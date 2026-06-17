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ஏஐ படிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் 3 நாள் இலவச பயிற்சி.. எங்கு, எப்போது தெரியுமா?

TN Government AI Training: தமிழக அரசு மூன்று நாட்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் டிஜிட்டல் சந்தைப்படுத்தலின் தலைப்பில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறது. இந்த வகுப்பில் 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் என தமிழக  அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:09 PM IST
ஏஐ படிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் 3 நாள் இலவச பயிற்சி.. எங்கு, எப்போது தெரியுமா?
Image Credit: TN Government AI Training

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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