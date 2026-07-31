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சென்னையில் கொட்டப்போகும் மழை.. 2 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்

Chennai Weather Update: சென்னையில் இன்று மாலை மழை வெளுக்கும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யும் என தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 31, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:31 AM IST
சென்னையில் கொட்டப்போகும் மழை.. 2 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. வெதர்மேன் முக்கிய தகவல்
Image Credit: Chennai Weather Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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