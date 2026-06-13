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‘அமரன்’ முகுந்த் வரதராஜனுக்கு கவுரவம்! அவர் பெயரில் வரப்போகும் சாலை..எங்கு தெரியுமா?

மேஜர் முகுந்த் வரதராஜானுக்கு கவுரவம் வழங்கும் வகையில், அவருடைய பெயரில் புதிதாக ஒரு சாலை வர இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:20 PM IST
‘அமரன்’ முகுந்த் வரதராஜனுக்கு கவுரவம்! அவர் பெயரில் வரப்போகும் சாலை..எங்கு தெரியுமா?
Image Credit: Major Mukund Varadarajan | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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‘அமரன்’ முகுந்த் வரதராஜனுக்கு கவுரவம்! அவர் பெயரில் வரப்போகும் சாலை..எங்கு தெரியுமா
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