச்சுத்திணறல் போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டனர். அருகிலிருந்த சென்னை துறைமுகத்தில் ஏதேனும் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் இந்த புகை மூட்டம் சூழ்ந்திருக்குமோ என்கிற சந்தேகம் எழுந்த நிலையில், அங்கிருந்த கண்டெய்னரில் இருந்த சல்பேட், வெயிலால் வேதியல் மாற்றம் அடைந்து வாயு கசிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த புகைமூட்டத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
சென்னை, துறைமுகத்தில் உள்ள கண்டெய்னரில் இருந்து திடீர் வாயு கசிவு - நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, அம்மோனியா வாயு காற்றில் கலந்துள்ளது.
PM 2.5, PM 10 நுண் துகள்கள் மற்றும் NO2, NH3 வாயு கலவைகள் காற்றில் கலந்துள்ளது. வாயு கசிவால் காற்றில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. காற்றில் கலந்த வாயு கலவையால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்காது என்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவித்திருக்கிறது. இந்த வாயு கசிவால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த வாயு கசிந்தாலும், 68 சதவீதம் சுத்தமான காற்று இருப்பதால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. வாயு கசிவால் காற்றில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ள மாசு கட்டுபாட்டு வாரியம், காற்றில் கலந்த வாயு, கலவையால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்காது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சுவாசப் பிரச்சனைகள் : நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு மற்றும் அம்மோனியா அல்லது இரண்டுமே சுவாசப் பாதையை கடுமையாக எரிச்சலூட்டக்கூடியவை. இதனால் இருமல், தொண்டை எரிச்சல், மற்றும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படலாம்.
ஆஸ்துமா : ஏற்கனவே ஆஸ்துமா, அலர்ஜி அல்லது மூச்சுக்குழாய் அழற்சி போன்ற சுவாசப் பாதிப்புகள் உள்ளவர்களுக்கு இந்த வாயுக்கள் நிலைமையை மேலும் தீவிரமாக்கும்.
தோல் பிரச்சனை : காற்றில் அம்மோனியாவின் அளவு அதிகரிக்கும் போது கண்களில் எரிச்சல், நீர் வடிதல், கண்கள் சிவத்தல் மற்றும் தோலில் அரிப்பு அல்லது எரிச்சல் போன்றவை ஏற்படலாம்.
தாவரங்கள் பாதிப்பு: அதிகப்படியான நைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா படிவுகள் மண்ணின் தன்மையை மாற்றி, தாவரங்களின் இலைகளைப் பாதிப்பதோடு அவற்றின் வளர்ச்சியையும் தடை செய்யும்.
இத்தகைய வாயுக்கசிவு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளுக்கு அருகில் வசிப்பவர்கள் அல்லது பயணிப்பவர்கள், தரமான முகக்கவசங்களை (N95 போன்ற) அணிவது மற்றும் தேவையற்ற வெளிப்புற நடமாட்டங்களைத் தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது.