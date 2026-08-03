/குடையை ரெடியா வச்சிக்கோங்க! சென்னையில் 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் அலர்ட்

Chennai Weather Update: தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து, தற்போது மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னையில் மழை கடந்த சில தினங்களாகவே வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. சென்னையில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த 6–7 நாட்களுக்கு தினமும் உங்கள் குடை அல்லது ரெயின் கோர்ட்டை எடுதத்து செல்ல வேண்டும். சென்னை மக்களே மாலை நேரங்களில் குடை எடுக்காமல் வெளியே வராதீர்கள்.
தினமும் நகரம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யாது என்றாலும், மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் நகரின் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். இன்று சில பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்யலாம், அதே சமயம் அருகிலுள்ள பகுதிகள் வறண்ட நிலையில் இருக்கலாம். ஒருவேளை இன்று உங்கள் பகுதியில் மழை பெய்யாவிட்டால் கவலைப்பட வேண்டாம்.
மழை மேகங்கள் சென்னை முழுவதும் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதால், அடுத்த நாளே உங்கள் பகுதிக்கும் மழை கிடைப்பதற்கான நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் மாலை 4 மணிக்கு மேல் வெளியே செல்வதாக இருந்தால், மழைக்கான உபகரணங்களை உடன் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
சில இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய திடீர் மற்றும் தீவிர மழையோ அல்லது பலத்த மழையோ பெய்யக்கூடும் என்பதால், எதிர்பாராத சூழலைச் சமாளிக்கத் தயாராக இருங்கள். இது நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் மழையாக இருக்காது. அதற்குப் பதிலாக, ஆகஸ்ட் 2 முதல் 8-ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில், சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட தினமும் மாலையில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும்.” என தெரிவித்துள்ளார்.
KTCC (Chennai): Carry your umbrella or raincoat every day over the next 6–7 days— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) August 2, 2026
==========================
Chennai, don't step out in the evenings without your umbrella or raincoat over the next 6–7 days.
Rain won't be widespread every day, but evening and night thunderstorms… pic.twitter.com/XrsKL7KQ4q
மேலும், "இன்றும் சென்னை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், புதுச்சேரி, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்யக்கூடும். இதே நிலை அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கும் நீடிக்கும். காவிரிப் படுகைப் பகுதிகளில் பெய்து வந்த மழையின் அளவு கடந்த இரண்டு நாட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், கபினி அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீர் காரணமாக, அடுத்த சில நாட்களுக்கும் நல்ல அளவிலான நீர்வரத்து தொடரும்” என்றார்.
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, நீலகிரி, தேனி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளிலும் மற்றும் புதுவை பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
இதர மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் வட கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.