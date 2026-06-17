/ஏஐ படிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் 3 நாள் இலவச பயிற்சி.. எங்கு, எப்போது தெரியுமா?

TN Government AI Training: தமிழக அரசு பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, பயிற்சி வகுப்பு நடத்தி, அதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் வகையில், தமிழக அரசு பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழக அரசு ஏஐ மற்றும் டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலின் பயிற்சி நடைபெற உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் - தமிழ்நாடு (EDII-TN), சென்னை, "செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலின் (Digital Marketing) அடிப்படைகள்" என்ற தலைப்பில் மூன்று நாள் முழுநேர பயிற்சி நிகழ்ச்சியை ஜூன் 23ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 25ஆம் தேதி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை EDII-TN கட்டிட வளாகம், சென்னை 600 032 என்ற முகவரியில் நடத்துகிறது.
இந்த பயிற்சி நிகழ்ச்சியின் நோக்கம், செயற்கை நுண்ணறிவின் அடிப்படைகள் மற்றும் அதன் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தி, டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலில் (Digital Marketing) Al ஏற்படுத்தும் மாற்றங்களை விளக்குவதாகும். கருத்து விளக்கங்கள். நடைமுறைப் பயிற்சிகள் மற்றும் செயல் விளக்கங்களின் மூலம் பங்கேற்பாளர்கள் அனுபவமிக்க கற்றலைப் பெறுவர்.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) வாடிக்கையாளர்களை துல்லியமாக இலக்காகக் கொள்ளும் திறன் மற்றும் தன்னியக்க உள்ளடக்க உருவாக்கம் மூலம் சந்தைப்படுத்தலில் புதுமையை உருவாக்குகிறது. பல்வேறு Al நுட்பங்கள் (Techniques) மற்றும் மாதிரிகள் (Models) குறித்து அறிந்து அவற்றை திறம்படப் பயன்படுத்தும் திறன் பெறுவர்.
டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தல் பல சேனல்களை உள்ளடக்கியது; ஒவ்வொன்றிற்கும் தனித்துவமான உத்திகள் மற்றும் கருவிகள் அவசியம். SEMrush மற்றும் Surfer SEO போன்ற கருவிகள் இணையத்தள தெரிவுநிலை மற்றும் பார்வையாளர் நுண்ணறிவை மேம்படுத்த முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. Jasper மற்றும் Canva Al போன்ற கருவிகள் படைப்பாற்றலை மேம்படுத்தி பிரச்சாரத்தின் தாக்கத்தையும் உயர்த்துகின்றன. Sprinklr போன்ற தளங்கள் மூலம் கூட்டுப்பணி மற்றும் தரவு சார்ந்த முடிவெடுப்புகள் சிறந்த விளைவுகளைத் தருகின்றன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் (ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/ திருநம்பிகள்/ தொழில்முனைவோர்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்திலான தங்குமிடம் கிடைக்கும். தேவைப்படுவோர் முன் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
மேலும், இப்பயிற்சியின் கூடுதல் விவரங்களைப் பெறவும் மற்றும் முன்பதிவு செய்திடவும் www.editn.in என்ற இணையத்தளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளவும். கைபேசி 9840114680 / 9360221280 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும். (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை என நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள முன்பதிவு அவிசயம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.