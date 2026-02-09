English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Chennai
  • சென்னை மெட்ரோவில் வேலை! மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்

சென்னை மெட்ரோவில் வேலை! மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்

Tamil Nadu Jobs: சென்னை மெட்ரோவில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 9, 2026, 10:25 AM IST
  • சென்னை மெட்ரோ வேலை
  • டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்

சென்னை மெட்ரோவில் வேலை! மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்

Chennai Metro Rail Recruitment 2026: சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் (CMRL) சென்னையில் செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை அந்நிறுவனம் நிரப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  பல்வேறு  நிலைகளில் உள்ள மேனேஜர் பதவி நிரப்பப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோவில் வேலைவாய்ப்பு

சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்தில் தலைமை ஜென்ரல் மேனேஜர், கூடுதல் ஜென்ரல் மேனேஜர், இணை மற்றும் துணை ஜென்ரல் மேனேஜர், மேனேஜர், துணை மற்றும் உதவி மேனேஜர் என மொத்தம் 19 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.  இந்த பணிகள் முற்றிலும் ஒப்பந்ந அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. 2 ஆண்டுகள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்த பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  

இந்த பணிகளுக்கான கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, B.E/B.TECH (Civil) முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், M.E/M.TECH (Civil) முடித்திருப்பவர்களுக்கு பணிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு 2 முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அந்தந்த பணிகளுக்கு ஏற்ப, அனுபவம் ஆண்டுகள் மாறக்கூடும். எனவே, இந்த பணிக்கான முழு அறிவிப்பை தெரிந்து கொள்ள சென்னை மெட்ரோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிட வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை,  அந்தந்த பணிக்கு  மாறுப்படுகிறது. மேலும் அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. 

மாத சம்பளம்

மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, தலைமை ஜென்ரல் மேனேஜர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.2.70 லட்சம், ஜென்ரல் மேனேஜர் பணிக்கு மாதம் ரூ.2.25 லட்சம் வழங்கப்படும். கூடுதல் ஜென்ரல் மேனேஜர் பணிக்கு மாதம் ரூ.1.60 லட்சம்,  இணை ஜென்ரல் மேனேஜர் பணிக்கு ரூ.1.45 லட்சமும், துணை ஜென்ரல் மேனேஜர் பணிக்கு ரூ.1.25 லட்சமும், மேனேஜர், துணை, உதவி மேனேஜர் ஆகிய பணிக்கு ரூ.62,000 முதல் ரூ.85,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு கல்வித்தகுதி, அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி? 

இப்பணியிடங்களுக்கு Chennaimetrorail.org என்ற  இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.300, எஸ்டி, எஸ்சி பிரிவினர் விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.50 செலுத்த வேண்டும். மேலும், விண்ணப்ப படிவத்துடன் கல்வித்தகுதி, அனுபவம் சான்றிதழ் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பணிக்கு பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே, பொறியியல் துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் இந்த பணிக்கு தவறாமல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

