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கொட்டப்போகுது.. தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? சென்னையில் வானிலை எப்படி?

Chennai Weather Latest: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 12) பல்வேறு பகுதிகளில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் காலை முதலே மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும் நிலையில், மழை பெய்யக் கூடும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:15 AM IST
கொட்டப்போகுது.. தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? சென்னையில் வானிலை எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update Today

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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