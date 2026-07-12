/சொந்தமாக App உருவாக்க ஆசையா? AI மூலம் உருவாக்க தமிழக அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி

இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், சொந்தமாக ஒரு மொபைல் செயலி (Mobile Application) அல்லது இணையதளத்தை உருவாக்குவது என்பது பலரது கனவாக உள்ளது. ஆனால், அதற்கு கோடிங் எனப்படும் கணினி மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக இருந்தது. இனி அந்த கவலை தேவையில்லை! தற்போதைய தொழில்நுட்ப புரட்சியான செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி, கோடிங் அறிவே இல்லாமல் மிக எளிதாக செயலிகளை உருவாக்க தமிழக அரசு அதிரடிப் பயிற்சி ஒன்றை அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் நடத்தப்படும் இந்த 3 நாள் சிறப்புப் பயிற்சி முகாம் குறித்த முழுமையான விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் உள்ள தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவன வளாகத்தில், "செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி செயலி உருவாக்கம்" என்ற தலைப்பில் 3 நாள் முழுநேரப் பயிற்சி முகாம் நடைபெறவுள்ளது.
பயிற்சி நடைபெறும் நாட்கள்: 2026 ஜூலை 15 முதல் ஜூலை 17 வரை (புதன், வியாழன், வெள்ளி).
பயிற்சி நேரம்: காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை.
இந்த நவீன தொழில்நுட்ப பயிற்சியில், பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது புதுமையான தொழில் சிந்தனைகளையும், ஐடியாக்களைவும் AI கருவிகள் மூலம் எப்படி நேரடிச் செயலிகளாக மாற்றுவது என்று கற்றுக் கொள்வார்கள். முன்னணி ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் பிரபல தொழில்நுட்பங்களான:
ChatGPT, Gemini Pro, NotebookLM போன்ற முன்னணி AI தளங்கள்.
Firebase, Glide, Zapier, Lovable, Replit, Bolt போன்ற No-Code / Low-Code AI கருவிகள்.
பிராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் எனப்படும் AI-க்கு கட்டளையிடும் நுட்பங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் செயலிகளை உருவாக்கும் நேரடி செயல்முறைப் பயிற்சி தகுதி வாய்ந்த வல்லுநர்களால் வழங்கப்படவுள்ளது.
தொழில்நுட்ப துறையில் சாதிக்கத் துடிக்கும் அனைவருக்கும் இந்த பயிற்சி ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். குறிப்பாக:
மாணவர்கள் மற்றும் வேலை தேடுபவர்கள்: கல்லூரி புராஜெக்ட்கள், ஹேக்கத்தான் போட்டிகள் மற்றும் லிங்க்ட்இன் சுயவிவர மேம்பாட்டிற்கு உதவும்.
தொழில்முனைவோர்: தங்களின் ஸ்டார்ட்அப் ஐடியாக்களை மிகக் குறைந்த செலவில், மிக வேகமாகக் களமிறக்கிச் சோதிக்க இது உதவும்.
ஃப்ரீலான்சர்கள்: பகுதிநேரமாக AI செயலிகளை வடிவமைத்துக் கொடுத்து வருமானம் ஈட்ட புதிய வழிகளை உருவாக்கும்.
கல்வி, சுகாதாரம், நிதி, சில்லறை வணிகம் போன்ற துறைகளில் புதிய செயலிகளை உருவாக்க நினைப்பவர்களுக்கும் இது பொருந்தும்.
மேலும், தாங்கள் உருவாக்கும் செயலிகளின் மாதிரிகளை பெரிய முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் முதன்மை வழிகாட்டிகள் முன்னிலையில் சமர்ப்பிக்கும் திறனும் இதில் கற்றுக்கொடுக்கப்படும்.
வயது வரம்பு: 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்.
பாலினம்: ஆண், பெண் மற்றும் திருநங்கைகள் / திருநம்பிகள் என அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கல்வித் தகுதி: குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் தகுதி: கணினியை ஓரளவு பயன்படுத்தத் தெரிந்த அனுபவம் இருத்தல் வேண்டும்.
சான்றிதழ் மற்றும் இதர வசதிகள்: பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யும் அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ சான்றிதழ் வழங்கப்படும். சென்னைக்கு வெளியூரில் இருந்து வரும் பங்கேற்பாளர்களுக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் தங்கும் விடுதி வசதியும் செய்து தரப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்க இடங்கள் குறைவாகவே உள்ளதால், முன்கூட்டியே பதிவு செய்வது அவசியமாகும்.
இணையதள முகவரி: www.editn.in
தொடர்பு எண்கள்: 8668100181 / 9360221280 (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம்).
முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII), சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை - 600032