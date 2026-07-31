/சென்னையில் கொட்டப்போகும் மழை.. 2 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்

Chennai Weather Update: தமிழகத்தில் வெயில் தாக்கம் குறைந்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் வெயில் அடித்தாலும், மாலை மற்றும் இரவில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றைய வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
வானிலை நிலவரம் குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான், "மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் தென்மேற்குப் பருவமழை பரவலாகப் பெய்வதற்கு இன்றும் நாளையும் மிகச் சிறந்த நாட்களாக அமையக்கூடும். கேரளா, கர்நாடகா (குறிப்பாக காவிரி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகள்), தமிழ்நாட்டின் மலைப்பகுதிகள் வால்பாறை, நீலகிரி, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்டவை இடங்களில் இன்றும் நாளையும் மழை பெய்யும்” என்றார்.
மேலும், "இந்த மழைப்பொழிவு மிகவும் அவசியமானதாகவும், நீர்த்தேக்கங்களுக்கு நீர்வரத்தை வரவேற்கத்தக்க வகையில் அதிகரிக்கும் என்றாலும், பல மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பருவகால நீர்ப் பற்றாக்குறை கணிசமாக நீடிப்பதால், இது ஒட்டுமொத்த நீர்ப் பற்றாக்குறையை முற்றிலுமாக நீக்க வாய்ப்பில்லை.
மேலும் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், தென்மேற்குப் பருவமழை நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளின் பெரும்பகுதியில் இயல்பை விடக் குறைவான மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுவதால், ஆகஸ்ட் மாதத்தின் எஞ்சிய நாட்கள் தற்போது ஒப்பீட்டளவில் மழையின்றி இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுவாக தென்மேற்குப் பருவமழைக் காலத்தின் அதிக மழை பெய்யும் மாதங்களில் ஒன்றாகும். இது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் முழுவதும் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களுக்கு நீர்வரத்திற்கு கணிசமாகப் பங்களிக்கிறது.
தென்மேற்குப் பருவமழைக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் அதிக மழை பெய்யும் மாதங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால், ஜூன் மாதத்தில் ஏற்பட்ட பெரும் தோல்விக்குப் பிறகு, இயல்பை விடக் குறைவான ஆகஸ்ட் மாத மழைப்பொழிவு, தென்மேற்குப் பருவமழைக்கு இறுதி அடியாக அமையும்” என்றார்.சென்னை வானிலை குறித்து பேசிய அவர், "ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதாலும், வெப்பச்சலனம் சார்ந்த மேகங்கள் இப்பகுதி வழியாக நகர்வதாலும், இன்று மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் சென்னையில் நன்றாக மழை பெய்யும்" என்றார்.
Today and tomorrow are likely to be the best days for widespread Southwest Monsoon rains across the Western Ghats.— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) July 31, 2026
- Kerala
- Karnataka, especially the Cauvery catchment areas
- Tamil Nadu Ghat regions, including Valparai, the Nilgiris, Theni, Tenkasi, Tirunelveli, and… pic.twitter.com/5hMspaDLn5
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இன்று (ஜூலை 31) கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களின் மலை பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
இதர மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், வட கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களின் மலை பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
இதர மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் வட உள் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வட கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.