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சொந்தமாக App உருவாக்க ஆசையா? AI மூலம் உருவாக்க தமிழக அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி

Tamil Nadu Government : கோடிங் தெரியாமல் AI மூலம் சொந்தமாக செயலி  உருவாக்கும் பயிற்சியை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:25 AM IST
சொந்தமாக App உருவாக்க ஆசையா? AI மூலம் உருவாக்க தமிழக அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி
Image Credit: Tamil Nadu Government Offers Free AI App Development Training Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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