சட்டமன்ற தேர்தல்: தொகுதி மாறுகிறாரா ஸ்டாலின்? கொளத்தூர் தொகுதி கள நிலவரம்!

Chennai Kolathur Assembly Constituency: தமிழகத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அறிவிக்கப்படுகிறது. இதனால், தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் தேர்தல் திருவிழா களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் உள்ள நட்சத்திர தொகுதியான கொளத்தூர் பரபரப்பாகவே காணப்படுகிறது. ஏனென்றால், திமுக தலைவரும், முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டியிடும் தொகுதி கொளத்தூர். தமிழகத்தில் அதிக எதிர்பார்ப்புக்குரிய தொகுதியாகும். எனவே, கொளத்தூர் தொகுதி பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
கொளத்தூர் தொகுதி
தமிழகத்தில் உள்ள நட்சத்திர தொகுதிகளில் ஒன்று கொளத்தூர். கொளத்தூர் தொகுதி அரசியல் ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இத்தொகுதியில் நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்கள் அதிகமாக வசிக்கின்றனர். குறிப்பாக, விளிம்பு நிலைச் சமூகங்கள், சிறு தொழில் செய்பவர்கள், கூலித் தொழிலாளர்கள், சிறுபான்மையினர் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாகும். தொகுதியில் வெற்றி, தோல்வியை முடிவு செய்யும் இடத்தில் சிறுபான்மையினரும், பட்டியலினத்தவர்களும் இருப்பதாக தரவுகள் கூறுகிறது. அடுத்ததாக பார்க்கையில், நாயுடு, வன்னியர், முதலியார் பிரிவினர் இருக்கின்றனர்.
கொளத்தூர் தொகுதி வாக்காளர்கள்
ஆண் வாக்காளர்கள் - 1 லட்சம் (தோராயமாக)
பெண் வாக்காளர்கள் - 1.08 லட்சம் (தோராயமாக)
மொத்தம் - 2,07,251 வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த எண்ணிக்கை வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு முன்பு வரை மாறுபடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கொளத்தூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி முடிவுகள்
திமுக தலைவரும், முதல்வர் ஸ்டாலினும் 2011ஆம் ஆண்டு முதல் போட்டியிட்டு வருகிறார். 2011ஆம் ஆண்டு தான் கொளத்தூர் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. அப்போது முதலே ஸ்டாலின் வெற்றி வாகை சூடிவருகிறார். 2011ஆம் ஆண்டு அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட துரைசாமியை, ஸ்டாலின் 68,677 வாக்குகள் பெற்று தோற்கடித்தார். சுமார் 2,500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஸ்டாலின் முதல்முறையாக கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
2016ஆம் ஆண்டும் கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலின் போட்டியிட்டார். அப்போது, அதிமுக சார்பில் ஜே.சி.டி பிரபாகரன் போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலில் ஸ்டாலின் 91,303 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். பிரபாகர் 55,573 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். கிட்டதட்ட 37,730 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மாஸ் வெற்றியை பெற்றார். அதாவது, அதாவது, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆதி ராஜாராம் போட்டியிட்டார். அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் 1,05,522 வாக்குகள் பெற்று மாபெறும் வெற்றியை பெற்றார். கிட்டதட்ட 70,384 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இப்படியாகவே கொளத்தூர் தொகுதி ஸ்டாலினின் பலமான கோட்டையாக இருந்து வருகிறது.
தொகுதி மாறுகிறாரா ஸ்டாலின்?
கொளத்தூர் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டத்தில் இருந்தே , இது ஸ்டாலினின் வெற்றி தொகுதியாக உள்ளது. இருப்பினும், ஸ்டாலின் நீண்ட கால பிணைப்பில் இருந்த தொகுதி என்றால் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி தான். 1984,1989, 1991, 2001 என 6 தேர்தல்களில் ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு, நான்கு முறை பெற்றி பெற்றார். மேலும், இரண்டு முறை தோல்வியை சந்தித்தார். அதன்பிறகு, 2011ஆம் ஆண்டு முதல் கொளத்தூர் தொதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். 2021ஆம் ஆண்டு முதல் ஐந்து வருடத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் திட்டங்கள் கொளத்தூர் தொகுதிக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது. முதல்வர் தொகுதி கூடுதலாக இந்த தொகுதி கவனிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், வரும் தேர்தலில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தொகுதி மாறுவாரா என கேள்விகள் எழுந்துள்ளது. அதாவது, முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என திமுகவினர் விருப்பம் தெரிவித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், முதல்வர் ஸ்டாலின் 4 முறை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று இருக்கிறார். ஆனால், முதல்வர் ஸ்டாலின் தொகுதி மாறுவது சந்தேகம் தான். ஏனென்றால், கொளத்தூர் தொகுதியில் தொடர்ந்து இருக்கும் ஒரே எம்எல்ஏவாக அவர் திகழ்கிறார். மேலும், அத்தொகுதிக்கு அவர் சார்பில் எண்ணற்ற நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு, மக்களும் அவரையே விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, வரும் தேர்தலில் அவர் தொகுதி மாறுவது என்பது கேள்விக்குறிதான்.
கொளத்தூர் தொகுதி கள நிலவரம்
தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை மாதங்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் மும்முரமாக உள்ளனர். இதில் ஏற்கனவே நாம் தமிழர் கட்சி தனது வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. அதன்படி, கொளத்தூர் தொகுதியில் சௌந்திரபாண்டியன் லூடர் சேத் என்பவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், அதிமுக சார்பில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியில் இருந்து அதிமுகவில் இணைந்திருக்கும் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாவட்ட செயலாளர் ஆதிராஜாராம், எம்.ஜி.ஆர் இளைஞரணி மாநில இணைச் செயலாளர் வி.சுனில் ஆகியோர் சீட்டுக்கான முயற்சித்து வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கொளத்தூர் தொகுதியில் பாலாஜி என்பவர் போட்டியிட இருப்பதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. எப்படியாக இருப்பின், கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டியிடும் பட்சத்தில், வெற்றி வாய்ப்பு உறுதி என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
