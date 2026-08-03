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குடையை ரெடியா வச்சிக்கோங்க! சென்னையில் 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் அலர்ட்

Chennai Weather Update: சென்னையில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு மழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார. ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி வரை வீட்டை வீட்டு மக்கள் குடையை எடுக்காமல் வெளியே போகாதீங்க என தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 03, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:06 AM IST
குடையை ரெடியா வச்சிக்கோங்க! சென்னையில் 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் அலர்ட்
Image Credit: Chennai Weather Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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