தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: மதுப்பிரியர்களே உஷார்! அடுத்தடுத்து 4 நாட்கள் டாஸ்மாக் லீவு!

TN Election Liquor Shops closed in Chennai: தமிழகத்தில் ஜனநாயகத் திருவிழாவான சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் உச்சகட்ட அனலை எட்டியுள்ளது. வருகின்ற ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் களம் தற்போதே சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில் தேர்தலை அமைதியாகவும், நியாயமாகவும் நடத்தி முடிக்கத் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை உட்படத் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மதுபானக் கடைகளை மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் மதுக்கடைகள் மூடப்படுமா? மற்றும் தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 டாஸ்மாக் விடுமுறை நாட்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
4 நாட்களுக்கு மது விற்பனைக்குத் தடை என்ன காரணம்?
தேர்தல் நேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலையாமல் இருக்கவும், வாக்காளர்களுக்கு மதுபானங்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்கவும் டாஸ்மாக் கடைகளுக்குத் தேர்தல் ஆணையம் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. சென்னை மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, மொத்தம் நான்கு நாட்கள் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் மற்றும் பார்கள் செயல்படாது.
|நாள்
|கிழமை
|காரணம்
|ஏப்ரல் 21, 2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
|வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய நாள்
|ஏப்ரல் 22, 2026
|புதன்கிழமை
|வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய நாள்
|ஏப்ரல் 23, 2026
|வியாழக்கிழமை
|வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாள்
மே 04, 2026
|திங்கள்கிழமை
|வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாள்
ஏப்ரல் 21-ம் தேதி காலை 10 மணி முதல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நள்ளிரவு வரை தொடர்ச்சியாக மது விலக்கு அமலில் இருக்கும் என்பதால் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டு இருக்கும். இது தவிர தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் மே 4-ம் தேதியும் 'உலர் தினமாக' (Dry Day) அறிவிக்கப்பட்டு இருப்பதால், டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படாது.
எந்தெந்த இடங்களுக்கு மது விற்பனை தடை பொருந்தும்?
தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தின் (TASMAC) கீழ் இயங்கும் டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகள் மட்டுமின்றி, தனியார் கிளப்புகள், ஹோட்டல்களில் உள்ள பார்கள் (FL-2 முதல் FL-11 வரை) என அனைத்து இடங்களுக்கும் இந்த தடை பொருந்தும். இருப்பினும் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட உரிமங்களுக்கு (FL-6) மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. தடையை மீறி மது விற்பனை செய்யும் கடைகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவதோடு, சம்ந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் பாதுகாப்பு: களத்தில் இறங்கும் முப்படையினர்
வாக்குப்பதிவு நாளை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் மத்திய பாதுகாப்புப் படையை சேர்ந்த துணை ராணுவப் படையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல மாநிலக் காவல்துறையை சேர்ந்த ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மாநிலம் முழுவதும் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பறக்கும் படையினர் மூலம் 24 மணி நேரமும் வாகன சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே ஜனநாயகக் கடமையை வாக்காளர்கள் அச்சமின்றி ஆற்ற வேண்டும் என்பதே எங்களது நோக்கம். சட்டவிரோத மது விற்பனை அல்லது பணப் பரிமாற்றம் குறித்துத் தெரிந்தால் பொதுமக்கள் உடனடியாகப் புகாரளிக்கலாம் என மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் நடத்தை விதி: ₹727 கோடி பறிமுதல்
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தது முதல் வாக்காளர்களுக்குக் கொடுக்க வைத்திருந்த பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்வதில் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதுவரை நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில், ரொக்கம், தங்கம் மற்றும் இதர பொருட்கள் என இதுவரை பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகை ₹727 கோடி ஆகும். பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து இதுவரை 3,791 புகார்கள் வந்துள்ளன. இதில் 727 புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக வாக்காளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய வேண்டுகோள்
தேர்தல் பிரசாரம் இன்றுடன் (ஏப்ரல் 21) நிறைவடைய உள்ள நிலையில், வெளியூர் நபர்கள் தொகுதியை விட்டு வெளியேற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மதுபானக் கடைகள் மூடப்படுவதால், கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனை நடைபெற வாய்ப்புள்ளதைக் கருதி போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மது பிரியர்களுக்கு இந்த 4 நாள் விடுமுறை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அமைதியான முறையில் தேர்தல் நடைபெற இது அவசியமான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் தொகுதியில் ஏதேனும் தேர்தல் விதிமீறல்கள் நடந்தால், தேர்தல் ஆணையத்தின் cVIGIL செயலியைப் பயன்படுத்திப் புகைப்படம் அல்லது வீடியோ ஆதாரத்துடன் புகாரளிக்க மறக்காதீர்கள்.
வாக்காளர்களே நினைவில் கொள்ளுங்கள்.. உங்கள் வாக்கு, உங்கள் உரிமை! ஏப்ரல் 23 அன்று தவறாமல் வாக்களியுங்கள்!
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 டாஸ்மாக் கடை மூடல்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு எந்த தேதியில் நடைபெறுகிறது?
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23, 2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று நடைபெறுகிறது. அன்றைய தினம் மாநிலம் முழுவதும் பொது விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. டாஸ்மாக் கடைகள் எத்தனை நாட்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும்?
தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி, ஏப்ரல் 21, ஏப்ரல் 22, ஏப்ரல் 23, மே 04 என மொத்தம் 4 நாட்கள் மது விற்பனைக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. எப்போது முதல் மதுக்கடைகள் மூடப்படும்? மீண்டும் எப்போது திறக்கப்படும்?
ஏப்ரல் 21-ம் தேதி காலை 10:00 மணி முதல் மதுக்கடைகள் மூடப்படும். வாக்குப்பதிவு முடிந்து ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நள்ளிரவுக்குப் பிறகு மீண்டும் திறக்கப்படும். அதேபோல், மே 4-ம் தேதி அன்று முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்கும்.
4. கிளப்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் உள்ள பார்களுக்கும் இந்தத் தடை பொருந்துமா?
ஆம். FL-2 முதல் FL-11 வரையிலான உரிமம் பெற்ற அனைத்து பார்கள், கிளப்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹோட்டல் மதுபான விற்பனையகங்களுக்கும் இந்தத் தடை பொருந்தும்.
5. தடையை மீறி மது விற்பனை செய்தால் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்?
தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி மது விற்பனை செய்பவர்கள் மீது தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டம், 1937-ன் கீழ் கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அவர்களின் உரிமமும் ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.
