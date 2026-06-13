/‘அமரன்’ முகுந்த் வரதராஜனுக்கு கவுரவம்! அவர் பெயரில் வரப்போகும் சாலை..எங்கு தெரியுமா?

ராணுவ பணியில் இருக்கும் போதே, வீர மரணம் அடைந்தவர், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன். இவருக்கு, கௌரவம் அளிக்கும் வகையில் சமீபத்தில் ஒரு அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்திய ராணுவத்தின் ராஜ்புத் படைப்பிரிவில், பணியாற்றிய திறமைமிகு வீரர்களுள் ஒருவராக இருந்தார். காஷ்மீரில், பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான தாக்குதளில் தன் உயிரை தியாகம் செய்ததற்காக, இவருக்கு நாட்டின் மிக உயரிய விருதான அசோக் சக்ரா விருது இவர் இறப்பிற்கு பின்பு மனைவியிடம் வழங்கப்பட்டது.
சென்னையில் உள்ள அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமியில் பயிற்சி பெற்று, 2006ல், இந்திய ராணுவத்தில் சேர்ந்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன், 22வது பட்டாலியனில் மேஜராக பணியாற்றினார். ஏப்ரல் 25, 2014ஆம் ஆண்டு, ஜம்மு-காஷ்மீரின் சோபியான் மாவட்டத்தில், தீவிரவாதிகளுடன் நடந்த கடுமையான தாக்குதலில், இரு தீவிரவாதிகளை சுட்டுக்கொன்றுவிட்டு, இவர் வீரமரணம் அடைந்தார்.
முகுந்திற்கு ஏற்கனவே இந்த ரெபேக்கா வர்கீஸ் என்பவருடன் திருமணம் ஆகியிருந்தது. இவர்களுக்கு, அர்ஷியா என்கிற மகள் இருக்கிறார். முகுந்த் வரதராஜனின் மறைவிற்கு பிறகு, அவருடைய குடும்பத்தினர் பெரும் சோகத்தில் மூழ்கினர்.
மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து, 2024ஆம் ஆண்டில் ‘அமரன்’ திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தில், மேஜர் முகுந்தாக சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருந்தார். சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக இந்து ரெபேக்கா வர்கீஸ் கதாப்பாத்திரத்தில் சாய் பல்லவி நடித்திருந்தார். கமல்ஹாசன் தயாரித்திருந்த இந்த படம், 2024ஆம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஹிட் படங்களுள் ஒன்றாக அமைந்தது. இந்த படத்தை ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கியிருந்தார். தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுக்கு இந்த படம், சிறப்பான மரியாதை செலுத்திய திரைப்படமாக இருந்தது. இப்படம், உலகளவில் ₹300 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது மட்டுமின்றி, இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்களிடம் தேசபக்தியையும், ராணுவத்தின் மீதான மரியாதையையும் ஆழமாக விதைத்தது. ஜி.வி.பிரகாஷின் இசையும் படத்திற்குப் பெரிய பலமாக அமைந்தது.
கடந்த ஆண்டு, மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனின் பெயரை, தாம்பரத்தில் இருக்கும் ஒரு சாலைக்கு வைக்க வேண்டும் என்று, தாம்பரம் மாநகராட்சிக்கு கோரிக்கை அனுப்பப்பட்டது. இதையடுத்து, தாம்பரம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில், பெயர் மாற்ற தீர்மானம் கொடுவரப்பட்டது. அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன், இது ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனை போற்றும் வகையில், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வேளச்சேரி வரை செல்லும் சாலைக்கு அவருடைய பெயரானது வைக்கப்படும் என்கிற தீர்மானம்தான் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
2015ஆம் ஆண்டு குடியரசு தின விழாவின் போது, அப்போதைய குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியிடமிருந்து, முகுந்தின் மனைவி ரெபேக்கா வர்க்கீஸ், இந்த விருதை பெற்றுக்கொண்டார்.